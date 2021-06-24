Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны "не помешают" ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минобороны королевства заявил в интервью The Times.

"Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе", - подчеркнул министр.

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма "предсказуемо неправильное".

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.

В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.

"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.

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Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.