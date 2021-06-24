Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны "не помешают" ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минобороны королевства заявил в интервью The Times.
"Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе", - подчеркнул министр.
Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма "предсказуемо неправильное".
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.
В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.
"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.
Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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(рашка захлебнется воем!)))))
Вчорашню заяву Шойгу слід розглядати не окремо, а в контексті цілої низки інших подій, що відбулися після зустрічі Путіна і Байдена у Женеві. Одразу ж на підсумковому брифінгу, що відбувся після зустрічі двох президентів, Путін дозволив собі кілька хамських випадів і звинувачень на адресу США. Після цього була ціла низка інших заяв, серед яких зокрема і заява Шойгу, і нещодавнє висловлювання Путіна про те, що в Україні у 2014 році відбувся підтримуваний Сполученими Штатами державний переворот, і ультимативна заява Москви з вимогою скасувати військові навчання "Сі бриз-2021" через "мілітаристські настрої у Києві". Вінцем цьому є сьогоднішній інцидент у Чорному морі із нібито обстрілом британського військового корабля. Всі ці події відбулися за неповний тиждень.
Отже, ми маємо непоодинокі висловлювання, заяви і дії вищого керівництва Росії, які свідчать про те, що відпрацьовується певна пропагандистська кампанія Кремля, спрямована на те, щоб залякати країни Заходу. Джо Байден, будучи зацікавленим у протидії Китаю, робить спроби "розрядки" у відносинах з Москвою. Путін сприймає цю поступливість США як ознаку слабкості. І ось тепер Росія хоче перехопити ініціативу у цій "розрядці". Для цього росіяни вирішили піти на загострення і демонстрацію погроз. Тож найближчими днями і тижнями ми, напевно, почуємо ще не одну заяву з претензіями та залякуваннями в стилі Шойгу.
На що варто звернути увагу конкретно у виступі міністра оборони РФ попри те, що Росія не вперше звинувачує держави НАТО у загостренні ситуації поблизу російського кордону. У заяві Шойгу були два важливі моменти. По-перше, він виступав як міністр оборони не лише Росії, а й "союзної держави Росії та Білорусі". В заяві стверджувалося, що Захід вдається до ескалації ситуації біля кордонів "союзної держави". Це ще одне свідчення того, що політика Кремля націлена на повне підкорення і поглинання Білорусі, акцентування на тому, що вона вже частина Росії. По-друге, у заяві пролунало звинувачення на адресу західних держав у тому, що вони намагаються нав'язати якийсь вигаданий міжнародний порядок. Це означає, що Москва фактично заявила, що не визнає наявного міжнародного порядку, який сформувався у світі після Другої світової війни і був дещо підкоригований після розпаду СРСР. Росія заявляє про своє право на ревізію загальновизнаного міжнародного порядку. Це очевидно стосується міжнародних угод, принципів та підходів. Росія може в рамках цієї політики перестати визнавати кордони держав, рішення ООН, НАТО і ЄС. І якщо раніше вони ігнорували міжнародні домовленості у прихований спосіб, то тепер можуть йти на саботаж відкрито і офіційно. Шойгу озвучив головний російський меседж, який ми напевно зможемо почути й від інших офіційних представників Росії. Це може означати, що Кремль розпочав офіційну кампанію з демонтажу міжнародного порядку. - https://gazeta.ua/articles/politics/_putin-sprijnyav-zhest-bajdena-za-slabkist-i-pochav-pogrozhuvati-zahodu-basarab/1039123
метеоризмомбамбаметанием.
международное морское право , а не жить и действовать по - понятиям 😀👍🏼
Можно ловить и вешать на рее)
Міжнародний суд виніс рішення про незаконність дій паРаши і готовий був застосувати санкції проти неї. Але Зєля допоміг пуйлу вийти з глухого кута без приниження.
Вам подобається принижено стояти на колінах перед пуйлом?
Зєля це забезпечив.
и Украина при Порохе начала первой
нептуны нужны,но не для таких сопровождений.
Ти ж ніби земляк, з Одеси, а таку маячню пишеш...
Наведение (марш) инерциальное с https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS GPS -коррекцией
Наведение (на конечном участке)активная радиолокационная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%9D ГСН
ти ії за запускаєш по кораблю...
і який корабель вона вибере на кінцевім участку коли там іде навала,таран,абордаж "даві іх ***..."
Собака гавкает, а караван идет.
1) Знаете что такое «казус бели»?
2) Помните что эти воды российскими признает только рф и пару стран Африки?
3) Осознаете ли Вы что атака военного судна НАТО в чужих де-юре водах это 3 мировая? В которой у рф союзников нет!? (с)
Врагам на зависть и на страх!
Правь, Британия, морями!
Бритт - свободный человек.
Гарна ідея
Найвэлычниша хорошо усвоила: или морозиться и "ховаться под кроватью" или во всём истерически обвинять Пороха и "порохоботов"