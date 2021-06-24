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Новости Агрессия России против Украины
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Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес

Флоту Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны "не помешают" ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минобороны королевства заявил в интервью The Times.

"Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе", - подчеркнул министр.

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма "предсказуемо неправильное".

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.

В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.

"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Великобритании Уоллес: Обстрела не было, это дезинформация РФ

Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Великобритания (4947) корабль (2041) Крым (26376) МИД РФ (1665) Уоллес Бен (184) Рааб Доминик (31)


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Топ комментарии
+52
Браво, Бен!
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24.06.2021 13:12
+44
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 6219
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24.06.2021 13:18
+37
браво! хорошо сказал !
(рашка захлебнется воем!)))))
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24.06.2021 13:13
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Браво, Бен!
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24.06.2021 13:12 Ответить
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 5155Крисчанє таки вопросили
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24.06.2021 13:31 Ответить
Да хоть камни с неба, да хоть крокодилы под окнами во дворе...
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24.06.2021 13:33 Ответить
Не так страшен крокодил под окнами, как бункерная Крыса на билбордах.
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24.06.2021 14:14 Ответить
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 9073
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24.06.2021 14:39 Ответить
це дуже-дуже погано. тепер цей нещасний крокодил буде брехати, як сивий мерин!)))
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24.06.2021 20:33 Ответить
браво! хорошо сказал !
(рашка захлебнется воем!)))))
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24.06.2021 13:13 Ответить
Не воем, а говном!
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24.06.2021 13:29 Ответить
Газом, своим любимым газом. И, кстати, шо там в бункере совсем не сообщают...
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24.06.2021 13:40 Ответить
на говно изойдет )))) точно!!!
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24.06.2021 14:01 Ответить
это был перевод на английский Путин ты таки тот еще Х..ло и не пошел бы ты на...уху кушать...
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24.06.2021 13:38 Ответить
рашка наривається уже відверто

Вчорашню заяву Шойгу слід розглядати не окремо, а в контексті цілої низки інших подій, що відбулися після зустрічі Путіна і Байдена у Женеві. Одразу ж на підсумковому брифінгу, що відбувся після зустрічі двох президентів, Путін дозволив собі кілька хамських випадів і звинувачень на адресу США. Після цього була ціла низка інших заяв, серед яких зокрема і заява Шойгу, і нещодавнє висловлювання Путіна про те, що в Україні у 2014 році відбувся підтримуваний Сполученими Штатами державний переворот, і ультимативна заява Москви з вимогою скасувати військові навчання "Сі бриз-2021" через "мілітаристські настрої у Києві". Вінцем цьому є сьогоднішній інцидент у Чорному морі із нібито обстрілом британського військового корабля. Всі ці події відбулися за неповний тиждень.
Отже, ми маємо непоодинокі висловлювання, заяви і дії вищого керівництва Росії, які свідчать про те, що відпрацьовується певна пропагандистська кампанія Кремля, спрямована на те, щоб залякати країни Заходу. Джо Байден, будучи зацікавленим у протидії Китаю, робить спроби "розрядки" у відносинах з Москвою. Путін сприймає цю поступливість США як ознаку слабкості. І ось тепер Росія хоче перехопити ініціативу у цій "розрядці". Для цього росіяни вирішили піти на загострення і демонстрацію погроз. Тож найближчими днями і тижнями ми, напевно, почуємо ще не одну заяву з претензіями та залякуваннями в стилі Шойгу.
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24.06.2021 14:58 Ответить
...а з подібних заяв розпочинаються гарячі часи

На що варто звернути увагу конкретно у виступі міністра оборони РФ попри те, що Росія не вперше звинувачує держави НАТО у загостренні ситуації поблизу російського кордону. У заяві Шойгу були два важливі моменти. По-перше, він виступав як міністр оборони не лише Росії, а й "союзної держави Росії та Білорусі". В заяві стверджувалося, що Захід вдається до ескалації ситуації біля кордонів "союзної держави". Це ще одне свідчення того, що політика Кремля націлена на повне підкорення і поглинання Білорусі, акцентування на тому, що вона вже частина Росії. По-друге, у заяві пролунало звинувачення на адресу західних держав у тому, що вони намагаються нав'язати якийсь вигаданий міжнародний порядок. Це означає, що Москва фактично заявила, що не визнає наявного міжнародного порядку, який сформувався у світі після Другої світової війни і був дещо підкоригований після розпаду СРСР. Росія заявляє про своє право на ревізію загальновизнаного міжнародного порядку. Це очевидно стосується міжнародних угод, принципів та підходів. Росія може в рамках цієї політики перестати визнавати кордони держав, рішення ООН, НАТО і ЄС. І якщо раніше вони ігнорували міжнародні домовленості у прихований спосіб, то тепер можуть йти на саботаж відкрито і офіційно. Шойгу озвучив головний російський меседж, який ми напевно зможемо почути й від інших офіційних представників Росії. Це може означати, що Кремль розпочав офіційну кампанію з демонтажу міжнародного порядку. - https://gazeta.ua/articles/politics/_putin-sprijnyav-zhest-bajdena-za-slabkist-i-pochav-pogrozhuvati-zahodu-basarab/1039123
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24.06.2021 14:59 Ответить
В общем, поздравляю мокшанцев с длительным метеоризмом бамбаметанием.
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24.06.2021 13:14 Ответить
Достойный ответ мокшанам.
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24.06.2021 13:15 Ответить
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 6219
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24.06.2021 13:18 Ответить
Кацапы от злобы захлёбываются собственной слюной , только из - за того , что британцы призвали их соблюдать
международное морское право , а не жить и действовать по - понятиям 😀👍🏼
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24.06.2021 13:18 Ответить
Фашисты захватывают территории, а на призывы им насрать!
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24.06.2021 13:41 Ответить
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 6942
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24.06.2021 13:19 Ответить
Не все кацапу Макроны=)
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24.06.2021 13:20 Ответить
Так и Азовское море- теперь нейтральные воды.
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24.06.2021 13:20 Ответить
Правь, Британия! Неплохо было бы повторить 1854-1856, когда лаптей загнали в крысиные норы.
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24.06.2021 13:20 Ответить
Брити болт клали на лаптєй.
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24.06.2021 13:20 Ответить
Кацапня по сути пираты в чужом море.
Можно ловить и вешать на рее)
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24.06.2021 13:22 Ответить
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 5637
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24.06.2021 13:22 Ответить
Коли українські моряки там ходили під носом в окупантів, відстоюючи права України, зрадогони всіх мастей, від політиканів до диванних експертів верещали, що то була провокація минулої влади.
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24.06.2021 13:24 Ответить
Сильно отстояли права ?
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24.06.2021 13:27 Ответить
Цивілізований світ став на бік України.
Міжнародний суд виніс рішення про незаконність дій паРаши і готовий був застосувати санкції проти неї. Але Зєля допоміг пуйлу вийти з глухого кута без приниження.

Вам подобається принижено стояти на колінах перед пуйлом?
Зєля це забезпечив.
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24.06.2021 13:30 Ответить
Ти вважаєш, що цього не треба робити? Так чого тоді аплодуєш британцям? Чи не аплодуєш? Чи у тебе двійні стандарти?
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24.06.2021 14:20 Ответить
Мона зайти в архів і подивитись хто що писав, та заскринити.
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24.06.2021 13:28 Ответить
Не "можна", а "треба". Бо нарід ботівський з двійними стандартами має куцу пам'ять.
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24.06.2021 14:21 Ответить
Тогда вой подымала вся местная прислуга кремля и полезные идиоты, которые ранее кричали о необходимости введения ВП, а когда такая перспектива стала реальной, запели совсем другую песню об "узурпации власти".
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24.06.2021 13:34 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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24.06.2021 14:18 Ответить
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом" Что-то мне это напоминает. Только для нас аналогичная ситуация закончилась тараном, пленом и уголовным делом. Просто Великобритания в НАТО, а мы - нет.
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24.06.2021 13:26 Ответить
просто это надо делать регулярно,возложин на *********...
и Украина при Порохе начала первой
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24.06.2021 13:46 Ответить
А було б зараз на озброєнні хоча б пару дивізіонів "Нептунів", а не один масо-габаритний макет, хтів би я подивитись на спробу захопити наші катери!
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24.06.2021 18:00 Ответить
ну и как бы ты их применял при входе в керченский пролив?
нептуны нужны,но не для таких сопровождений.
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24.06.2021 18:24 Ответить
Друже - здогадайся, як застосовується протикорабельна ракета.
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24.06.2021 18:35 Ответить
як і інша ракета-з пускової установки...на катерах вони були?чи ти з маріуполя хочеш пуляти по мосту?і на якій підставі?це акт агресії...і такими актами не відповідають на захоплення суден.якби так будо прийнято у світі-сомалі стерли би з поверхні Землі.
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24.06.2021 18:42 Ответить
Протикорабельною ракетою - по мосту!?
Ти ж ніби земляк, з Одеси, а таку маячню пишеш...
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24.06.2021 18:52 Ответить
ПКР «Нептун» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская дозвуковая маловысотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельная ракета , предназначенная для уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.
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24.06.2021 19:06 Ответить
Ну от і скажіть мені - при спробі захопити судно, по кому треба влучати - по піратському кораблю, чи по найближчий споруді?
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24.06.2021 19:11 Ответить
з маріуполя?якраз по споруді...бо вона не змінює місцезнаходження.а корабель маневрує.хто буде наводити ії на той корабель?
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24.06.2021 19:13 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що протикорабельна ракета може влучити лише в нерухому ціль?
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24.06.2021 19:43 Ответить
не тільки..але для цього ії хтось має наводити.

Наведение (марш) инерциальное с https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS GPS -коррекцией

Наведение (на конечном участке)активная радиолокационная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%9D ГСН

ти ії за запускаєш по кораблю...
і який корабель вона вибере на кінцевім участку коли там іде навала,таран,абордаж "даві іх ***..."
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24.06.2021 19:52 Ответить
Є ще такі поняття, як "Образ цілі", і "Пасивний режим наведення".
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24.06.2021 19:56 Ответить
але в неї активне самонаведення,ціль має підсвічуватись кимось.
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24.06.2021 19:59 Ответить
Не буду стверджувати, але я читав що вона може і на радіопромінь наводитись, як РЛС, так і РЕБ.
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24.06.2021 20:18 Ответить
Просто зараз президент Байден
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24.06.2021 14:01 Ответить
Просто Украина с Зебилом, а Великобритания - нет.
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24.06.2021 15:11 Ответить
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 879
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24.06.2021 13:28 Ответить
Єлізавету посодють за це?
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24.06.2021 13:30 Ответить
Одна з головних гнид- колаборанток, винних в олігархічно- кримінальному хаосі, який відбувається в країні.
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 3200
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24.06.2021 13:45 Ответить
🤣🤣🤣👏👏👏👏👏👍
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24.06.2021 14:23 Ответить
Попереджувальний вогонь по британському есмінцю ??? Та ви мерзота тільки по українських буксирах можете стриляти!
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24.06.2021 13:28 Ответить
Проход эсминца королевского флота исключительно в рамках международного права.
Собака гавкает, а караван идет.
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24.06.2021 13:30 Ответить
_Помешают. Увы. Маньяк и психопат наступает и атакует, Запад - пассивен, сдаёт позиции и пятится!
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24.06.2021 13:34 Ответить
Пару вопросов к выстрелам по англичанам:

1) Знаете что такое «казус бели»?

2) Помните что эти воды российскими признает только рф и пару стран Африки?

3) Осознаете ли Вы что атака военного судна НАТО в чужих де-юре водах это 3 мировая? В которой у рф союзников нет!? (с)
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24.06.2021 13:35 Ответить
_Они на НАТО напали ещё в 2010! Убили высшее руководство страны НАТО! Без ответки! А ты тут про корабль всего лишь...
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24.06.2021 13:45 Ответить
Эту информацию не получать простые москали, они будут читать дэзинформацию маши полстакана и галантерейного петуха пескова.
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24.06.2021 13:40 Ответить
Знатно кацапню опостили)
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24.06.2021 13:40 Ответить
Давайте кацапы жгите)))
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24.06.2021 13:45 Ответить
Та це ще квіточки. В своїх вологих мріях московіти усю Європу перемогли і США показали "Кузькину мать"! 🤣
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24.06.2021 13:46 Ответить
не,они самого кузю показывали...а мать его не показывали
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24.06.2021 13:48 Ответить
Сколько стоит сидеть целый день с тупыми коментами?
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24.06.2021 14:33 Ответить
ты и мать видел?тогда твой комент не тупой
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24.06.2021 14:56 Ответить
шта?=))
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24.06.2021 14:57 Ответить
Можем павтаріть!
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 8293
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24.06.2021 13:58 Ответить
Но ты, Британия, сильна
Врагам на зависть и на страх!
Правь, Британия, морями!
Бритт - свободный человек.
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24.06.2021 14:58 Ответить
Красиво - разведка боем! Ну и британцы, как и в прежние времена, смотрятся на море очень превосходно.
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24.06.2021 14:59 Ответить
Просто нравятся такие заголовки- коротко,четко,ясно и по делу. Никакой европейской хитрожопой двуличности
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24.06.2021 15:03 Ответить
Це ж Британці, а не проституйовані німці з французами.
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24.06.2021 15:16 Ответить
Згоден
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24.06.2021 15:33 Ответить
Франція - це хворий чоловік Європи - І це визнано вже давно. .
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25.06.2021 14:49 Ответить
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны "не помешают" ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Источник: https://censor.net/ru/n3273220

Гарна ідея
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24.06.2021 15:15 Ответить
..и только крыхитке Зеле язык в .опу затянуло..
Найвэлычниша хорошо усвоила: или морозиться и "ховаться под кроватью" или во всём истерически обвинять Пороха и "порохоботов"
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24.06.2021 15:59 Ответить
 
 