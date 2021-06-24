База Морской охраны строится по стандартам НАТО на Азовском море: завтра ход строительства проверит поверенная в делах США Квин, - Госпогранслужба

Строящаяся на Азовском море база Морской охраны Госпогранслужбы Украины предусматривает также обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и Мариуполе подразделений Морской охраны, модернизацию системы поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Строительство проходит в рамках реализации международного проекта развития морской пограничной безопасности под эгидой Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения, Государственного департамента США", – информирует пресс-служба.

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В пятницу, 25 июня, в рамках рабочей поездки на восток Украины строительство военного городка для дивизиона катеров и отдела специальных действий Морской охраны планирует посетить временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Как сообщалось ранее, Морская охрана Госпогранслужбы Укнаины планирует получить 20 французских патрульных катеров типа OCEA FPB 98.