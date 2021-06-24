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Новости Агрессия России против Украины
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База Морской охраны строится по стандартам НАТО на Азовском море: завтра ход строительства проверит поверенная в делах США Квин, - Госпогранслужба

База Морской охраны строится по стандартам НАТО на Азовском море: завтра ход строительства проверит поверенная в делах США Квин, - Госпогранслужба

Строящаяся на Азовском море база Морской охраны Госпогранслужбы Украины предусматривает также обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и Мариуполе подразделений Морской охраны, модернизацию системы поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Строительство проходит в рамках реализации международного проекта развития морской пограничной безопасности под эгидой Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения, Государственного департамента США", – информирует пресс-служба.

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В пятницу, 25 июня, в рамках рабочей поездки на восток Украины строительство военного городка для дивизиона катеров и отдела специальных действий Морской охраны планирует посетить временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Как сообщалось ранее, Морская охрана Госпогранслужбы Укнаины планирует получить 20 французских патрульных катеров типа OCEA FPB 98.

Автор: 

Азовское море (1604) Госпогранслужба (6412) НАТО (9977) США (26564) Квин Кристина (100)


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Завтра над Азовом будет аномальное свечение.
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24.06.2021 13:12 Ответить
Свєчєніє тільки що було на іншій гілці. Запаребрік написав що в голову прийшло, шо сайт нацистський і т.п., а його тут підняли на сміх. Жаль модер витер.
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24.06.2021 13:17 Ответить
Блииин.... Скринить надо!
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24.06.2021 13:21 Ответить
Коментар був просто шикарний.
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24.06.2021 13:23 Ответить
Я всё пропустил
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24.06.2021 13:24 Ответить
Перевірить чи не все там ще вкрали.
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24.06.2021 13:13 Ответить
Тю...а Гурзу куда тепереча девать будем. Это же москитному флоту под дых.
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24.06.2021 14:06 Ответить
 
 