База Морской охраны строится по стандартам НАТО на Азовском море: завтра ход строительства проверит поверенная в делах США Квин, - Госпогранслужба
Строящаяся на Азовском море база Морской охраны Госпогранслужбы Украины предусматривает также обустройство по стандартам НАТО в Бердянске и Мариуполе подразделений Морской охраны, модернизацию системы поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Строительство проходит в рамках реализации международного проекта развития морской пограничной безопасности под эгидой Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения, Государственного департамента США", – информирует пресс-служба.
В пятницу, 25 июня, в рамках рабочей поездки на восток Украины строительство военного городка для дивизиона катеров и отдела специальных действий Морской охраны планирует посетить временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Как сообщалось ранее, Морская охрана Госпогранслужбы Укнаины планирует получить 20 французских патрульных катеров типа OCEA FPB 98.
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