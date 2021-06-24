ПАСЕ избрала нардепа Гончаренко докладчиком по соблюдению прав человека в вопросах миграции
Парламентская Ассамблея Совета Европы избрала народного депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко докладчиком по соблюдению прав человека в вопросах миграции.
Об этом Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Доклад будет касаться нового пакта ЕС по этой проблематике. Уже почти год в Европе вокруг него идут ожесточенные дискуссии. В целом, пакт предлагает компромисс между жесткой миграционной политикой, которую имеют некоторые страны Европы, и желанием предложить более эффективные системы миграции и предоставления убежища. Это, прежде всего, касается уязвимости состояния детей-мигрантов, воссоединения семей и задержания мигрантов", - отметил он.
Гончаренко также добавил, что данный вопрос является одним из важнейших и чувствительных для Европы.
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Nedim Khalilov
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