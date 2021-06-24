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ПАСЕ избрала нардепа Гончаренко докладчиком по соблюдению прав человека в вопросах миграции

ПАСЕ избрала нардепа Гончаренко докладчиком по соблюдению прав человека в вопросах миграции

Парламентская Ассамблея Совета Европы избрала народного депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко докладчиком по соблюдению прав человека в вопросах миграции.

Об этом Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад будет касаться нового пакта ЕС по этой проблематике. Уже почти год в Европе вокруг него идут ожесточенные дискуссии. В целом, пакт предлагает компромисс между жесткой миграционной политикой, которую имеют некоторые страны Европы, и желанием предложить более эффективные системы миграции и предоставления убежища. Это, прежде всего, касается уязвимости состояния детей-мигрантов, воссоединения семей и задержания мигрантов", - отметил он.

Гончаренко также добавил, что данный вопрос является одним из важнейших и чувствительных для Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никаких санкций не будет", - регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

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ПАСЕ (1667) права человека (988) миграция (261) Гончаренко (535)


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Гончаренко - кошмар обитателей болот.
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24.06.2021 13:41 Ответить
Нардепа-слугу Камельчука, який називав пандемію "змовою корпорацій", обрали доповідачем в ПАРЄ щодо ковіду.

Камельчук у грудні минулого року в ефірі телеканалу сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html вважає цю хворобу "вигаданою" .
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24.06.2021 13:42 Ответить
Дарма він погодився на таку малозначиму роль. Хіба що... це могло бути профанацією слуг уродів...
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24.06.2021 14:26 Ответить
22.06.2021 г. Одесский Апеляционный Суд отказал мне в предоставлении статуса мигранта...
вообще-то, я (крымтатар) в Крыму я проживаю с 1986 г., но гражданство Украины не принял, оставаясь в гражданстве Узбекской ССР, так как рассчитывал на применение Соглашения стран СНГ от 09.1..1991 г. (Бишкекское), которым регламентировано изменение гражданства, но Украина отказалась поддерживать это Соглашение...
учитывая что с Соглашением ничего не выходит, тогда у меня был другой вариант, - по статусу мигранта (в Крыму создал предприятие, построил дом, но всё у меня отобрали, без суда и следствия), - перейти под защиту норм международного права...
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24.06.2021 14:41 Ответить
мне нужны контактные данные господина Гончаренко...

Nedim Khalilov
[email protected]
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24.06.2021 14:42 Ответить
У Алексея есть свой канал в ютубе. Может, вам это поможет его найти. Канал называется "Алкесей Гончаренко"
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24.06.2021 15:15 Ответить
Леша - наш президент!
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24.06.2021 16:07 Ответить
 
 