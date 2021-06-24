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Украина сегодня на полпути к выполнению всего соглашения об ассоциации с ЕС, - вице-премьер Стефанишина

Украина сегодня на полпути к выполнению всего соглашения об ассоциации с ЕС, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что обязательства Украины выполнены более чем на 50%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это первый раз, когда мы подводим итоги всего периода действия соглашения, то есть 5 лет. Официально такая оценка будет представлена на следующем саммите "Украина - ЕС", который пройдет осенью. Но однозначно украинцев можно поздравить сегодня на полпути к выполнению всего соглашения об ассоциации, у нас есть прогресс более 50% выполнения всех обязательств", - отметила вице-премьер.

По ее словам, торговля с ЕС избавила Украину от торговой агрессии России.

"По результатам опроса бизнеса около 40% руководителей предприятий считают, что их предприятие выиграло от внедрения соглашения об ассоциации, больше 14 тыс. компаний экспортируют в ЕС, подписание соглашения было одним из мощных стимулов отсечения российской экономической агрессии, которая началась параллельно с военной агрессией. И именно Европейский союз стал нашим основным торговым партнером, мы выполнили больше половины своих обязательств, и вместе с ЕС переходим во вторую половину выполнения соглашения, мы говорим о безвизе, о промышленном безвизе, таможенном, цифровом, энергетическом", - добавила Стефанишина.

Читайте: На саммите Украина-ЕС в октябре будет решение о присоединении нашей страны к европейской системе транзита, - вице-премьер Стефанишина

Автор: 

ассоциация (973) Евросоюз (17113) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Украина сегодня на полпути к выполнению всего соглашения об ассоциации с ЕС/ Осталось 10 лет. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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24.06.2021 13:44 Ответить
При полшестом зеледенте полпути это чемпионское достижение.
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24.06.2021 13:47 Ответить
Половина дороги була пройдена поки корисні ідійоти не зробили себе разом.
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24.06.2021 13:49 Ответить
Не зовсім так. До Зєлєнского було пройдено 3/4 шляху, підписана Угода про асоціацію, отриманий безвіз. Пи півшостому ми відкотилися на, тобто в зад.
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24.06.2021 14:10 Ответить
Україна почала рухатись назад під мудрим керівництвом найвеличнішого Бубачки.
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24.06.2021 13:47 Ответить
І довго ми отак - ВРОЗКАРЯКУ, стоять будемо?!!
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24.06.2021 14:03 Ответить
 
 