Украина сегодня на полпути к выполнению всего соглашения об ассоциации с ЕС, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что обязательства Украины выполнены более чем на 50%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это первый раз, когда мы подводим итоги всего периода действия соглашения, то есть 5 лет. Официально такая оценка будет представлена на следующем саммите "Украина - ЕС", который пройдет осенью. Но однозначно украинцев можно поздравить сегодня на полпути к выполнению всего соглашения об ассоциации, у нас есть прогресс более 50% выполнения всех обязательств", - отметила вице-премьер.

По ее словам, торговля с ЕС избавила Украину от торговой агрессии России.

"По результатам опроса бизнеса около 40% руководителей предприятий считают, что их предприятие выиграло от внедрения соглашения об ассоциации, больше 14 тыс. компаний экспортируют в ЕС, подписание соглашения было одним из мощных стимулов отсечения российской экономической агрессии, которая началась параллельно с военной агрессией. И именно Европейский союз стал нашим основным торговым партнером, мы выполнили больше половины своих обязательств, и вместе с ЕС переходим во вторую половину выполнения соглашения, мы говорим о безвизе, о промышленном безвизе, таможенном, цифровом, энергетическом", - добавила Стефанишина.

Читайте: На саммите Украина-ЕС в октябре будет решение о присоединении нашей страны к европейской системе транзита, - вице-премьер Стефанишина