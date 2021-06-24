НСЗУ о вакцинации беременных от COVID-19: без острой необходимости не стоит, но если надо, то следует использовать препарат Pfizer
Национальная служба здоровья Украины рекомендовала прививать беременных от коронавируса мРНК-вакциной, если польза от вакцинации превышает потенциальные риски.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба НСЗУ сообщила в Telegram.
Отмечается, что беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19.
"Если беременная имеет высокий риск заболеть COVID-19, например, женщина работает в ковидной больнице, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом.
Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе - в Украине из таких вакцин только AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. На основе этого женщина должна сама решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов", - говорится в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.
В НСЗУ также добавили, что инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещается делать прививки беременным.
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- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.