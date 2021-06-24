Украина должна обеспечить достойную встречу Вселенскому патриарху Варфоломею: его визит имеет большое значение, - Порошенко. ВИДЕО
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций призвал обеспечить достойную встречу Вселенскому Патриарху Варфоломею, который в этом году планирует осуществить визит в Украину.
"Очень большое значение имеет его визит в Украину в этом году", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Он также сообщил, что на днях провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
"Я только что вернулся из Константинополя и имел теплую встречу с Его Всесвятейшеством. Поблагодарил за предоставление Томоса и поблагодарил за большую любовь к Украине", - отметил пятый Президент.
Порошенко отметил, что диалог Совета Церквей с обществом является чрезвычайно результативным, поэтому уровень авторитета церкви в государстве является безоговорочным.
"Хочу подчеркнуть, что этот результат не был заранее задан. Это результат вашей мудрости и вашей работы. И многим нужно поучиться у Совета церквей этому важному результату. 20 лет назад благодаря в том числе этому диалогу и совместной позиции Совета церквей Украина достойно приветствовала визит Папы Римского Иоанна Павла II. Надеюсь, что при вашей поддержке и участии так же достойно и вдохновенно Украина встретит Его Святейшество Вселенского Патриарха", - сказал Петр Порошенко.
Порошенко также поблагодарил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций за гуманитарную деятельность.
"По собственному опыту я знаю твердую позицию Всеукраинского Совета Церквей по противодействию российской агрессии. Вспоминаю нашу с вами встречу в 2016 году в Краматорске, где мы обсуждали целый ряд вопросов повестки дня. Начиная от гуманитарных миссий церквей по помощи украинцам, оказавшимся на оккупированных территориях, и заканчивая совместными инициативами по вытягиванию из плена заложников", - говорит Петр Порошенко.
"Помощь, которую ощущают украинцы, в том числе в преодолении тяжелых гуманитарных последствий оккупации и преследований верующих, понесенных в 2014 году, является чрезвычайно важной", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
Он констатировал, что, реализуя важную миссию общественного мира, Совет Церквей превратился в один из самых авторитетных институтов.
"Я очень благодарен вам за эту огромную роль и миссию", - резюмирует пятый Президент.
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нацсуки навіть не подумають над цим. "Он, риґі там на честь розгрому Гітлером армій свого друга Сталіна нациські прапори палять, але заодно і чомусь полку "Азов" теж. Буцніть там Боцмана чи хто там у них старший, може хоч свинку кинуть в бік Ківи для порядку, чи на капот стрибнуть героїчно" - https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZVgUJvfmMPWMwzsr3lJSEphGGOK0HxxffTxspxCl7vlSEdCzpEtAzWQ_w9aDOxGHKRnbCexqsOFK-XwjTcRtT9hS5oYNMSGwtjXcmNQ3Tr-2ivga5OdxyXiJBD-VmpK1RA&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
- https://emiliozk.livejournal.com/3405055.html Еmiliozk зацитував
І не паліться ви так відверто, з вашими ватними луб'яними заморочками.
Що там з привітами кизяка, Тільки факти, будьте ласкаві, а не ваше "я так думаю".
Відродив армію, отримав безвіз і прийняв участь в отримання Томоса. Зростаюча економіка, іноземні інвестиції. І все це під час війни.
То шо він там знищував?
Співпраця з мертвячуком виглядає так.
https://mind.ua/news/20211941-medvedchuka-ta-kolomojskogo-okrim-kanaliv-pov-yazuyut-metalurgiya-energetika-ta-logistichnij-biznes Медведчука та Коломойського, окрім каналів, пов'язують металургія, енергетика та логістичний бізнес .
Прошу ж факти, ні знову ватно-подляковське пропагандонство. І що там з приводу кумівства з Югою та "привітів від кизяка", факти будуть?
"https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук "
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Український олігарх, засновник проросійської організації "Український вибір" Віктор Медведчук почав співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським ще у 2004 році під час Помаранчевої Революції. Про це в інтерв'ю https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR31yZXQUmzG1w28UCd-EK0zfqXwFkcBV9HL2KMHBsNO7YGHHLyORX6Iso4 Guildhall заявив кадровий український дипломат Дмитро Чекалкін.
До речі, зразу ж підтвердь і факт того, що сдпу (о) в 1998 році спонсорувало *****.
За Петю, твоя Вава, вже два роки, як береться. І з 100%, і з 200% прокурором, і з ригівським дбр, і з дружбаном по криворіжжю, ваняткою баклановим, і з ригівсько- фсбшною ОПою. Не знав? Більше 50 справ накрапав, разом з беніним портновим, під диктовку фуйла. І шо?
То де ж факти? І до речі, що там з кумівством Пороха з Луценком, підтверждення буде?
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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