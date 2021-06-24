Путин хочет разрушить отношения США и ЕС, - Bloomberg о статье президента РФ

Президент России Владимир Путин редко обращается непосредственно к жителям Запада по принятию дружественного сотрудничества с Россией. С момента его речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года его тон даже не намекал на примирение. И все же 22 июня немецкая газета Die Zeit опубликовала статью Путина, которая фактически призывает европейцев отказаться от США как стратегического партнера и налаживать отношения с Россией.

Как пишет Bloomberg, среди прочего, в своей статье Путин не удержался и снова назвал украинский Евромайдан "госпереворотом" во главе с США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Путин прекрасно понимает, что сценарий отказа ЕС от Америки вряд ли реалистичен. А реакция немецких СМИ на его статью варьировалась от презрительной до гневной. Однако анализ мечты Путина все еще интересное умственное упражнение.

Есть по крайней мере три важных вопроса, на которые нужно ответить: почему это нереально, можно ли это сделать без Путина, и почему Путин решил начать "воплощение мечты" именно сейчас, в 2021 году, когда Россия становится все более непопулярной на Западе.

Буквально четыре месяца назад высокопоставленный чиновник внешней политики Европейского Союза Жозеп Боррель после катастрофического визита в Москву заявил, что Европа и Россия отдаляются. Россия постепенно отходит от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу. Но в Die Zeit Путин вдруг вспоминает идею Шарля де Голля о единой Европе, которая простирается от Атлантики до Урала.

"Именно в рамках этой логики - в рамках логики построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами - Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами", - написал Путин.

Вместо того, чтобы слепо следовать за США, Европа должна сотрудничать с Россией по широкому спектру вопросов, от борьбы с COVID-19 до создания общего экономического пространства и пространства безопасности, "поскольку Россия является одним из крупнейших европейских государств и чувствует несокрушимую культурную и историческую связь с Европой ", считает глава Кремля.

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Реакция немецких СМИ была предсказуемой. "Путин признает ошибки - ошибки Запада", написал еженедельник Der Spiegel, также указав на то, что желание Путина сблизиться с Европой трудно согласуется с действиями его правительства. А издание Bild было еще менее дипломатичным: "Путин врет и агитирует в Die Zeit".

"В тексте почти ничего не соответствует действительности", - было написано в Bild.

Что немецкие комментаторы не могли не заметить вокруг статьи Путина, так это то, что предложение о дружбе поступает от, мягко говоря, не слишком дружелюбного человека. Путин - активный сторонник советизации России. Он считает, что с Крымом произошло "отделение", а не аннексия, и Россия никогда не давила на соседние государства.

Действительно ли у Путина есть шанс "подружиться" с Европой? Глава Кремля хочет, чтобы Европа забыла обо всех этих неприятных вещах, и его тактика не такая уж и необоснованная, как может показаться. Вот что делает его таким коварным: Европа умеет забывать и закрывать глаза.

ЕС уже терпит новые нелиберальные режимы, такие как в Венгрии и Польше, например. Неудивительно, что Путин имеет подобные ожидания, ведь часть европейцев даже выражает доверие к нему. А если агрессивный режим Путина каким-то магическим образом исчезнет и в Кремле появится более приятная фигура, это может потенциально сделать связи ЕС с Россией популярным проектом в Европе. Европа часто использует выборочную память.

Но при этом Путин хорошо знает, что Европа никогда не станет союзником с Россией, отказавшись от партнерства с США. Даже четыре года Дональда Трампа в Америке, который не поддерживал связи с Европой, а также ввел торговые санкции против ЕС, разрушил соглашение с Ираном и рассматривал возможность выхода США из НАТО, не смогли "подтолкнуть" европейцев ближе к России.

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Во-первых, экономика США номинально превышает российскую экономику примерно в 13 раз. С другой стороны, гарантия безопасности США - на данный момент все еще наиболее мощная в мире.

Потенциально Россия и ЕС могут быть мощным военным, экономическим, технологическим и культурным союзом. Но, даже оставляя демократические ценности в стороне, создание этой комбинации не отвечает интересам самой Европы, резюмирует издание.