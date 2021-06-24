Троих детей на матрасе унесло в открытое море в курортной Кирилловке. ФОТО

В курортной Кирилловке троих мальчиков на надувном матрасе ветром унесло в открытое море. Полицейские на катере догнали матрас, когда он был в 500 метрах от берега

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

"Сегодня, 24 июня в 8:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.

Не теряя времени правоохранители мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские спасли маленьких отдыхающих из водной ловушки и доставили на берег невредимыми", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

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Как отметили в полиции, что чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.

"Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону "102"", - добавили в ведомстве.