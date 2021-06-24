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Новости Силовики
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Троих детей на матрасе унесло в открытое море в курортной Кирилловке. ФОТО

Троих детей на матрасе унесло в открытое море в курортной Кирилловке. ФОТО

В курортной Кирилловке троих мальчиков на надувном матрасе ветром унесло в открытое море. Полицейские на катере догнали матрас, когда он был в 500 метрах от берега

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

"Сегодня, 24 июня в 8:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.

Не теряя времени правоохранители мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские спасли маленьких отдыхающих из водной ловушки и доставили на берег невредимыми", - сказано в сообщении.

Троих детей на матрасе унесло в открытое море в курортной Кирилловке 01
Фото: сайт полиции

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Как отметили в полиции, что чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.

"Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону "102"", - добавили в ведомстве.

дети (6489) Нацполиция (16451) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) спасение (169) вода (918)


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Топ комментарии
+18
Родители-хватит бухать на пляже.
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24.06.2021 14:00
+4
Уже не будет, политический труп. Нынче у власти такие же трупы, только будущие. Может как раз тому поколению повезет не сталкиваться с барыгами шоколодными и клоунами зелеными и всеми теми предателями, что у власти, или те, что просто у кормушки обогащаются за наш счет,или что здесь, на цензоре пишут просто такое, шо ховайся. В общем не будет этих уродов. А будут настоящие Украинцы рулить процветающей Украиной.
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24.06.2021 14:25
+3
История учит, что ничему никого не учит...
История с ветром и надувным матрасом, особенно с тем, кто плохо плавает - стара, как сам надувной матрас....
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24.06.2021 16:00
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Родители-хватит бухать на пляже.
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24.06.2021 14:00 Ответить
Та пусть бухают, бо потонут еще в 15 метрах от берега и детей сиротами оставят.
Полиция нас бережет, как видите.
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24.06.2021 14:13 Ответить
Таки да. Коли вітер з берега, на матрасі несе аж бігом.
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24.06.2021 14:02 Ответить
Ой, хлопчиські, щоб ви ото були здорові
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24.06.2021 14:04 Ответить
І щоби Порошенко вам не заважав будувати світле майбутнє😂😂😂
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24.06.2021 14:08 Ответить
Уже не будет, политический труп. Нынче у власти такие же трупы, только будущие. Может как раз тому поколению повезет не сталкиваться с барыгами шоколодными и клоунами зелеными и всеми теми предателями, что у власти, или те, что просто у кормушки обогащаются за наш счет,или что здесь, на цензоре пишут просто такое, шо ховайся. В общем не будет этих уродов. А будут настоящие Украинцы рулить процветающей Украиной.
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24.06.2021 14:25 Ответить
.. и кто на горизонте?.....
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24.06.2021 14:27 Ответить
Увы, ответа не знаю, есть надежда на то, что наше общество к тому созреет и в то же время объявятся достойные люди, желающие сделать Украину лучше и лучшей.
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24.06.2021 14:31 Ответить
этих "новых" людей просто не допустят до выборов -- это в лучшем для них случае
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24.06.2021 15:48 Ответить
..так **новый** и выскочил ... Полегчало?
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24.06.2021 17:46 Ответить
Да Да и "мудрый" народ их конечно выберет ))
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24.06.2021 17:34 Ответить
Колесников ? ( начинают понемногу раскручивать )
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24.06.2021 14:32 Ответить
Без понятия кто это, пошел гуглить
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24.06.2021 14:33 Ответить
Борис колесников? видал такого помню. Пфф, какой дятел будет этого мутного дядю продвигать? такое же корыстное, как и все предыдущие
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24.06.2021 14:34 Ответить
может лет через...вангую 10-15 лет и мы увидим некие проблески надежды. А пока..для меня польша, тут хоть инженеру не дают подачки в 7-10 к грн., как в моем родном городе.
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24.06.2021 14:32 Ответить
..ну ждать уже времени нет!! Тем более 10-15 лет. Ещё одного Зеклоуна или подобие его Украина не переживёт. Черноволов на горизонте и близко не видно... зато очередное дерьмо в лице названной фамилии Колесников..наряду с бойками..тимошенками..мертвечуками и прочими уже набрасывается на вентилятор. Так всё таки...кто реально на горизонте? Не за горизонтом... в 10-15 лет..а сейчас ...реально!?
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24.06.2021 15:00 Ответить
Ох да, Чорновол((
Сейчас...кому бы я вот сейчас бы отдал свой голос.сижу 5 минут думаю. Данилюк симпатизирует.
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24.06.2021 15:15 Ответить
А что так за Черновола..скептически?. Польский Валенса.. чешский Гавел... украинский Черновол... Ну уж точно значительно лучше всего набора... начиная с Кравчука.... Ну а насчёт Данилюка... Есть поговорка..**..кому и кобыла невеста..**. А серьёзно предположить и подумать? А то вброс сделали... муть подняли ..и не более... Кто может сейчас с реальной поддержкой мировых лидеров и возможно некоторой части украинского населения что то в Украине сделать и вытащить её хоть чуть из глухого угла...куда затащил страну криворожский ублюдок вместе со стадом скотов народа...?! Не через 10-15.... а сегодня..сейчас..завтра..!!
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24.06.2021 17:14 Ответить
За Чорновола как раз наоборот, сожалею, что все так вышло. Ему стоило быть первым президентом и вторым...Но убили.
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24.06.2021 17:42 Ответить
..Значит я Вас не совсем правильно понял. Звыняйте!!! Но тем не менее...КТО?
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24.06.2021 17:47 Ответить
во блин, два патриота. один в Польше, второй в Израиле...
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25.06.2021 09:20 Ответить
Что..дурашка... представляешь?! Есть самолёты... украинские экипажи этих самолётов, они летают и в Израиль и возвращаются в Украину..а завтра летят в Грецию... и написав что то... рядом с написанным стоит флажок страны пребывания. А вот реальный сраный патриот.. https://censor.net/ru/user/110110 сидит в Украине.. и подскуливает. Что..своего Зеосла на горизонте видишь?
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25.06.2021 09:35 Ответить
..вопрос то я задал....Вроде как не Вы начинали?!...))))
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24.06.2021 17:44 Ответить
Вот такие катера Украине и нужны на Азовском и Черном морях, чтобы бороться с браконьерами и мелкими нарушителями.
А эсминцы и авианосцы очень накладны для бюджета, тем более, что их сдают без боя даже и без затопления хотя бы у входа в бухту.
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24.06.2021 14:15 Ответить
В следующий отдых поедут отдыхать в Подо-Калиновку Херсонской области.
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24.06.2021 14:17 Ответить
Гонки за матрасом.
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24.06.2021 14:28 Ответить
Нова Українська Поліція !
Слава їй !!!
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24.06.2021 14:36 Ответить
Ох це мамине у дитинстві ,-ну як втопишся гаде, то додому не приходь ! Який босяк батьків слухає ,вулиця то авторитет .
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24.06.2021 15:00 Ответить
Будьте бдительны! от несчастных случаев никто не застрахован, но их вероятность можно снизить внимательностью и разумом.
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24.06.2021 15:40 Ответить
История учит, что ничему никого не учит...
История с ветром и надувным матрасом, особенно с тем, кто плохо плавает - стара, как сам надувной матрас....
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24.06.2021 16:00 Ответить
Якісь дурні ще досі їздять в ту Кирилівку?
Якщо їхати на Азов, то лише на Арабатку. Хоча і там останнім часом повно медуз.
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24.06.2021 18:12 Ответить
 
 