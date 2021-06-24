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Новости
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"Метинвест" намерен в ближайшие 5 лет инвестировать полмиллиарда долларов в экологические проекты

Инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" намерена в ближайшие 5 лет инвестировать в реализацию сугубо экологических проектов полмиллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия "Метинвеста" сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов на сугубо экологические проекты. В основном, это доведение до ума проектов по уже имеющимся нашим объектам", - сказал руководитель компании.

Рыженков уточнил, что речь идет о коксохимическом производстве на "Азовстали" и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.

По его словам, все предприятия компании имеют богатую историю, строились много лет назад, и период их модернизации припал именно на момент, когда "Метинвест" начал управлять этими активами.

"По факту, серьезные инвестиции в экологию, приведение в порядок выбросов предприятий начались за последние 15 лет "Метинвеста". Особенно последние 7-8 лет, несмотря на то, в какой ситуации находилась страна. Прошлый год вообще был рекордным по предприятиям компании "Метинвест": было инвестировано 200 млн долл. в проекты с исключительно экологическим эффектом",- сказал он.

По словам Рыженкова, инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, "Метинвест" в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тон.

В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: 

экология (1608) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+3
Не надо нам "инвестиций" НАШИМИ ДЕНЬГАМИ !
Коммуналку приведите в норму !!!
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24.06.2021 14:30
+1
щось дивні речі останнім часом творяться в звязці Цензор - Метинвест . Дуже багато хороших новин про ахметовску контору , даже рекламний банер метинвеста приліпили пару днів тому (причому баннер не рекламної сєтіhttps://trafmag.com/?lang=ru https://trafmag.com/?lang=ru Trafmag, а саме ручний банер цензора https://trafmag.com/?lang=ru ) . Дуже багато новин на користь метинвеста саме в Зеленій енергетиці (а ахметка там один із головних вигодоотримувачів) тіпа як їх всіх притісняють ) .
Цензор це у вас така рекламна інтеграція з метінвестом чи ресурс перейшов під контроль ахметки ?
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24.06.2021 14:23
+1
рижа мразь смітить баблом направо і наліво. Сьогодні - тут.
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24.06.2021 14:33
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Правила форума Совет форумчан
щось дивні речі останнім часом творяться в звязці Цензор - Метинвест . Дуже багато хороших новин про ахметовску контору , даже рекламний банер метинвеста приліпили пару днів тому (причому баннер не рекламної сєтіhttps://trafmag.com/?lang=ru https://trafmag.com/?lang=ru Trafmag, а саме ручний банер цензора https://trafmag.com/?lang=ru ) . Дуже багато новин на користь метинвеста саме в Зеленій енергетиці (а ахметка там один із головних вигодоотримувачів) тіпа як їх всіх притісняють ) .
Цензор це у вас така рекламна інтеграція з метінвестом чи ресурс перейшов під контроль ахметки ?
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24.06.2021 14:23 Ответить
еще при пэцьо шыкаладном, корешепартнере рыжего, гониво такое замечалось
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24.06.2021 14:45 Ответить
Так петя й ахметка ж друзі.
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24.06.2021 15:13 Ответить
А разве секрет, что за зеленую энергетику долги сумашедшие висят? Как только Петя-конфетка развел страну реформой энергетики, так сразу-же мутки крутки начались и все зеленые тарифы накрылись жопой.)))
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24.06.2021 18:40 Ответить
Ну так это ж пресс релизы, что тут удивительного? Нормальная практика. МХП ещё и через блогеров запускает такое
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24.06.2021 23:17 Ответить
Не надо нам "инвестиций" НАШИМИ ДЕНЬГАМИ !
Коммуналку приведите в норму !!!
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24.06.2021 14:30 Ответить
Коммуналку вам скоро ЗЕленые приведут к европейской норме и их тарифам, но при этом, параллельно, еще и налоги повысят, чтоб уж точно про нормы больше не говорили. Только не нужно просить их на 30 гривен минималку поднимать, а то налоги потом нечем покрывать будет.)))
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24.06.2021 18:36 Ответить
рижа мразь смітить баблом направо і наліво. Сьогодні - тут.
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24.06.2021 14:33 Ответить
А сколько Ахметовский Метинвест выдавит из наших с вами кошельков за эти пять лет? А за 15? А сколько уже выжал?
Голыми цифрами только *****@сы манипулируют. Особенно если пишите за благотворительность Ахметова.
Сколько за последние годы Ахметов нанес ущерб экологии? Один слитый им Донбасс чего только стоит. Вопрос тут один. Почему эта рыжая обезьяна еще не сидит?
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24.06.2021 14:56 Ответить
А как они выдавят? Я ещё понимаю через ДТЕК, но это ж чисто металлургическая компания, к рядовым гражданам отношения они не имеют. Ну а про экологию - эти предприятия и до него существовали, хуже точно не стало.
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24.06.2021 23:18 Ответить
а шо могут сказать жители Мариуполя про жизнь рядом с ахметковской "Азовсталью", как там со свежим воздухом дела обстоят ?
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24.06.2021 14:58 Ответить
Не хуже чем в Китае дела обстоят. Так и инвестиции вроде как для того и вкидывают, чтоб дела шли на улучшения? Или пусть вообще ничего не делают? ))) Кстати, вы не только у нас интересуйтесь, а и в Европе разузнайте, с какого перепугу европейские правительства металлургам триллионы выделяют на экологические программы?)))
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24.06.2021 18:31 Ответить
Компания выделяет средства на экологическую модернизацию производства, но нашим людям, как всегда, нужно много и сразу, а посему и критикуют все подряд. Но главное - совершенно не в теме и не понимают сколько бабла и за какое время нужно вкинуть в ту самую модернизацию.
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24.06.2021 18:33 Ответить
Ну так и прекрасно же. Не только потому, что экологические проекты, а и потому что получается, что дальше будут работать. А то в последнее время ощущение, что в стране только элеваторы строятся.
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24.06.2021 23:16 Ответить
 
 