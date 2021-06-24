"Метинвест" намерен в ближайшие 5 лет инвестировать полмиллиарда долларов в экологические проекты
Инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.
Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" намерена в ближайшие 5 лет инвестировать в реализацию сугубо экологических проектов полмиллиарда долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия "Метинвеста" сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.
"На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов на сугубо экологические проекты. В основном, это доведение до ума проектов по уже имеющимся нашим объектам", - сказал руководитель компании.
Рыженков уточнил, что речь идет о коксохимическом производстве на "Азовстали" и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.
По его словам, все предприятия компании имеют богатую историю, строились много лет назад, и период их модернизации припал именно на момент, когда "Метинвест" начал управлять этими активами.
"По факту, серьезные инвестиции в экологию, приведение в порядок выбросов предприятий начались за последние 15 лет "Метинвеста". Особенно последние 7-8 лет, несмотря на то, в какой ситуации находилась страна. Прошлый год вообще был рекордным по предприятиям компании "Метинвест": было инвестировано 200 млн долл. в проекты с исключительно экологическим эффектом",- сказал он.
По словам Рыженкова, инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, "Метинвест" в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тон.
В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.
Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).
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Цензор це у вас така рекламна інтеграція з метінвестом чи ресурс перейшов під контроль ахметки ?
Коммуналку приведите в норму !!!
Голыми цифрами только *****@сы манипулируют. Особенно если пишите за благотворительность Ахметова.
Сколько за последние годы Ахметов нанес ущерб экологии? Один слитый им Донбасс чего только стоит. Вопрос тут один. Почему эта рыжая обезьяна еще не сидит?