"Метинвест" намерен в ближайшие 5 лет инвестировать полмиллиарда долларов в экологические проекты

Инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" намерена в ближайшие 5 лет инвестировать в реализацию сугубо экологических проектов полмиллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия "Метинвеста" сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов на сугубо экологические проекты. В основном, это доведение до ума проектов по уже имеющимся нашим объектам", - сказал руководитель компании.

Рыженков уточнил, что речь идет о коксохимическом производстве на "Азовстали" и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе.

По его словам, все предприятия компании имеют богатую историю, строились много лет назад, и период их модернизации припал именно на момент, когда "Метинвест" начал управлять этими активами.

"По факту, серьезные инвестиции в экологию, приведение в порядок выбросов предприятий начались за последние 15 лет "Метинвеста". Особенно последние 7-8 лет, несмотря на то, в какой ситуации находилась страна. Прошлый год вообще был рекордным по предприятиям компании "Метинвест": было инвестировано 200 млн долл. в проекты с исключительно экологическим эффектом",- сказал он.

По словам Рыженкова, инвестиции "Метинвеста" с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долл., а сугубо экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, "Метинвест" в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тон.

В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).