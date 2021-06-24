Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (рег. №5600) и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Поддержали законопроект 18 народных депутатов, 9 воздержались, еще трое выступили против. Кроме того, народные депутаты проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки воздействия на экономику.
В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. Так, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажу продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем иногда сразу в три раза.
Ранее против принятия этого законопроекта выступило НАПК, заявив, что проект имеет коррупциогенные факторы, поэтому он должен быть существенно доработан. Согласно сообщению НАПК, при подготовке проекта №5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.
В свою очередь Американская торговая палата (АСС) считает, что предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины. В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности, касающихся изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесения изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызвать проблемы с возмещением НДС; ухудшению положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования; пересмотра налоговых ставок и увеличения налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии.
К доработке проекта призвали также в Европейской бизнес ассоциации: там отметили, что его принятие нарушает принципы стабильности налогового законодательства и приведет к ухудшению инвестиционного климата в Украине.
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новиє ліца того варті
вони прекрасні
А я теперь во всех магазинах и кафе среднего бизнеса буду требовать фискальный чек и не буду оставлять чаевые.
Дарэчы, Мойша, вы рады за санкцыі? Яны вам на карысць?
а цель его - развал страны, о чем он и договорился с правящей верхушкой рашки в обмен на "гарантии" собственной безопасности.
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А этих сельхоз-кулаков с 2-мя гектарами надо прижать, а то шикуют с лопатой и фракцию не поддерживают !
Жрите ЗЕленые! И коммуналку подымите раз в 15, чтобы клоунский лохторат умылся кровавыми слезами!!!
Але зараз, коли війну відчувають тільки ті, які приймають участь у стримуванні агресії, а решта люду продовжує жити, немов би нічого не сталося податки підвищувати, це шкодити економіці. Зелений гламур мабуть цього не розуміє.