Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (рег. №5600) и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Поддержали законопроект 18 народных депутатов, 9 воздержались, еще трое выступили против. Кроме того, народные депутаты проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки воздействия на экономику.

В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. Так, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажу продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем иногда сразу в три раза.

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Ранее против принятия этого законопроекта выступило НАПК, заявив, что проект имеет коррупциогенные факторы, поэтому он должен быть существенно доработан. Согласно сообщению НАПК, при подготовке проекта №5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.

В свою очередь Американская торговая палата (АСС) считает, что предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины. В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности, касающихся изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесения изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызвать проблемы с возмещением НДС; ухудшению положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования; пересмотра налоговых ставок и увеличения налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии.

К доработке проекта призвали также в Европейской бизнес ассоциации: там отметили, что его принятие нарушает принципы стабильности налогового законодательства и приведет к ухудшению инвестиционного климата в Украине.

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