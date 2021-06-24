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Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества

Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (рег. №5600) и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Поддержали законопроект 18 народных депутатов, 9 воздержались, еще трое выступили против. Кроме того, народные депутаты проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки воздействия на экономику.

В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. Так, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажу продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем иногда сразу в три раза.

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Ранее против принятия этого законопроекта выступило НАПК, заявив, что проект имеет коррупциогенные факторы, поэтому он должен быть существенно доработан. Согласно сообщению НАПК, при подготовке проекта №5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.

В свою очередь Американская торговая палата (АСС) считает, что предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины. В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности, касающихся изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесения изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызвать проблемы с возмещением НДС; ухудшению положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования; пересмотра налоговых ставок и увеличения налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии.

К доработке проекта призвали также в Европейской бизнес ассоциации: там отметили, что его принятие нарушает принципы стабильности налогового законодательства и приведет к ухудшению инвестиционного климата в Украине.

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Автор: 

ВР (29242) налоги (3238) Налоговый кодекс (1342)


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Топ комментарии
+19
Гетьманцев и вся шобла биоМусора Зе - Враги Украины!
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24.06.2021 14:15
+16
Идиоты! Что надо делать чтобы корова меньше ела и давала больше молока ? надо меньше кормить и больше доить!!!
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24.06.2021 14:14
+15
що - вже не вистачае коштів на велике крадівництво....
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24.06.2021 14:13
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Комитет Рады поддержал инициативу Кабмина о повышении налогов - Цензор.НЕТ 9315
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24.06.2021 14:12 Ответить
що - вже не вистачае коштів на велике крадівництво....
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24.06.2021 14:13 Ответить
Скоро на счетах останешься 107 тысяч гривен как после Яныка!
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24.06.2021 14:57 Ответить
Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 3151
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24.06.2021 15:26 Ответить
Штош, охрененная новость!
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24.06.2021 14:13 Ответить
Так у них такой принцип жизни. Страна и люди им до одного места.

Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 9804
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24.06.2021 15:25 Ответить
Це реальна підтримка бізнесу під час пандемії 🥴. Що не зґнило то посохне. Ура!(3 рази).
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24.06.2021 14:14 Ответить
Идиоты! Что надо делать чтобы корова меньше ела и давала больше молока ? надо меньше кормить и больше доить!!!
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24.06.2021 14:14 Ответить
Гетьманцев и вся шобла биоМусора Зе - Враги Украины!
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24.06.2021 14:15 Ответить
я тільки за
новиє ліца того варті
вони прекрасні
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24.06.2021 14:16 Ответить
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24.06.2021 14:16 Ответить
С чем и спешу поздравить ЗеДолбней из среднего бизнеса, который проголосовали против "барИги" с лозунгом "Хуже не будет". Нашолосовали? ЖриТЕ.
А я теперь во всех магазинах и кафе среднего бизнеса буду требовать фискальный чек и не буду оставлять чаевые.
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24.06.2021 14:16 Ответить
А как же ЗЕля все,сметун....сдулся ты пингвин самовлюбленный.А такие Советы бывалого давал.Беларусам за тебя стыдно.(
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24.06.2021 14:37 Ответить
Мойша, вы зноў ўсплылі? Зрэшты стукачка КДБ не тонуць, ды Мойша? Як там ваш працадаўца і цар Сашка пажывае? Пайка выдае? Ці тлусты Юдаў паёк? Просьба ў мяне да вас, Мойша, калі новы склад КДБ пачне зачышчаць стары склад, і за вамі ноччу прыйдуць, паспрабуйце паведаміць нам пра гэта. І мы посмеёмся разам. Гэта я вам абяцаю.

Дарэчы, Мойша, вы рады за санкцыі? Яны вам на карысць?
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24.06.2021 15:27 Ответить
Україно ,вставай. Шайка клоунів перетворюється на людожерів. Йде знищення всього придбаного з 2014 року.
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24.06.2021 14:17 Ответить
Цель правящего Украиной кодлана Коломойского: выжать из Украины все соки, продать всё еще не проданное, превратить Украину в Палестину и "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник.
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24.06.2021 14:17 Ответить
куда сваливать то? ему один путь - в рашку, где его разденут догола и дадут нюхнуть новичка. он же не дурачок и прекрасно понимает это.
а цель его - развал страны, о чем он и договорился с правящей верхушкой рашки в обмен на "гарантии" собственной безопасности.
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24.06.2021 14:20 Ответить
О, а вот и реформы Саакашвили подоспели. Или во власти барыги, а Миша? И опять сцарь хароший, но бояре плахие? Что скажешь, Мишико?
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24.06.2021 14:17 Ответить
Так я не понял, коммуналку когда понизят?!
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24.06.2021 14:21 Ответить
У наступному житті.
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24.06.2021 14:24 Ответить
Гало, окупант! А хіба не ти пару місяців назад, верещав з пафосом, що "є надійні ознаки того, що бізнес відроджуєтьтся, і економіка зростатиме"? А шо ж сталося? Де ж ті "ознаки" поділися? Куди ти їх запхав собі, в яку тріщину?
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24.06.2021 15:41 Ответить
У студію мої верески. Але немає чого показати. Тому закрий пащеку і щезни.
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24.06.2021 15:44 Ответить
Своє мурло завали, окупант! Щезниш ТИ, а не я. Що, обгадилося, і тепер брешеш: "Я за ЗЄлю ваабщє нє галасавал, я балєл"
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24.06.2021 16:01 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 4732
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24.06.2021 14:23 Ответить
Давай, Зеля. не зупиняйся! Треба ще за несплату податків очі виймати та на таці підносити препізденту, як Надір-шах в Ірані робив.
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24.06.2021 14:23 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 8919

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24.06.2021 14:23 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 8792
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24.06.2021 14:25 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 5298
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24.06.2021 14:26 Ответить
А вот появился первый вопрос на внеочередном "сходняке" до позднего вечера. ( сегодня предупреждали - "мы соберемся и все решим" ) Как все просто ...
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24.06.2021 14:26 Ответить
73% дуже зрадіють...
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24.06.2021 14:29 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 3797
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24.06.2021 14:33 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 6204
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24.06.2021 14:34 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 6168
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24.06.2021 14:36 Ответить
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 9931
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24.06.2021 14:37 Ответить
Я - обеими руками "ЗА"! 73% должны проникнуться до глубины души. Особенно дрибни пидприемци, поголовно голосовавшие за Зельца!
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24.06.2021 14:37 Ответить
А чи пам'ятає малий і середній бізнес, якою була риторика Давили Гєтманцева при баригах? Давило Гєтманцева тоді був палким прихильником зниження податкків.
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24.06.2021 14:40 Ответить
В стране в которой не работают законы и повышают налоги можно ставить крест на экономике
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24.06.2021 14:51 Ответить
И не только на экономике но и на демократии тоже!
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24.06.2021 15:07 Ответить
Ну, главное чтобы дядя Беня не пострадал - кормилец фракции СН !
А этих сельхоз-кулаков с 2-мя гектарами надо прижать, а то шикуют с лопатой и фракцию не поддерживают !
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24.06.2021 14:52 Ответить
Смішно і грішно від абсурду,податкова амністія одним - "одиницям" ,та підвищення податків мільйонам одиниць.
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24.06.2021 14:56 Ответить
...приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности - ну кого этим напугаешь? очевидно, что суть была именно в этом - нынешние "слуги" - слуги кого-угодно, и точно не народа, поэтому честно отрабатывают свои 30 серебреников...
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24.06.2021 15:07 Ответить
Потому что кретины. Достойного образования не у кого нет. Все на уровне к.э.н. Кивы.
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24.06.2021 15:25 Ответить
ЗЕперемога!!!

Жрите ЗЕленые! И коммуналку подымите раз в 15, чтобы клоунский лохторат умылся кровавыми слезами!!!
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24.06.2021 15:26 Ответить
Эпоха бедности для народа закончилась, пора отдавать долги государству!
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24.06.2021 15:29 Ответить
Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 9680
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24.06.2021 15:44 Ответить
Вся эта шобла делает все, чтобы отпугнуть инвесторов, что очень совпадает с желаниями наших северных соседей.
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24.06.2021 15:45 Ответить
Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 4358
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24.06.2021 15:47 Ответить
Готуйтесь до перманентного підвищення цін на все. Епоха бідності скінчилась!
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24.06.2021 15:59 Ответить
Я сприйняв би підвищення податків, як необхідне, тільки в одному випадку: країна переводить економіку на военні рельси, з метою відсічі агресії та визволення окупованих територій. Витрати на оборону виростають не менше 10% ВВП, розважальні заклади обкладаються підвищеними податками, чисельність ЗСУ збільшується до необхідних 330 тисяч бійців і т.п.
Але зараз, коли війну відчувають тільки ті, які приймають участь у стримуванні агресії, а решта люду продовжує жити, немов би нічого не сталося податки підвищувати, це шкодити економіці. Зелений гламур мабуть цього не розуміє.
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24.06.2021 16:16 Ответить
 
 