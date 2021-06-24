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Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины, - СМИ

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к аппарату СНБО.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести в аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины", - отметил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20311) санкции (11282) СНБО (4431) США (26564)


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Топ комментарии
+25
гражданє про яких так турбується клован: каломойше, дубинеску, деркач, дерьмак
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24.06.2021 14:20
+25
до речі, після презедентского строку, американці накладуть санкції і на клоуна з кварталу95. ви навіть у цьому не сумнівайтесь.
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24.06.2021 14:21
+19
А что обсудят? Наверное размер компенсации из бюджета (моего кармана) Коломойскому пАтИрпИлому от санкций США?
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24.06.2021 14:25
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Правила форума Совет форумчан
гражданє про яких так турбується клован: каломойше, дубинеску, деркач, дерьмак
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24.06.2021 14:20 Ответить
до речі, після презедентского строку, американці накладуть санкції і на клоуна з кварталу95. ви навіть у цьому не сумнівайтесь.
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24.06.2021 14:21 Ответить
Йому плювати. Все бабло вивозиться в офшорні Омани, Катари, які не підтримують санкції.
А вертольотчик Аваков, якщо ШО, вивезе Зєлю в безпечне місце.
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24.06.2021 14:26 Ответить
Вашими устами тільки мед пити.
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24.06.2021 14:39 Ответить
то шо бєню закроют такі
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24.06.2021 14:21 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUotkT39MkyvV698agWQ4NJx_zvMu-zKMJdzkYS2QpYa9X4TcjftJNZmazzb5wejmYWhuieb_PB7D5sZG2Hxbx2kYCGRyqZiKisWvmI2RrX90Z4k6i50gdFlO6CZl2ulsk&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUotkT39MkyvV698agWQ4NJx_zvMu-zKMJdzkYS2QpYa9X4TcjftJNZmazzb5wejmYWhuieb_PB7D5sZG2Hxbx2kYCGRyqZiKisWvmI2RrX90Z4k6i50gdFlO6CZl2ulsk&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUotkT39MkyvV698agWQ4NJx_zvMu-zKMJdzkYS2QpYa9X4TcjftJNZmazzb5wejmYWhuieb_PB7D5sZG2Hxbx2kYCGRyqZiKisWvmI2RrX90Z4k6i50gdFlO6CZl2ulsk&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

Страшно жить в стране,где Верховная Рада за ДВА ГОДА запомнилась людям,лишь ОНАНИСТОМ Кивой и ИДИОТОМ Рабиновичем..
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24.06.2021 14:21 Ответить
А анал табу?!
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24.06.2021 14:39 Ответить
Классика!
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24.06.2021 14:50 Ответить
Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 3409
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24.06.2021 14:22 Ответить
А что обсудят? Наверное размер компенсации из бюджета (моего кармана) Коломойскому пАтИрпИлому от санкций США?
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24.06.2021 14:25 Ответить
и еще запретят байдену открывать счета в приватбанке
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24.06.2021 14:34 Ответить
шапито ублюдков будет свозить вертолет гереги...)
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24.06.2021 14:25 Ответить
Навіть, як що буде ухвалено рішення стосовно депортації бені в штат Делавер - беня все-одно встигне здриснути в Ростов. Чи навіть в Китай.
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24.06.2021 14:29 Ответить
на родину в изгаель...
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24.06.2021 14:32 Ответить
там його скоріше посадять в літак до Вілмінгтону чи в Довер...
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24.06.2021 14:51 Ответить
Шо за херня. Я повинен знати! Які санкції ввели штати проти мене- пересічного пенсіонера! Забрали пільговий проїзд, чи що ще видумали!?
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24.06.2021 14:32 Ответить
Остряк у нас зеледент, отчаянный остряк, чемпион наиострейших остряков. Закрытое совещание, на котором будет присутствовать Дерьмак...
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24.06.2021 14:34 Ответить
Це ж від наріду закрите.
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24.06.2021 14:41 Ответить
а шо так срочно и так тайно ? в списке попавших есть свои ? или там все свои ?
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24.06.2021 14:41 Ответить
Готуйся сцикун, і ти будеш під санкціями як і твоя зє банда.
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24.06.2021 14:42 Ответить
Подопечный, подсанкцирнного гражданина коломрйши, Зе не желает афишировать санкции США в отношении своего денежного мешка.
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24.06.2021 14:50 Ответить
Главный борец с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 принадлежащий структурам Коломойского., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм)😁😁😁
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24.06.2021 14:54 Ответить
Зелупа,прекрати смешить весь мир.Санкции оно накладывает.)))
Зеленський доручив Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, запроваджених США проти громадян України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1603
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24.06.2021 14:56 Ответить
Будут своих вытаскивать?
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24.06.2021 14:59 Ответить
Клоун обеспокоился судьбами своих работодателей олигархов с которыми на словах ведет непримиримую войну!!!!
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24.06.2021 15:02 Ответить
Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексію Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, запроваджених органами США щодо громадян України Джерело: https://censor.net/ua/n3273240
Буде проведена спецоперація "Спасти рядового Беню")
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24.06.2021 15:03 Ответить
Зеленський доручив Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, запроваджених США проти громадян України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8820
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24.06.2021 15:04 Ответить
Так піарилися, так піарилися, з телевізорів не вилазили,а тут взяли і всралися. Чо так скромненько - без відосиків, в секретному режимі. Ааа...
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24.06.2021 15:08 Ответить
а опублікувати весь список слабо. Нехай батьківщина знає своїх "героїв" ! Бо насрати Америці - це діла не на користь України. А то закрите засідання, закриті двері, беня обідиться з портковим. Список в студію до Шустера і Гордона покличте заодно. Нехай смакують. А то хочуть закрито обсудити, пожурити і як ні в чому не бувало гундосити далі.
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24.06.2021 15:10 Ответить
Тока закрытое....и очень тайное ! Эти америкосы туда как минимум двоих членов СНБО определили.
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24.06.2021 15:45 Ответить
А почему закрытое заседание??Украина хочет знать своих "героев" в лицо!! Кто наворовал , кто убил , кто предал , кто занимался кибератаками и т.д. ?? ! Что зеленский прикрывает свою крышу в лице ворюги Коломойского???
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24.06.2021 18:17 Ответить
В ответку за Беню, введуть санції проти США?
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24.06.2021 18:27 Ответить
 
 