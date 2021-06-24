Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к аппарату СНБО.
"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести в аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины", - отметил источник.
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+25 Igor V #453603
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+25 Igor V #453603
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+19 Старый зольдат
показать весь комментарий24.06.2021 14:25
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А вертольотчик Аваков, якщо ШО, вивезе Зєлю в безпечне місце.
Страшно жить в стране,где Верховная Рада за ДВА ГОДА запомнилась людям,лишь ОНАНИСТОМ Кивой и ИДИОТОМ Рабиновичем..
Буде проведена спецоперація "Спасти рядового Беню")