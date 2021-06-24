ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси. Перечень запретов и ограничений

Сегодня, 24 июня, Совет Европейского союза ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека и репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Согласно документу, будет ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

"Новые адресные экономические санкции включают в себя запрет на прямую и опосредованную продажу, поставки, передачу или экспорт кому-нибудь в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, в основном, для слежения или перехвата Интернет- или телефонных сообщений; а также на товары и технологии двойного назначения для использования военными и определенными лицами, организациями и органами в Беларуси", - следует из пресс-релиза.

Отмечается также, что торговля нефтепродуктами, продуктами калийной промышленности, а также товарами, которые используются для производства сигарет будет ограничена.

"Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, и предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и учреждениям запрещено", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем соглашениям в отношении проектов в государственном секторе, а страны-участницы ЕС должны принять меры по ограничению участия банков в белорусских проектах.

Подчеркивается также, что таким образом, в настоящее время под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

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