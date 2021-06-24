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ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси. Перечень запретов и ограничений

ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси. Перечень запретов и ограничений

Сегодня, 24 июня, Совет Европейского союза ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека и репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Согласно документу, будет ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

"Новые адресные экономические санкции включают в себя запрет на прямую и опосредованную продажу, поставки, передачу или экспорт кому-нибудь в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, в основном, для слежения или перехвата Интернет- или телефонных сообщений; а также на товары и технологии двойного назначения для использования военными и определенными лицами, организациями и органами в Беларуси", - следует из пресс-релиза.

Отмечается также, что торговля нефтепродуктами, продуктами калийной промышленности, а также товарами, которые используются для производства сигарет будет ограничена. 

"Кроме того, доступ к рынкам капитала ЕС ограничен, и предоставление страхования и перестрахования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и учреждениям запрещено", - говорится в пресс-релизе. 

Также отмечается, что Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем соглашениям в отношении проектов в государственном секторе, а страны-участницы ЕС должны принять меры по ограничению участия банков в белорусских проектах.

Подчеркивается также, что таким образом, в настоящее время под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

Читайте также: Евросоюз одобрил секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

Автор: 

Беларусь (7889) санкции (11282) Евросоюз (17113) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+5
Все Саша,сливай воду.теперь или суд в Гааге или лопата в заднице.
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24.06.2021 14:45
+5
щас экономическое белорусское чудо снова лопнет как 10 лет назад ..и будут зайчики опять ..Просто количество комплектующих из ЕС для предприятий РБ станет непополнимым , или ростехнологии похоронят белоруские стиралки бойлеры газовые плиты и прочее ..Как вариант ОСБ плиты только не пострадают
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24.06.2021 14:56
+3
.....Вот интересно, Украина присоединиться или будут барыжить?.....
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24.06.2021 14:46
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Все Саша,сливай воду.теперь или суд в Гааге или лопата в заднице.
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24.06.2021 14:45 Ответить
смотря как заточить черенок, может колхознику еще и понравится
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24.06.2021 15:26 Ответить
Отлично!
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24.06.2021 14:45 Ответить
.....Вот интересно, Украина присоединиться или будут барыжить?.....
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24.06.2021 14:46 Ответить
Не Украина, а Зеленский с Пинчуком будут барыжничать.
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24.06.2021 15:17 Ответить
Украина будет действовать согласно своим нацинтересам. Как это делает ЕС по отношению к расее.
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24.06.2021 15:45 Ответить
Ukraina jest sami krupni pokupatel neftianix produktov za 2.1mlrd evro zakupala,vtoroje mesto briti okolo 2 mlrd,potom ves ES za 1.5mlrd..Tut i tranzit zaprecion takze
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24.06.2021 19:52 Ответить
щас экономическое белорусское чудо снова лопнет как 10 лет назад ..и будут зайчики опять ..Просто количество комплектующих из ЕС для предприятий РБ станет непополнимым , или ростехнологии похоронят белоруские стиралки бойлеры газовые плиты и прочее ..Как вариант ОСБ плиты только не пострадают
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24.06.2021 14:56 Ответить
...ЄС офіційно запровадив секторальні економічні санкції проти Білорусі. Перелік заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 372Вот такие детские игрушки белорусского производителя https://belaruspartisan.by/life/538444/ продают в Бресте (РБ)... ...
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24.06.2021 15:05 Ответить
продуктами калийной промышленности, а также товарами, которые используются для производства сигарет будет ограничена
Оно то правильно, но по калию надо давить и кацапов заодно. А то те санкции в их пользу получаются.
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24.06.2021 15:06 Ответить
слишком надолго во времени растянется воздействие этих санкций, результаты проявятся не ранее чем через 8-10 месяцев, а если ***** будет продолжать подкармливать лукашеску, то он и не заметит этих санкций. в полной мере ощутят их воздействие только крепостные.
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24.06.2021 16:10 Ответить
следующим шагом будет
заявление Меркель с Макроном
что надо вести диалог с Тараканом
по примеру )(уйла
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24.06.2021 16:41 Ответить
Про що з ними говорити...
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24.06.2021 20:16 Ответить
Агентура газпрому допомогає загнати бульбафюрера в руки кремлівського педофіла. Чим пуйло краще від нього?
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24.06.2021 22:42 Ответить
 
 