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Высказывался в поддержку аннексии Крыма и оправдывал агрессию РФ: в СБУ объяснили, почему Киркорова признали опасным

Высказывался в поддержку аннексии Крыма и оправдывал агрессию РФ: в СБУ объяснили, почему Киркорова признали опасным

СБУ рекомендовала включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за поддержки им аннексии Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"СБУ рекомендовала Министерству культуры и информационной политики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 22 июня он был включен в этот перечень", - говорится в сообщении.

В службе пояснили, что основаниями таких рекомендаций стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть Российской Федерации.

При этом, отмечают в СБУ, он регулярно выступал в Автономной Республике Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска.

"У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации", - отметили в СБУ.

В частности, известно, что 18 марта 2021 года Киркоров выступил на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", который состоялся при участии президента России Владимира Путина, - тем самым поддержав оккупацию АР Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киркорову запретили въезд в Украину

"В своих заявлениях на этом мероприятии Киркоров сказал, что "Крым - это мое любимое место в России", а также допустил ряд других пропагандистских высказываний, как и неоднократно делал это ранее", - объяснили в Службе.

23 июня в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что по представлению СБУ внесли российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Как отметили в ведомстве, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству оно не имеет полномочий самостоятельно решать, кого следует включать в список.

Причины внесения Киркорова в список не уточнялись.

Ранее в "черный список" СБУ и Минкульта также внесли российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). На лето 2021 года у него были запланированы концерты в Украине.

Киркоров Филипп (67) СБУ (19882)


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Топ комментарии
+17
Шо это за попугай на фото???!
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24.06.2021 14:47
+12
Киркоров был на все горазд,
Он пианист и.... пидагог.
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24.06.2021 14:47
+11
само так называемое творчество пИвца ртом Киркорова, ведет к разрушению мозговой ткани и параличу ЦНС.. но в Рашке он считается артистом..
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24.06.2021 14:50
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Киркоров был на все горазд,
Он пианист и.... пидагог.
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24.06.2021 14:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZvMLVyROmoc Киркоров не касался писи козла
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24.06.2021 14:53 Ответить
Шо это за попугай на фото???!
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24.06.2021 14:47 Ответить
чОрт болгарский.
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24.06.2021 14:52 Ответить
Цензор стебётся)
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24.06.2021 15:40 Ответить
......на ограниченного "павлина" ещё кто то пошёл бы в Украине?....
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24.06.2021 14:49 Ответить
А за клоуна кто то бы проголосовал?
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24.06.2021 14:50 Ответить
....мда....
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24.06.2021 14:53 Ответить
само так называемое творчество пИвца ртом Киркорова, ведет к разрушению мозговой ткани и параличу ЦНС.. но в Рашке он считается артистом..
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24.06.2021 14:50 Ответить
Если увлекаться творчеством Киркорова, то рано или поздно может потянуть на бабушек....
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24.06.2021 14:56 Ответить
Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним - Цензор.НЕТ 1189
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24.06.2021 22:10 Ответить
Враше ,,артистом,, считается все,что лижет кремлю
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24.06.2021 14:56 Ответить
Ха..Это секрет Полишинеля,что Киркоров-боевой *******.Они еще с одним полупидаром Галкиным одну старуху за деньги трахают.)))
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24.06.2021 14:50 Ответить
А можна було набагато проще сказати- тупе кацапське чмо...
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24.06.2021 14:51 Ответить
Мало хто пам'ятає що свою політичну кар'єру Зеленський почав з того що виступив проти заборони в'їзду в Україну російських прокремлівських артистів.

7 августа на своей странице в Facebook украинский шоумен Владимир Зеленский написал пост с возмущениями относительно намерения Министерства культуры Украины запретить въезд в страну российским деятелям культуры.
Он отметил, что, запрещая артистам въезд в страну, политики приравнивают их к овощам.
«Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таковым не считаю», - возмутился комик.Он подчеркнул, что если Министерство культуры Украины введёт санкции, то артисты должны будут потребовать отставки Минкультуры, «которое без культуры руководит нами и без которого культура ничего не потеряет».
В завершении он порекомендовал чиновникам, которые что-то запрещают исполнять артистам, озвучить свои произведения, которые могут быть примером и по которым их вспомнят.
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24.06.2021 14:54 Ответить
А що , цей павлін в Україну намилився? На росії вже набрид?Ти диви,їх у двері ,вони у вікно.
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24.06.2021 14:54 Ответить
Киркорова признали опасным/ В 95-й квартале "зайку" любили. Квартал будет страдать.
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24.06.2021 14:54 Ответить
Не розумію для чого Україні виправдовуватися, так вирішили і все...
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24.06.2021 14:55 Ответить
Тому що завтра Зеленський обуриться чому в Україну не пускають його друга.
Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним - Цензор.НЕТ 2993
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24.06.2021 14:58 Ответить
Правильно! Не пускать! Філька, кажуть, "буен во хмелю" і "несдержан на язык"! Не дай бог - нап"ється, на щось образиться і почне розказувать журналістам, чим він з "Блазнем" в одній постелі, котру "на дваих делили", займався!Ніякий Баканов не врятує!!!
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24.06.2021 15:12 Ответить
Да что там говорить? Гляньте на фото. Чувак реально опасен для окружающих.
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24.06.2021 14:57 Ответить
Котрий із них?
Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним - Цензор.НЕТ 519
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24.06.2021 14:59 Ответить
Риторический вопрос.
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24.06.2021 15:01 Ответить
оба
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24.06.2021 15:02 Ответить
Меня смущает формулировка -"представляющих угрозу национальной безопасности Украины". Украина не такая слабая страна, что какой-то лицедей может повлиять на её безопасность.
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24.06.2021 14:57 Ответить
Нехай заробляє на мокшанах, в турне по Сибіру.
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24.06.2021 14:59 Ответить
Дружбан Зєлі, кримнашист Баста НАД законом. Його пускають в Україну.
Так вирішив Баканов.

"Украинские власти считают нарушителями государственной границы всех иностранцев, которые прибывают во временно оккупированный Крым по Керченскому мосту или же через аэропорт «Симферополь».
Однако в 2020 году срок запрета на посещение Украины для Василия Вакуленко истек, и СБУ ходатайствовала в Министерство культуры об исключении артиста из списка лиц, создающих угрозу безопасности Украины.
В сети есть видеозаписи концертов Басты в 2014 и 2015 годах в Ялте, также он сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева «Ке Ды», который снимался в Крыму и вышел на экраны в 2016 году."

https://ru.krymr.com/a/basta-v-kieve-posle-koncertov-v-krymu-v-chem-narushenie-territorialnoy-celostnosti-ukrainy/31240692.html
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24.06.2021 14:58 Ответить
ему запретили вьезд еще в 2016. И оно очень обижалось шо зеленский, став президентом, не снял запрет, - за что обозвал его "предателем". Вот и все причинhttps://smods.ru/archives/71596 ы)
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24.06.2021 14:58 Ответить
Он не опасный, он гавнистый
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24.06.2021 14:58 Ответить
гОвнистый надо писать... учи собачий крепче=)))
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24.06.2021 15:02 Ответить
Понял, спс )))
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24.06.2021 16:14 Ответить
Розовые ушки у моей подружки и кудрей пушистых золотистый шелк. Песни для дыбилов=))
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24.06.2021 15:00 Ответить
этот филя-лупкатое чмо,
просто -путинское дерьмо.
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24.06.2021 15:01 Ответить
Гы, так это ж друг Клоуна! Как-то неудобно получилось...
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24.06.2021 15:01 Ответить
I love my President!!!! Zelenski the best!!!
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24.06.2021 15:05 Ответить
Ты вот сейчас признался в олигофрении тяжелой степени
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24.06.2021 15:16 Ответить
сбитый летчик больше не прокатит=))
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24.06.2021 15:23 Ответить
Животное, пшлонах отсюда
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24.06.2021 21:05 Ответить
Пи*арас(киркоров) не может быть опасен, пи*арас может быть только вреден!!!!!
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24.06.2021 15:04 Ответить
Кто имел Аллу тот не пи*арас
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24.06.2021 15:05 Ответить
Причина проста и банальна, - чел с давно улетевшей кукушкой опасен для здорового общества.
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24.06.2021 15:15 Ответить
Пишут, что он с каким-то грузином вступил в брак. Может к нам на медовый месяц собрался?
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24.06.2021 15:26 Ответить
достаточно того, что он кацап и путиносос, других причин не нужно.
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24.06.2021 15:43 Ответить
Странно...
Филя всегда был весьма осторожен...
Видать прижали!
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24.06.2021 16:07 Ответить
одним поцем меньше....
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24.06.2021 16:36 Ответить
зеленский такой же как и киркоров
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24.06.2021 16:40 Ответить
Нужно было подождать когда оно намылиться в Украину,а потом демонстративно под камеры развернуть его в аэропорту домой по причине того что все его документы это "филькина грамота"
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24.06.2021 17:12 Ответить
Зачем этих уродов называют "опасными", они не опасны, они ВРАЖДЕБНЫ!
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25.06.2021 00:08 Ответить
 
 