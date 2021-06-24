Высказывался в поддержку аннексии Крыма и оправдывал агрессию РФ: в СБУ объяснили, почему Киркорова признали опасным
СБУ рекомендовала включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за поддержки им аннексии Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
"СБУ рекомендовала Министерству культуры и информационной политики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. 22 июня он был включен в этот перечень", - говорится в сообщении.
В службе пояснили, что основаниями таких рекомендаций стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть Российской Федерации.
При этом, отмечают в СБУ, он регулярно выступал в Автономной Республике Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска.
"У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации", - отметили в СБУ.
В частности, известно, что 18 марта 2021 года Киркоров выступил на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", который состоялся при участии президента России Владимира Путина, - тем самым поддержав оккупацию АР Крым.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Киркорову запретили въезд в Украину
"В своих заявлениях на этом мероприятии Киркоров сказал, что "Крым - это мое любимое место в России", а также допустил ряд других пропагандистских высказываний, как и неоднократно делал это ранее", - объяснили в Службе.
23 июня в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что по представлению СБУ внесли российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Как отметили в ведомстве, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству оно не имеет полномочий самостоятельно решать, кого следует включать в список.
Причины внесения Киркорова в список не уточнялись.
Ранее в "черный список" СБУ и Минкульта также внесли российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). На лето 2021 года у него были запланированы концерты в Украине.
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Он пианист и.... пидагог.
7 августа на своей странице в Facebook украинский шоумен Владимир Зеленский написал пост с возмущениями относительно намерения Министерства культуры Украины запретить въезд в страну российским деятелям культуры.
Он отметил, что, запрещая артистам въезд в страну, политики приравнивают их к овощам.
«Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таковым не считаю», - возмутился комик.Он подчеркнул, что если Министерство культуры Украины введёт санкции, то артисты должны будут потребовать отставки Минкультуры, «которое без культуры руководит нами и без которого культура ничего не потеряет».
В завершении он порекомендовал чиновникам, которые что-то запрещают исполнять артистам, озвучить свои произведения, которые могут быть примером и по которым их вспомнят.
Так вирішив Баканов.
"Украинские власти считают нарушителями государственной границы всех иностранцев, которые прибывают во временно оккупированный Крым по Керченскому мосту или же через аэропорт «Симферополь».
Однако в 2020 году срок запрета на посещение Украины для Василия Вакуленко истек, и СБУ ходатайствовала в Министерство культуры об исключении артиста из списка лиц, создающих угрозу безопасности Украины.
В сети есть видеозаписи концертов Басты в 2014 и 2015 годах в Ялте, также он сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева «Ке Ды», который снимался в Крыму и вышел на экраны в 2016 году."
https://ru.krymr.com/a/basta-v-kieve-posle-koncertov-v-krymu-v-chem-narushenie-territorialnoy-celostnosti-ukrainy/31240692.html
просто -путинское дерьмо.
Филя всегда был весьма осторожен...
Видать прижали!