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Премьер Великобритании Джонсон: Эсминец Defender законно находился в международных водах, мы не признаем российскую аннексию Крыма

Премьер Великобритании Джонсон: Эсминец Defender законно находился в международных водах, мы не признаем российскую аннексию Крыма

Британский эсминец "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова.

Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, он (корабль. - Ред.) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.

"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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Автор: 

Великобритания (4947) Крым (26376) обстрел (27057) россия (95467) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+80
Правильно. Это украинские воды.
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24.06.2021 15:06
+48
Британський есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, ми не визнаємо російську анексію Криму, - прем'єр Джонсон - Цензор.НЕТ 3214
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24.06.2021 15:12
+45
Это территориальные воды Украины.
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24.06.2021 15:06
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если британские или корабли НАТО будут проходить наши воды . которые ***** считает своими -- ни один снарад или ракета не будет их поражать --- это они ******* херои могут наш буксир таранить . где нечем даже ответить --- это падло в кремле оно сцыт что заберут млрд долл в банках и его девочки немного похудают в финансах ---- о чем речь ЕСЛИ БЮДЖЕТ НЬЮ-ЙОРКА ИЛИ КАЛИФОРНИИ сравним с бюджетом рф . ну приляпает к рф беларусь --- дальше будет полный ****** --- эта тварь в кремле понимает все варианты ---- а варианты все для ***** плохие --- дедушка БАЙДЭН дал ***** подумать пол года . если вова-квартальный опять не обгадит --- ся вместе с дерьмаком думай-- ТЕ
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24.06.2021 19:33 Ответить
РФія не стріляла а тільки оголосила свої інсинуації на те чого не було. Але чи могла вона відкрити вогонь по кораблям НАТО?!!!!!!!!!! Якщо зовсім з глузду зійшли - ан ні....бо у такому випадку вони були б позбавлені права користуватись протоками Босфор-Дарданела, Гіброалтаром, Панамською протокою, Балтійське море стало б для них немілітаризованою зоною.а Північний шлях закінчувався б на Чукотці море Лаптевих.
Ось для чого їм КРИМ.
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24.06.2021 20:37 Ответить
Хочу тебе заметить, оккупант, что тебе необходимо почитать ответы лаврова по поводу происходящего в Карабахе, в контексте партнерсва РФ-Армения. Что-то он, лавров, был мягко говоря, неубедительным, а правильнее, ДАР РЕЧИ ПОТЕРЯЛ, ибо промямлил что-то невразумительное, никак не подобающее гранду политики такой "великой" держдавы, как РФ. А о силе расейского оружия огпять же хочется тебя перенаправить к опыту Карабахской кампании. То, что тебе мнится по незнанию или по недоразумению, что предпочтительно, непременно будет исправлено тем, что в истории человека называется жизненный опыт, а истории государства - тяжелый, возможно, трагический опыт, связанный с недооценкой противника, а в твоем случае с ПЕРЕОЦЕНКОЙ собственных возможностей, по украински - спроможностей, так милозвучнее, не находишь?
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24.06.2021 21:46 Ответить
чей чей крым ... Ты больной? Это никто в мире из нормальных стран не признал и не признает. И в будущем это оооооочень поможет. Признали прихвостни подкацапские типа никарагуа, зимбабве, кндр, армения, лукашенорусь и пару штук. И ВСЕ. Ты больной, Ты очень больной!!!
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24.06.2021 22:19 Ответить
Вот это НАСТОЯЩАЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКАЯ позиция, в полном соответствии с Будапештским меморандумом!!! И здесь же "А как на счет джентельменства РФовских "кровей"? - ответ: "господа, о чем Вы? Это НИЖЕ ее "достоинства". И вообще, кому что-то должна РФ - всем ПРОЩАЕТ! таков наш великодержавно-шовинистический ответ! А кто-то хочет на равных(???) говорить с путиным!
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24.06.2021 21:34 Ответить
о путина в
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24.06.2021 23:00 Ответить
ытерли ноги
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24.06.2021 23:01 Ответить
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