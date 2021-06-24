Премьер Великобритании Джонсон: Эсминец Defender законно находился в международных водах, мы не признаем российскую аннексию Крыма

Британский эсминец "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова.

Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, он (корабль. - Ред.) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.

"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем