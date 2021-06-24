Центр массовой вакцинации от COVID-19 откроют в ближайшее время в Запорожье, - ОГА

В Запорожье в ближайшие дни откроют Центр массовой вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Запорожье является одним из крупнейших городов Украины, но у нас до сих пор отсутствуют крупные центры вакцинации населения. Наши врачи ежедневно проводят по 2 тысячи прививок, но этого недостаточно. Чтобы обезопасить население перед возможными новыми вспышками эпидемии, надо проводить ежедневно до 5 тысяч прививок. Поэтому нам не избежать создания центров массовой вакцинации", - заявил глава ОГА Александр Старух.

Мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил, что центр по иммунизации от COVID-19 уже создается. В ближайшие дни городские власти сообщат более подробно о его расположении и времени начала работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НСЗУ о вакцинации беременных от COVID-19: без острой необходимости не стоит, но если надо, то следует использовать препарат Pfizer