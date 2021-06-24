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Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС

Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС

Львовская табачная фабрика доминирует на "черном" рынке табачных изделий - производитель нарастил долю контрафакта до 50% и ежегодно недоплачивает в бюджет 4-6 млрд грн.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказали в Государственной фискальной службе Украины (ГФС), передает Цензор.НЕТ.

По данным ГФС, что около 50% всех нелегальных сигарет в Украине – ТМ Compliment. Это продукция Львовской табачной фабрики (ЛТФ).

В ведомстве отметили, что производство компании включает в себя непосредственно ЛТФ, Винниковскую табачную фабрику и ООО "Марвелл Интернешнл Табакко Групп". Владеет ею львовский бизнесмен Григорий Козловский.

СМИ отмечают, что компания выпускает сигареты Marvel под видом сигарилл, (акцизная марка значительно дешевле – в 15 раз), а также Compliment, Jin-Ling. Например, во втором полугодии 2016 года компания выпустила 76,9 млн пачек сигарилл. При этом сигарет было выпущено только 17,3 млн пачек.

По информации СМИ, в 2016-2018 фабрика вообще не приобретала акцизные марки, что, по мнению издания, позволило ей накопить доход и увеличить свое присутствие на рынке контрафакта.

По данным "Обозревателя", Львовская табачная фабрика не платить акцизы, маркируя продукцию надписями "дьюти-фри", хотя она, в основном, продается на улице и в интернете.

В свою очередь, по данным Единого государственного реестра судебных решений, Винниковская табачная фабрика по состоянию на 21 июня 2021 проходит по 8 уголовным и 8 административным делам.

С начала года Государственная фискальная служба конфисковала контрафактных сигарет на 434 млн гривен и закрыла 10 нелегальных производств табачных изделий, сообщил глава ГФС Вадим Мельник на встрече с членами ассоциации "Укртютюн".

А общие потери Украины от контрафактных сигарет составляют около 12 млрд гривен ежегодно.

Издание отмечает, что теневой рынок сигарет в Украине достиг рекордных 12,8% от официального рынка.

По данным "Филип Моррис Украина", рост контрафакта связан с тем, что акцизы на табачные изделия растут быстрее, чем доходы населения.

Транснациональные производители обеспокоены тем, что доля нелегальной продажи табачных изделий в Украине растет, что снижает долю легальной табачной продукции, а также отчисления в госбюджет страны.

Автор: 

акциз (385) контрафакт (248) сигареты (867) табак (302) ГФС (3598)


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Топ комментарии
+6
Это тоже Порошенко?
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24.06.2021 15:08
+6
Могу предположить что это не более чем догадки ГФС, которая не может собрать законных доказательств....
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24.06.2021 15:10
+4
Ну так почему бизнесмен григорий козловский не на нарах? Кому адресованы эти всхлипы?
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24.06.2021 15:08
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СПАСИБО! И ШО?:??
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24.06.2021 15:06 Ответить
Ну так почему бизнесмен григорий козловский не на нарах? Кому адресованы эти всхлипы?
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24.06.2021 15:08 Ответить
Могу предположить что это не более чем догадки ГФС, которая не может собрать законных доказательств....
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24.06.2021 15:10 Ответить
С такими деньгами на нарах не оказываются.
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24.06.2021 15:34 Ответить
Это тоже Порошенко?
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24.06.2021 15:08 Ответить
Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС - Цензор.НЕТ 1797
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24.06.2021 15:24 Ответить
По информации СМИ, https://espreso.tv/news/2019/07/11/za_try_roky_lvivska_tyutyunova_fabryka_ne_kupyla_zhodnoyi_akcyznoyi_marky_dlya_sygaret в 2016-2018 фабрика вообще не приобретала акцизные марки , что, по мнению издания, позволило ей накопить доход и увеличить свое присутствие на рынке контрафакта.Источник: https://censor.net/ru/n3273256

Думаю однозначно Зеленского схемы!
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24.06.2021 15:37 Ответить
выборы-голоса-львов-пэцьо-крыша-сигариллы-коричневые думы-чьоколядного предводителя четвертушечного дворянства
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24.06.2021 16:06 Ответить
Уколы не пропускай. Может, помогут
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24.06.2021 16:35 Ответить
При Петі ті фабрики не працювали )
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24.06.2021 16:41 Ответить
При Петі і появилися ці сигарети Compliment, Jin-Ling, до того тягали за кордон Ротманс
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25.06.2021 08:45 Ответить
Сарказм? Ні, не чув.
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26.06.2021 12:05 Ответить
Ну вуха Порошенка там стирчать...Власник фабрики Козловський є депутатом від ЄС в облраді,а перед тим був депутатом від Блоку Порошенка в міськраді...Зараз він львівський олігарх намбер ван...Відійшли в минуле Сергій Медведчук,Димінський,Писарчук,братани Дубневичі...Зараз він...На початку за нього взялась СБУ,але він швидко знайшов спільну мову з зеленими...Як і Петро,до речі...
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24.06.2021 17:28 Ответить
Это что же - половина в торговую сеть официально а половина себе в карман??!!!Да при совках за это расстрел и в школу не ходи, ну и где же наши доблестные МВД, СБУ и пр. органы, видимо за дележом коррупционных потоков времени нет!!!!!
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24.06.2021 15:09 Ответить
Львів по переду всієї України
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24.06.2021 15:13 Ответить
та ну...а гродненские и ордловские производители шо,отдали свою долю?
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24.06.2021 15:18 Ответить
Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС - Цензор.НЕТ 5960
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24.06.2021 15:19 Ответить
50% фабрики - нелегальны?
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24.06.2021 15:19 Ответить
поделить половину нелегальную продать с аукциона
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24.06.2021 15:29 Ответить
Вони порівняли потужність виробництва з кількістю придбаних акцизних марок.
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24.06.2021 15:35 Ответить
П'ємонт як не як!
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24.06.2021 15:31 Ответить
Лидером нелегального производства назначили того, кто меньше (или вообще) им не башляет!
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24.06.2021 15:34 Ответить
Близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - продукція Львівської тютюнової фабрики, - ДФС - Цензор.НЕТ 8459
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24.06.2021 15:42 Ответить
Блін , читаю коменти і усі вони такі "правильні"...
І так усе дорощає , а тут ще й порівняно дешевих сигарет усі бажають мене позбавити
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24.06.2021 15:49 Ответить
П'ять років як курю люльку та тютюн на кілограми. Виходить значно дешевше.
Тютюн - віржинія голд. 500 грн/кг.
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25.06.2021 08:55 Ответить
Надо узнать у "самого эффективного министра" почему в Харькове на каждом углу продаются сигареты без акциза. Смешно слушать про 12% контрафакта, по ощущениям там уже все 40.
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24.06.2021 15:52 Ответить
а Харьков мусорской огород?
мо мусора мусором заняты
сортируют
экологию любят
зеленую
бумажную
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24.06.2021 16:12 Ответить
Акцизы платит потебитель,благодаря львовянам у курильщиков остаются средства на иные потребительские расходы и не попадают в руки казнокрадам,разберитесь с кауфманьчиком и его соучастниками по картельному сговору.
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24.06.2021 16:05 Ответить
Значить діляться з певними органами
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24.06.2021 16:42 Ответить
розкажу притчу про ЛТФ, почув від одного з ветеранів фабрики. 1970 роки, продукція -Львів,Орбіта,Прима б/ф, Верховина та Гуцульські (для армії). 30 відсотків готової продукції -п...сь, в основному збувались через циган. Однак план потрібно виконувати, а тютюну немає. Два снабженці поїхали в село і купили дві тонни зіпрілого сіна. Висушили, подрібнили, змішали з болгарським тютюном і в діло. Сподобалось, поставили на конвеєр. На фабриці звільняли тільки через смерть, секретність повна. Сигарети Львів та Орбіта були в дефіциті, підмісу не виявляли. Хоча костра і відчувалась, стебло не лист, волога трішки залишалась.Отак і жили. Коли купила фабрику ФМ, то продукцію почали красти знову. Міняли охорону, потім таки віддали взад. А ДФС говорить контрафакт. Шмигаль там в курсі, працював у Львові на підакцизах.
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24.06.2021 17:18 Ответить
tylko we Łwowie
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24.06.2021 21:03 Ответить
 
 