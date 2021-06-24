Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС

Львовская табачная фабрика доминирует на "черном" рынке табачных изделий - производитель нарастил долю контрафакта до 50% и ежегодно недоплачивает в бюджет 4-6 млрд грн.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказали в Государственной фискальной службе Украины (ГФС), передает Цензор.НЕТ.

По данным ГФС, что около 50% всех нелегальных сигарет в Украине – ТМ Compliment. Это продукция Львовской табачной фабрики (ЛТФ).

В ведомстве отметили, что производство компании включает в себя непосредственно ЛТФ, Винниковскую табачную фабрику и ООО "Марвелл Интернешнл Табакко Групп". Владеет ею львовский бизнесмен Григорий Козловский.

СМИ отмечают, что компания выпускает сигареты Marvel под видом сигарилл, (акцизная марка значительно дешевле – в 15 раз), а также Compliment, Jin-Ling. Например, во втором полугодии 2016 года компания выпустила 76,9 млн пачек сигарилл. При этом сигарет было выпущено только 17,3 млн пачек.

По информации СМИ, в 2016-2018 фабрика вообще не приобретала акцизные марки, что, по мнению издания, позволило ей накопить доход и увеличить свое присутствие на рынке контрафакта.

По данным "Обозревателя", Львовская табачная фабрика не платить акцизы, маркируя продукцию надписями "дьюти-фри", хотя она, в основном, продается на улице и в интернете.

В свою очередь, по данным Единого государственного реестра судебных решений, Винниковская табачная фабрика по состоянию на 21 июня 2021 проходит по 8 уголовным и 8 административным делам.

С начала года Государственная фискальная служба конфисковала контрафактных сигарет на 434 млн гривен и закрыла 10 нелегальных производств табачных изделий, сообщил глава ГФС Вадим Мельник на встрече с членами ассоциации "Укртютюн".

А общие потери Украины от контрафактных сигарет составляют около 12 млрд гривен ежегодно.

Издание отмечает, что теневой рынок сигарет в Украине достиг рекордных 12,8% от официального рынка.

По данным "Филип Моррис Украина", рост контрафакта связан с тем, что акцизы на табачные изделия растут быстрее, чем доходы населения.

Транснациональные производители обеспокоены тем, что доля нелегальной продажи табачных изделий в Украине растет, что снижает долю легальной табачной продукции, а также отчисления в госбюджет страны.