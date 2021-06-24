Технический сбой в киевском метро: нельзя оплатить проезд карточкой и мобильными приложениями

Из-за технического сбоя в настоящее время оплатить проезд в столичном метро банковской карточкой и мобильными приложениями не представляется возможным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

"Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя. Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" приносит извинения за неудобства.

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