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Технический сбой в киевском метро: нельзя оплатить проезд карточкой и мобильными приложениями

Технический сбой в киевском метро: нельзя оплатить проезд карточкой и мобильными приложениями

Из-за технического сбоя в настоящее время оплатить проезд в столичном метро банковской карточкой и мобильными приложениями не представляется возможным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

"Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя. Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" приносит извинения за неудобства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывчатка не обнаружена: все "заминированные" станции метро Киева, а также Центральный и Южный ж/д вокзалы заработали в штатном режиме

Автор: 

Киев (25502) Метрополитен (1014) проезд (309)


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Топ комментарии
+6
Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками - Цензор.НЕТ 6293
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24.06.2021 15:48
+5
Ідіоти, вмикайте безкоштовний проїзд!
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24.06.2021 15:52
+4
Сердце сжалось! Как Бубочка домой добираться то будет?
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24.06.2021 15:45
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Сердце сжалось! Как Бубочка домой добираться то будет?
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24.06.2021 15:45 Ответить
2 дня то гугль глючит, то транзакции при оплате карточкой в магазине долго проходят... Россия - спонсор мирового терроризма. Изолировать от цивилизованного мира дикарей, отключить от ненавистного "пиндосского" интернета, пусть тусят в своих одноглазниках и среди неконтактных...развиваются...
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24.06.2021 15:47 Ответить
Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками - Цензор.НЕТ 6293
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24.06.2021 15:48 Ответить
Ідіоти, вмикайте безкоштовний проїзд!
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24.06.2021 15:52 Ответить
мисцэвым учильныкам, кошмары по ночам начнут снится

они на такое пайтить не могут
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24.06.2021 16:26 Ответить
А на хрена жетоны отменили, казлы?
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24.06.2021 16:04 Ответить
Заради щастя народного.
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24.06.2021 16:07 Ответить
только в бананановых республиках в 21 веке - жетоны. во всех нормальных городах-странах либо проездные либо одноразовые билеты.
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24.06.2021 17:27 Ответить
Тебе в Урюпинске виднее.
Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками - Цензор.НЕТ 777
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24.06.2021 17:36 Ответить
чучело, ты когда постишь фотки из своего задрыщенска, включай немного мозги. ведь, может так оказаться, что в германии, нет железных-пластмассовых жетонов в транспорте, а запощенная тобой фотка имеет название... "Dresden-Ticket-Validator". что в переводе: "Дрезден валидатор билета". да, в германии нет турникетов в метро, там бумажные билеты, а валидаторы восновном на пероне при сьезде с ескалатора.
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24.06.2021 17:51 Ответить
..а тепер уявіть собі Зєліну "державу у смартфоні"
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24.06.2021 16:26 Ответить
Отэто реальне засада! Хорошо, что мне туда раз в полгода нада
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24.06.2021 16:28 Ответить
Як збій стався, і по вині метро, на час збою ззизьте ціну до 7 грв в якості вибачень, те й усе, ніхто вам нічого проти не скаже..
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25.06.2021 10:21 Ответить
 
 