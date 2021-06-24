Технический сбой в киевском метро: нельзя оплатить проезд карточкой и мобильными приложениями
Из-за технического сбоя в настоящее время оплатить проезд в столичном метро банковской карточкой и мобильными приложениями не представляется возможным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
"Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя. Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже", - говорится в сообщении.
Подчеркивается также, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.
Пресс-служба "Киевского метрополитена" приносит извинения за неудобства.
Топ комментарии
+6 Рщььщь Яарршуты
показать весь комментарий24.06.2021 15:48
+5 Volodymyr Zaiets
показать весь комментарий24.06.2021 15:52
+4 Евгений Парамонов #425286
показать весь комментарий24.06.2021 15:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
они на такое пайтить не могут