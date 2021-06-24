САП просит Интерпол объявить экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета в международный розыск, - Грищук
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Новое время" сообщил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук.
В то же время он отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.
Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Теперь его могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.
Топ комментарии
+3 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий24.06.2021 15:50
+2 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий24.06.2021 16:05
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Если Интерпол возьмется за Дубилета, потом может выйти и на Зелиного хозяина Беню.
Почему-то до этого нынешнюю власть не беспокоили подсанкционные особы, спокойно живущие в Украине.
возможностях привет банка..
https://censor.net/ru/tag/6085/privatbank/news/page/11
9.12.19 11:38https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov
https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov