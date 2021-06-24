САП просит Интерпол объявить экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета в международный розыск, - Грищук

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Новое время" сообщил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук.

В то же время он отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.

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Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Теперь его могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.