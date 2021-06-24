РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11051 посетитель онлайн
Новости
1 151 11

САП просит Интерпол объявить экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета в международный розыск, - Грищук

САП просит Интерпол объявить экс-главу правления

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Новое время" сообщил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук.

В то же время он отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.

Читайте также: Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле. ФОТО

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Теперь его могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

Автор: 

Интерпол (538) розыск (840) Дубилет (60) Грищук Максим (54) САП (2063) Приватбанк (833)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
а екс-владельца?
показать весь комментарий
24.06.2021 15:50
+2
Может именно из-за этого обращения зеленое СНБО и собирается срочно для спасения Бениной шестерки Дубилета?
Если Интерпол возьмется за Дубилета, потом может выйти и на Зелиного хозяина Беню.

Почему-то до этого нынешнюю власть не беспокоили подсанкционные особы, спокойно живущие в Украине.
показать весь комментарий
24.06.2021 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а екс-владельца?
показать весь комментарий
24.06.2021 15:50 Ответить
а той спокійно зі всім *чесно нажитим* живе в герцлії, і срати йому на той розшук!
показать весь комментарий
24.06.2021 15:54 Ответить
Беня давно проиграл суды в Великобритании на 5,5 млрд долларов ,сейчас отбивает
показать весь комментарий
24.06.2021 16:03 Ответить
В Конче Заспе поищите , может где-то по соседству с Войцеховским живет
показать весь комментарий
24.06.2021 16:02 Ответить
Может именно из-за этого обращения зеленое СНБО и собирается срочно для спасения Бениной шестерки Дубилета?
Если Интерпол возьмется за Дубилета, потом может выйти и на Зелиного хозяина Беню.

Почему-то до этого нынешнюю власть не беспокоили подсанкционные особы, спокойно живущие в Украине.
показать весь комментарий
24.06.2021 16:05 Ответить
Коломойский в Израиле собрал команду будущих владельцев -латифундистов украинской земли. В их числе значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий, вор государственного значения. Возможно, в этой команде засветится и Дубилет.
показать весь комментарий
24.06.2021 16:19 Ответить
А как красиво пел этот ДУБИлет в инете о
возможностях привет банка..
https://censor.net/ru/tag/6085/privatbank/news/page/11

САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук - Цензор.НЕТ 4922 9.12.19 11:38https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov
https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov
показать весь комментарий
24.06.2021 16:32 Ответить
еще пускай попросят соли ему на хвост насыпать
показать весь комментарий
24.06.2021 17:45 Ответить
 
 