Премьер Польши Моравецкий о саммите с Путиным: Только после прекращения агрессии
Новый диалог на высоком уровне между ЕС и Россией возможен только в том случае, если Москва остановит агрессивную политику в отношении своих соседей.
Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Начало любого прямого диалога на высшем политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический выход из агрессивной политики", - сказал Моравецкий.
"Для нас это однозначная ситуация. Когда мы видим гибридные атаки на наших соседей, нам кажется, в контексте последней кибератаки... трудно начать диалог на высшем уровне", - добавил глава польского правительства.
Он также подчеркнул, что на саммите поднимет вопрос о последних кибератаки против польских чиновников.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.
Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.
Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.
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В политике, движение, сделанное сегодня, может акунуться тогда, когда не ждешь.
Не завидую нашему главе https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%98%D0%94?src=hashtag_click #МИД : ему ж придется как-то парировать аргументы, почему встреча Меркель-Макрон-Путин плохо, а вот встреча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский -Путин - это хорошо?
эй, фуйло ! верни мне - Крым !!!
але пуйло любить ще молодших...