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Премьер Польши Моравецкий о саммите с Путиным: Только после прекращения агрессии

Премьер Польши Моравецкий о саммите с Путиным: Только после прекращения агрессии

Новый диалог на высоком уровне между ЕС и Россией возможен только в том случае, если Москва остановит агрессивную политику в отношении своих соседей.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Начало любого прямого диалога на высшем политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический выход из агрессивной политики", - сказал Моравецкий.

"Для нас это однозначная ситуация. Когда мы видим гибридные атаки на наших соседей, нам кажется, в контексте последней кибератаки... трудно начать диалог на высшем уровне", - добавил глава польского правительства.

Читайте: ЕС нужен диалог с Россией, - Макрон

Он также подчеркнул, что на саммите поднимет вопрос о последних кибератаки против польских чиновников.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Также читайте: Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.

Автор: 

Польша (8407) россия (95467) саммит (1170) Евросоюз (17113) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+19
Щира подяка полякам і Балтії. Хоч у них є абсолютно адекватне розуміння - чим є Кацапія.
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24.06.2021 15:52
+9
краiни, що входили в Варшавський концтабор, що ближчi до азiопськоi паРашi добре все розумiють, а старi хвойди Францiя та Нiмеччина вже зовсiм втратили сором та розум, пропонуючи своi дупи пуйлу...
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24.06.2021 15:55
+5
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

В политике, движение, сделанное сегодня, может акунуться тогда, когда не ждешь.
Не завидую нашему главе https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%98%D0%94?src=hashtag_click #МИД : ему ж придется как-то парировать аргументы, почему встреча Меркель-Макрон-Путин плохо, а вот встреча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский -Путин - это хорошо?
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24.06.2021 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Щира подяка полякам і Балтії. Хоч у них є абсолютно адекватне розуміння - чим є Кацапія.
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24.06.2021 15:52 Ответить
шляхетна нація !

"Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy..... !"

дякуємо !
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24.06.2021 15:59 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

В политике, движение, сделанное сегодня, может акунуться тогда, когда не ждешь.
Не завидую нашему главе https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%98%D0%94?src=hashtag_click #МИД : ему ж придется как-то парировать аргументы, почему встреча Меркель-Макрон-Путин плохо, а вот встреча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский -Путин - это хорошо?
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24.06.2021 15:53 Ответить
краiни, що входили в Варшавський концтабор, що ближчi до азiопськоi паРашi добре все розумiють, а старi хвойди Францiя та Нiмеччина вже зовсiм втратили сором та розум, пропонуючи своi дупи пуйлу...
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24.06.2021 15:55 Ответить
Так але Угорщина наприклад путена облизує нон стоп
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24.06.2021 16:01 Ответить
с моря - ветер, с попы - дым...
эй, фуйло ! верни мне - Крым !!!
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24.06.2021 15:59 Ответить
Толерантненько ... По-европейски ... Никаких тебе "возврат Крыма" и "деоккупация Донбаса". "Прекращение агрессии" - как хочешь, так и понимай.
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24.06.2021 16:09 Ответить
Цю ініціативу підтримав і канцлерка Австрії Курц. Курц - канцлер, а не канцлерка
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24.06.2021 16:29 Ответить
лоповухий Курц то таки канцлерка ) також не втомлюється пропонувати свою дупу пуйлу.
але пуйло любить ще молодших...
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24.06.2021 17:09 Ответить
Наконец-то, слова настоящего политика!
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24.06.2021 16:31 Ответить
Йому ще не заплатили!!!
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24.06.2021 16:36 Ответить
Ні, вони дуже добре памятають 1939 і розуміють що після нас їх черга.
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24.06.2021 16:41 Ответить
кац.апи та відсутність агресії то різні речі
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24.06.2021 16:40 Ответить
Прем'єр Польщі Моравецький про саміт із Путіним: Тільки після припинення агресії - Цензор.НЕТ 7727
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24.06.2021 17:47 Ответить
 
 