Украинский воин ранен при обстреле российскими террористами вблизи Водяного, - ОТГ "Схід"
Сегодня, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых гранатометов вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".
"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воин транспортирован в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - следует из сообщения.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представителиОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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