Украинский воин ранен при обстреле российскими террористами вблизи Водяного, - ОТГ "Схід"

Сегодня, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых гранатометов вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воин транспортирован в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - следует из сообщения.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представителиОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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