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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен при обстреле российскими террористами вблизи Водяного, - ОТГ "Схід"

Украинский воин ранен при обстреле российскими террористами вблизи Водяного, - ОТГ

Сегодня, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых гранатометов вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воин транспортирован в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - следует из сообщения.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представителиОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Швидкого одужання нашому захиснику.
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24.06.2021 16:05 Ответить
То все фігня, у нас обстрілів немає.
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24.06.2021 16:05 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну
...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
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24.06.2021 16:15 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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24.06.2021 18:03 Ответить
 
 