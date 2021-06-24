Вениславский о предложении запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "100% угроз демократическим ценностям нет"
Законопроект, согласно которому суды не смогут останавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны, не несет угрозы демократическим принципам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил один из инициаторов законопроекта, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.
"Сегодня юрисдикция на такие категории дел - это юрисдикция Окружного административного суда Киева, а с учетом украинских реалий, когда судья может своим решением остановить решение СНБО, которое фактически принято коллегиально высшим руководством государства, это может создать дополнительные угрозы национальной безопасности. Правомерно и обоснованно, чтобы суд, пока не будет завершено рассмотрение дела, не мог останавливать такие решения СНБО, которые касаются важных вещей", - отметил парламентарий.
По словам Вениславского, проект закона не предусматривает запрета обжаловать решения, речь идет только о том, чтобы судья не мог единолично останавливать действие таких решений до завершения рассмотрения дела.
"Этим законопроектом не предусмотрена невозможность обжалования. Любой субъект, против которого применены санкции, может их обжаловать в суде, суд может рассмотреть дело, установить правомерность или неправомерность. Речь идет о том, что пока суд будет рассматривать, судья может единолично остановить действие конкретного решения конкретного органа власти до завершения рассмотрения дела по сути. Если суд установит, что было нарушение, он может отменить", - добавил нардеп.
Парламентарий отметил, что закон не несет угрозы демократическим ценностям и не противоречит Конституции.
"100% угроз демократическим ценностям нет. Есть статья 55 Конституции, которая гарантирует каждому право обжаловать в суде любые незаконные, по его мнению, решения, действия или бездеятельность. Но субъективное восприятие не должно иметь последствием остановку важных решений СНБО, которые принимаются в интересах национальной безопасности", - подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.
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Україні діснались найогидніші представники іудейського народу.
Торжество презумпции невиновности.
"Есть статья 55 Конституции, которая гарантирует каждому право обжаловать в суде любые незаконные, по его мнению, решения"
"....До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України...."
Источник: https://censor.net/ru/n3273285
Твої хазяї Єрмак та Зєля якраз вперто і не розформовують Окружний суд.
Він їм не заважає, він їм служить.
Так хто затримує судову реформу, як, власне не самі зебіли?