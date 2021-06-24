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Вениславский о предложении запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "100% угроз демократическим ценностям нет"

Вениславский о предложении запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО:

Законопроект, согласно которому суды не смогут останавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны, не несет угрозы демократическим принципам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил один из инициаторов законопроекта, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Сегодня юрисдикция на такие категории дел - это юрисдикция Окружного административного суда Киева, а с учетом украинских реалий, когда судья может своим решением остановить решение СНБО, которое фактически принято коллегиально высшим руководством государства, это может создать дополнительные угрозы национальной безопасности. Правомерно и обоснованно, чтобы суд, пока не будет завершено рассмотрение дела, не мог останавливать такие решения СНБО, которые касаются важных вещей", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, проект закона не предусматривает запрета обжаловать решения, речь идет только о том, чтобы судья не мог единолично останавливать действие таких решений до завершения рассмотрения дела.

"Этим законопроектом не предусмотрена невозможность обжалования. Любой субъект, против которого применены санкции, может их обжаловать в суде, суд может рассмотреть дело, установить правомерность или неправомерность. Речь идет о том, что пока суд будет рассматривать, судья может единолично остановить действие конкретного решения конкретного органа власти до завершения рассмотрения дела по сути. Если суд установит, что было нарушение, он может отменить", - добавил нардеп.

Парламентарий отметил, что закон не несет угрозы демократическим ценностям и не противоречит Конституции.

"100% угроз демократическим ценностям нет. Есть статья 55 Конституции, которая гарантирует каждому право обжаловать в суде любые незаконные, по его мнению, решения, действия или бездеятельность. Но субъективное восприятие не должно иметь последствием остановку важных решений СНБО, которые принимаются в интересах национальной безопасности", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" предлагают запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

Читайте: Судьи КС по квоте президента приступят к работе через три месяца: в ближайшие дни будет сформирована комиссия по отбору кандидатов, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

законопроект (3221) санкции (11282) СНБО (4431) Вениславский Федор (264)


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Топ комментарии
+14
кто то еще верит им?
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24.06.2021 16:19
+12
Разделение ветвей власти? Верховенство права? Нееее, не слышал. Правды, зебильнятки?
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24.06.2021 16:21
+10
Демократия высшего сорта.
Торжество презумпции невиновности.
"Есть статья 55 Конституции, которая гарантирует каждому право обжаловать в суде любые незаконные, по его мнению, решения"
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24.06.2021 16:21
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Правила форума Совет форумчан
кто то еще верит им?
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24.06.2021 16:19 Ответить
Погляньте на сьогоднішні результати досліджень центру Разумкова Там все написано ! Так само починав Лукашенко . Закон жанру .
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24.06.2021 17:15 Ответить
а ты конкретно за кого проголосовал в 2019м?
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24.06.2021 17:21 Ответить
Навчіться спочатку спілкуватися з незнайомими людьми . Я з Вами на ТИКИ не ходив ! Навчитеся , звертайтеся . Будемо спілкуватися . Всього найкращого !
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25.06.2021 09:14 Ответить
попроще, чувак. это форум. я так понимаю, ответить стремно?
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25.06.2021 09:17 Ответить
Якщо це форум , то не значить , що можна хамити . Я думаю , що мама Вам казала , щоб Ви вчилися . А Ви , її не слухали і зкурили в школі Буквар . Але вчитися ніколи не пізно . Вчіться . А ця дискусія , відразу показує хто і за кого голосував .
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25.06.2021 09:37 Ответить
не ной.
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25.06.2021 09:40 Ответить
Фу, дуполиз, мерзенний. Щоб вислужитися, готове на всяку підлість. На злочин. Сподівається на довічне сцарювання "велічайшего"?
Україні діснались найогидніші представники іудейського народу.
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24.06.2021 16:21 Ответить
Северная Корея все ближе. У Зели только два варианта -- или власть, или тюрьма.

Вениславский о предложении запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "100% угроз демократическим ценностям нет" - Цензор.НЕТ 2691
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24.06.2021 16:27 Ответить
у зе есть надежный вариант - 73! Они неспеша превратились в 27-30, но и этого количества идиотов хватит для развала Украины, если люди это не остановят.
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24.06.2021 16:31 Ответить
Для "папы" Бени шут -- это последний оплот, больше отступать уже некуда. Он будет его держать до последнего патрона, пойдет и по крови.
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24.06.2021 16:42 Ответить
усьо шо вава дєлаєт законно і кошерно! бєня подтвєрдіт!
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24.06.2021 16:21 Ответить
Демократия высшего сорта.
Торжество презумпции невиновности.
"Есть статья 55 Конституции, которая гарантирует каждому право обжаловать в суде любые незаконные, по его мнению, решения"
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24.06.2021 16:21 Ответить
білт вони клали на Конституцію, РНБО перебрало на себе забагато повноважень, зокрема санкції на громадян, без слідства і суду. з однієї сторони всякі мертвечуки погань поганню, але прпвова держава так не працює, так толку не буде, розплачуватись за їх галімий популізм будуть в т.ч. і ті 73% зєбанатів, ну їм корисно, але я наприклад, не хочу за це відповідати, але тут таке не прокатить.
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24.06.2021 18:35 Ответить
Разделение ветвей власти? Верховенство права? Нееее, не слышал. Правды, зебильнятки?
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24.06.2021 16:21 Ответить
Ага. Белорусь и Северная Корея тихо курят в сторонке. Учитывая что большинство состава СНБО Зеля формирует единолично. Сивоху еще помните?
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24.06.2021 16:25 Ответить
обосцоха в РНБО, на щастя, не входило, воно так якимось на громадських типа засадах було
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24.06.2021 18:36 Ответить
Он был на официальной должности советника.

Веніславський про пропозицію заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "100% загроз демократичним цінностям немає" - Цензор.НЕТ 3060
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24.06.2021 18:40 Ответить
там є моменти, але сперечатись не будемо, погнали ту тварину, то й добре.
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24.06.2021 19:06 Ответить
Не большинство, а весь состав СНБО формирует президент. И ещё интересно то, что СНБО это консультативный орган и он ни чего не может сделать самостоятельно, а только лишь давать советы президенту. Решение СНБО вводится в действие указом президента, ну или не вводится. В общем СНБО это и есть президент, только не с персональной, а с коллективной отвественностью.
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24.06.2021 19:02 Ответить
Примерно так. Формирует и утверждает сам президент. Только там некоторые, как глава СБУ или премьер входят согласно закона .о СНБО.

"....До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України...."
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24.06.2021 19:09 Ответить
Так их кандидатуры тоже подаёт на голосование в ВР президент. По крайней мере премьера, главу СБУ, министра обороны так точно. Раньше это было предметом дискуссий политических партий, но нынче, при монобольшинстве это фактически сам президент. В общем печально все это, с учётом нынешних инициатив.
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24.06.2021 19:29 Ответить
Зеля берет пример с восточного сцаря и агрофюрера. Хотя даже ***** до такого треша не додумался, он любит все делать с видимостью законности.
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24.06.2021 19:33 Ответить
суды в Украине это враги Украины и демократии, это гарант коррупции и монополизации страны олигархами и врагами Украины - кацапами, всех судей ждет смертная казнь, так как среди нет честных и не коррумпированных людей, один биомусор!
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24.06.2021 16:30 Ответить
Точно, биомусор! а люди думают, как назвать 73
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24.06.2021 16:33 Ответить
Вот ублюдок!
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24.06.2021 16:31 Ответить
"Сегодня юрисдикция на такие категории дел - это юрисдикция Окружного административного суда Киева, а с учетом украинских реалий, когда судья может своим решением остановить решение СНБО."

Источник: https://censor.net/ru/n3273285

Твої хазяї Єрмак та Зєля якраз вперто і не розформовують Окружний суд.
Він їм не заважає, він їм служить.
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24.06.2021 16:31 Ответить
Вениславский о предложении запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "100% угроз демократическим ценностям нет" - Цензор.НЕТ 1698
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24.06.2021 16:32 Ответить
Охренеть! куцой наполеончик все под себя гребет.....Сцуки зеленые.
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24.06.2021 16:41 Ответить
И такие особи ка вениславский преподают Конституционное право в универе....Бедные студенты. гетьманцев тоже преподает экономику...Ужас.
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24.06.2021 16:43 Ответить
Если у нас простые чинушки-взяточники могут штрафовать и отбирать имущество без судебных решений,то что судьям обсуждать решения шишек из совнацбеза.
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24.06.2021 16:57 Ответить
Нам,легковірним ідіотам,що обрали оту зелену владу вже робиться якось не по собі,коли слухаєш отакі заяви нардепів...Якщо демократична цінність не є стовідсотковою то вона вже не цінність,а шахер-махєр,гевулт і лайно...Одного відсотка авторитарності,який загубиться серед дев"яносто дев"яти відсотків демократіі вистарчить,щоб отого Веніслабського обдерти,спаплюжити і посадити довічно...
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24.06.2021 17:00 Ответить
Коли тебе Федя кинуть в сізо на пару років без рішення суду, тоді пізно вже буде кричати про демократію
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24.06.2021 17:05 Ответить
Це тільки початок ! Далі буде !
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24.06.2021 17:17 Ответить
даже у ***** нет таких полномочий
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24.06.2021 17:22 Ответить
реформувати ОАСК потрібно було ще в 2019-му, одразу після виборів. Але ж законопроект про реформу ОАСК був поданий ЗЕ (відповідно до Конституції, це право має Президент, і ніхто інший) лише три місяці тому, як невідкладний - і досі ще не пройшов стадію профільного комітету.
Так хто затримує судову реформу, як, власне не самі зебіли?
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24.06.2021 17:54 Ответить
Дивно, але попередній владі, котра вміла приймати рішення під час відкритої агресії московської орди не потрібно було рішення щодо заборони судам призупиняти дії СНБО... Можливо тому, що в ті часи рішення СНБО були завжди на користь України, а не навпаки??? Гнати геть всю цю антиукраїнську та антидержавну зелену патороч з України... тільки сліпим, або відвертим ворогам України ще й досі типу "нє панятна" що кожен день "діяльності" цього зеленого шапіто відкидає українську державу на декілька кроків назад, нивелює ті здобутки, котрі так важко та кроваво давалися нашому суспільству ... Українство та Україна геть чужа для зеленої "Ылиты", котра кучкується довкола "вєлічайшєва лідєра саврємєннасті", Україна їм чужа на культурно-ментальному рівні... Зелені з великою радістю перетворили б Україну в УРСР і єдине, що їм ще й досі це заважає зробити, це громадянське суспільсво, котре, нажаль, завжди в меншості (не більше 15-20%) проте малочисельність вміє компенсувати знанням та індивідуальною активністю... Майдан це доводив не раз...
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24.06.2021 19:49 Ответить
Хочется сказать, что лично для меня Вениславский уже не только не авторитет юриспруденции, но и имеет отрицательную оценку, как готовый поддержать любые позыва офиса зе. А его гарантии (100% ->0%) вряд ли кого убедят, поскольку, если международные меморандумы в их надежности вызывают сомнения. Поэтому, подобные выниславские гарантии, скорее, могут иметь отрицательный оттенок качества, а не убедительным аргументом. Вениславский, позаботься, для начала, о собственном юридическом авторитете, а потом уже пытайся убедить своим именем других..
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24.06.2021 21:54 Ответить
 
 