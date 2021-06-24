Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что не против предлагаемой встречи лидеров Евросоюза с российским президентом Владимиром Путиным, но сам в ней принимать участия не будет.
"Я сам, в рамках Европейского совета, не приму участия во встрече с Владимиром Путиным", - заявил Рютте по прибытии на саммит ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Причиной такой позиции Рютте назвал дело о сбитом в 2014 году на Донбассе пассажирском авиалайнере "Малазийских авиалиний", следовавшем рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 193 подданных Нидерландов.
При этом нидерландский премьер отметил, что не возражает, если с Путиным встретятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.
"Я не против встречи двух председателей с Владимиром Путиным", - отметил Рютте.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в свою очередь выступил в поддержку идеи канцлера Германии Ангелы Меркель о едином формате переговоров ЕС с Россией.
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Такий не тільки старуху-процентщицю сокирою приб'є, але й "сахарку" в багатоповерхівку насипле та ще й не одну війнушку розв'яже.
Що хотять почути лідери ЄС від такого?
"Я исправлюсь и больше не буду" ?
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А якщо б не було загиблих 193 громадян Голандії?
13 тисяч загиблих українців "не в счет" ?