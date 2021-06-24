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Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте

Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что не против предлагаемой встречи лидеров Евросоюза с российским президентом Владимиром Путиным, но сам в ней принимать участия не будет.

"Я сам, в рамках Европейского совета, не приму участия во встрече с Владимиром Путиным", - заявил Рютте по прибытии на саммит ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Причиной такой позиции Рютте назвал дело о сбитом в 2014 году на Донбассе пассажирском авиалайнере "Малазийских авиалиний", следовавшем рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 193 подданных Нидерландов.

При этом нидерландский премьер отметил, что не возражает, если с Путиным встретятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я не против встречи двух председателей с Владимиром Путиным", - отметил Рютте.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в свою очередь выступил в поддержку идеи канцлера Германии Ангелы Меркель о едином формате переговоров ЕС с Россией.

Автор: 

Нидерланды (1580) путин владимир (31237) Евросоюз (17113) Рютте Марк (350) Урсула фон дер Ляйен (512) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+5
Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте - Цензор.НЕТ 6532
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24.06.2021 16:33
+5
Зачем этого патентованного лжеца и убийцу опять выводят на международную арену?Единственная действенная политика в отношении кремлевского психопата, который уже давно стал международной угрозой, - экономический и политический бойкот!
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24.06.2021 16:41
+4
белое пальто производства ЕС
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24.06.2021 16:28
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белое пальто производства ЕС
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24.06.2021 16:28 Ответить
Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте - Цензор.НЕТ 6532
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24.06.2021 16:33 Ответить
Пітерсбурхський чахлик із "Униженные и оскорблённые" Достоєвського.
Такий не тільки старуху-процентщицю сокирою приб'є, але й "сахарку" в багатоповерхівку насипле та ще й не одну війнушку розв'яже.

Що хотять почути лідери ЄС від такого?
"Я исправлюсь и больше не буду" ?
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24.06.2021 16:45 Ответить
пагаварі са мною путін...
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24.06.2021 16:30 Ответить
Ангела! Чего ты жопу рвёшь? Место в газперде уже забронировано!
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24.06.2021 16:31 Ответить
угадайте срану
Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте - Цензор.НЕТ 123
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24.06.2021 16:32 Ответить
Не может быть.
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24.06.2021 16:36 Ответить
Гугл не бреше свині є свині https://www.google.com/maps/@46.9585405,142.7121201,3a,75y,90.73h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1svN3VRoyGAr-OhMtYk7axCQ!2e0!7i13312!8i6656
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24.06.2021 16:37 Ответить
знаєш,я буду сміятись тільки тоді,коли в нас такого не буде! А поки що ми в культурі,в житті недалеко від цих засранців втікли ! Потрібно дивитись правді в очі!!!
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24.06.2021 16:49 Ответить
навмання с. Сажевка, Днепропетровская область
https://www.google.com.ua/maps/@48.3694,35.0862253,3a,75y,212.55h,87.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPUAfu9Rg6yVlnxIOXNn1uScw-tnf3Wp3KU-hlE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPUAfu9Rg6yVlnxIOXNn1uScw-tnf3Wp3KU-hlE%3Dw203-h100-k-no-pi2.2185977-ya196.03992-ro2.4552715-fo100!7i5120!8i2560?hl=ru
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24.06.2021 19:06 Ответить
пєсєц ... там є вул. Київська ...
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24.06.2021 18:43 Ответить
дык Русь то Київська
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24.06.2021 19:03 Ответить
посилання на "Южно-Сахалінськ" ... Альо !
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24.06.2021 20:43 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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24.06.2021 20:57 Ответить
Разговор сведётся в смотрение в глаза.....
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24.06.2021 16:33 Ответить
Вдавана цнотливість.

А якщо б не було загиблих 193 громадян Голандії?
13 тисяч загиблих українців "не в счет" ?
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24.06.2021 16:33 Ответить
Зеля без проблем видит мир в глазах *****, так что…
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24.06.2021 16:37 Ответить
В разработке проекта крымского моста нидерландская компания участвовала , а тут вдруг напряглись(((
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24.06.2021 16:33 Ответить
Кто захочет себе портить репутацию встречаться с ******.
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24.06.2021 16:37 Ответить
Зачем этого патентованного лжеца и убийцу опять выводят на международную арену?Единственная действенная политика в отношении кремлевского психопата, который уже давно стал международной угрозой, - экономический и политический бойкот!
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24.06.2021 16:41 Ответить
Повний
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24.06.2021 16:44 Ответить
в 1938 году - мир прогнулся под гитлера и германию - потом началась 2 мировая война - не чему не учит история - 3 мировая закончиться для всей Земли катастрофой
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24.06.2021 16:58 Ответить
Какой дурью взрослые люди маюся! Теперь понятно как с Гитлером в 1938 году переговоры вели. А то было совсем не понятно. Они тогда тоже думали, что это шуточки, а всё закончилось очень плохо.
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24.06.2021 17:13 Ответить
Это получается Украина вела не правильно переговоры с Путлером, а они т.е. Меркель и Шарль Мишель будут с ним переговоры вести по-европейски.
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24.06.2021 17:16 Ответить
 
 