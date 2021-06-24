За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан, за Порошенко - 17%, за Бойко - 13%, за Тимошенко - 10%, - опрос Центра Разумкова

Если бы выборы президента состоялись в ближайшие выходные, наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.

Если бы выборы проходили в ближайшее время, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (22% всех опрошенных или 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За П.Порошенко намерены проголосовать соответственно 11% и 17% опрошенных, за Ю. Бойко - 9% и 13%, за Ю.Тимошенко - 7% и 10%, по И. Смешко - 4% и 7%, за В. Гройсмана - 3% и 4%. Отдать голос за А. Гриценко готовы соответственно 2% и 3%, за Д. Разумкова - 2% и 2%, за О. Ляшко - 2% и 2%, за Р.Кошулинского - 1% и 2%, за В. Кличко - 1% и 1%, за А. Вилкула - 1% и 1%.

Читайте: За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

В случае электорального соперничества Зеленского и Порошенко во втором туре Зеленский получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П.Порошенко - соответственно 20% и 40%.

В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко - соответственно 13% и 24%.

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Исследование было проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.