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За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан, за Порошенко - 17%, за Бойко - 13%, за Тимошенко - 10%, - опрос Центра Разумкова

За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан, за Порошенко - 17%, за Бойко - 13%, за Тимошенко - 10%, - опрос Центра Разумкова

Если бы выборы президента состоялись в ближайшие выходные, наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.

Если бы выборы проходили в ближайшее время, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (22% всех опрошенных или 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За П.Порошенко намерены проголосовать соответственно 11% и 17% опрошенных, за Ю. Бойко - 9% и 13%, за Ю.Тимошенко - 7% и 10%, по И. Смешко - 4% и 7%, за В. Гройсмана - 3% и 4%. Отдать голос за А. Гриценко готовы соответственно 2% и 3%, за Д. Разумкова - 2% и 2%, за О. Ляшко - 2% и 2%, за Р.Кошулинского - 1% и 2%, за В. Кличко - 1% и 1%, за А. Вилкула - 1% и 1%.

Читайте: За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

В случае электорального соперничества Зеленского и Порошенко во втором туре Зеленский получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П.Порошенко - соответственно 20% и 40%.

В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко - соответственно 13% и 24%.

Также читайте: Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткойне, - Минцифры

Исследование было проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

Автор: 

Бойко Юрий (948) Зеленский Владимир (20324) Порошенко Петр (19598) рейтинг (1636) Тимошенко Юлия (24590) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+36
Страшно! ****, страшно за грядущее: столько умственно отсталых...
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24.06.2021 16:35
+34
только полный зебил будет верить в очень репрезентабельные опросы от компании принадлежащей находящемуся у власти зелёному
хочется лишь задать вопрос - сильно ты стал богаче за последние 2 года?
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24.06.2021 16:40
+32
Мы их душили, душили...душили, душили.. (с)
Не переводятся зебилы никак !
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24.06.2021 16:34
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Страница 2 из 2
Вообще-то выборы большинством президента, это демократия. Нравится это кому-то или нет. Или хотите как парашестане или бульбостане, где меньшинство диктует свою волю большинству?
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24.06.2021 17:20 Ответить
Ну в случае Украины,большинство продиктовало меньшинству. И что? Такого позора Украина ещё не знала.
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25.06.2021 16:08 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6267
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24.06.2021 17:22 Ответить
За зеленського 32%,за бойка 13% разом 45%. А отже половина українців є або відкрито проросійськими або тупими ватниками не здатними будувати свою країну. Які перспективи у такої держави це питання риторичне. Бог і Америка ще тримають цю нещасну територію так-сяк вкупі. Дуже сумно і дуже гірко що половина українців не розуміють до чого приведе їхній інфантилізм.
Щиро хочу помилятися.
Слава Україні!!!
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24.06.2021 17:29 Ответить
Зеленського підтримують в основному проукраїнські, особливо після того як він почав загравати із патріотами та "пішов війною" на Медведчука
Але справа у тому, що склад проукраїнських виборців доволі різний, тоді як ЄС віддають перевагу здебільшого представники інтелігенції, то Слуг підтримують недалекі васі і природньо, що тупих більше
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25.06.2021 04:00 Ответить
Неправильно. Во время выборов избиратель Зеленского по вопросу НАТО поделился практически 50 на 50.
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25.06.2021 12:42 Ответить
То вибори, а то зараз.
На виборах за нього голосувала вата, мизамири, зрадойоби різних мастей та інші фріки, щоб помститись Порошенко, але потім його популізм став проукраїнської направленості і це був один з тих факторів, чому він поставив рекорд по падінню рейтингу і чому від 73% залишилось так мало, хотів сподобатись всім, а у підсумку його зненавидили всі )
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25.06.2021 14:08 Ответить
Я думаю часть умеренной ваты осталась с ним. Его крики про борьбу с олигархами вполне для неё сгодятся... Да и про Порошенко он не забывает!
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25.06.2021 16:00 Ответить
кркучу-верчу
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24.06.2021 17:29 Ответить
кручу-верчу
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24.06.2021 17:29 Ответить
Навіть від Разумкова!?... Упоротих - ще багато ... Але ще й Зелі три роки, "керувати", і до того часу може нарід по-умнішає!?...
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24.06.2021 17:30 Ответить
Бреше їхній рейтинг. Це пропаганда, розрахована на бездумних, які голосують за показником фальшивого рейтингу. "... не знаю, за кого, але туди, де більшість..."
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24.06.2021 20:45 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__%5b0%5d=AZUi8Jr5hLSwJt4yC9J5cXKaYntXNZUVO59BJq5IDl87xoCghphjS9DW9mpc3NAyLUfW3N2DAaZwEhM5ggduW6uHg4a-Ll_iQWkkoyMG0HxmKdH2KlTeXwKfBYWPADNSBu8&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас


Читаю новини від Кабміну про зростання тарифів для населення на гарячу воду та опалення ще на 33% - і згадую минулорічні слова місцевого активіста про "різницю між Порошенко і Зеленським".
Той з надривом розповідав, що "в отличие от Порошенко, Зеленский НЕ ПОДНИМАЛ ТАРИФЫ" та відповідно "ничего у людей не украл".
За цією логікою - з тих пір Зеленскький став красти на 46 % більше, а до кінця року стане більше красти ще на 33%, і так збагатиться у 82 рази.

Оце "катастрофічно виріс", я розумію.
Чи "ви нє понімаєтє, ето другоє"?
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24.06.2021 17:39 Ответить
Знаєте, подібні персонажі нагадують людину, що знайшла на дорозі яскраву коробку з лайном, і, не дивлячись на застереження, стала їсти - а тепер з усих сил намагається довести собі та оточуючим, що не помилилась і насправді смачно шо капєц, продовжуючи жувати крізь сльози, та ще і плюється пережованим.

Так само, до речі, виглядає і українська журналістика з "експертним середовищем", на 73% як мінімум.
Досі не визнаєте, що стало хуже, а будєт ще хуже?
Ну хорошево тоді вам настроєнія.
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24.06.2021 17:39 Ответить
почемуто вспомнила рейтинг Чаушеску перед расстрелом.Кажется 98.ну и совсем недавно рейтинг Луки-80.Можно посоветовать центрам не сильно завышать рейтинг для безопасности обожаемого зе.Любоффь народа непредсказуема
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24.06.2021 17:51 Ответить
Любоффь народа (особенно самой низовой его части, которая за ЗЕ и голосовала) вобще не зависит от рейтингов.

Бунт черни страшен и беспощаден.
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24.06.2021 19:01 Ответить
73% низовая часть страны? порохоботы совсем оторвались от реальности)
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24.06.2021 22:13 Ответить
Де ти бачив, щоб інтелігенція складала більшість ? )
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25.06.2021 04:06 Ответить
Пока живут на свете дураки
Проценты рейтинга вхлобучить нам с руки !
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24.06.2021 17:55 Ответить
Кто , блин ещё готов голосовать за этого неуча -клоуна Зеленского!! Мало он вам ****** насолил?? вот безмозглые придурки!! Их гнобят , а они за него голосуют!!
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24.06.2021 18:06 Ответить
Судячи з того що я інколи читаю у фб , лохторат зе дійсно можна вважати - людьми без мізків . Типовий зебіл це - аргументації 0 , логіки 0 , майже повна відсутність здорового глузду ,, зате повно образ , прокльонів , і звинувачень у облизуванні Порошенка . Хоча про Порошенка у коментах може не бути і згадки , лише критика Зе , але автоматично - якщо ти критикуєш Зе , значить ти прихлєбатєль Пороха . . Більше у електората Зе варіантів нема . Зомбі , натуральні .
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24.06.2021 20:21 Ответить
меня пугает то, что за бойко дураков хватает, как и за пороха.
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24.06.2021 22:15 Ответить
добре коли єдиний розумний - це ти сам ....
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24.06.2021 23:20 Ответить
БРЕХУНИ.....
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24.06.2021 18:32 Ответить
Антирейтинг Порошенко продолжает работать . Ситуация , как на прошльіх вьіборах.
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24.06.2021 18:46 Ответить
нерациональная вера в клоуна продолжает работать
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24.06.2021 19:00 Ответить
Антирейтинг Порошенко продолжает работать ))............. Тобто - наріт не збирається виключати телевізор , і включати мізки . Ну що ж , діло хазяйське .. Наріту потрібен звіздєц , значить -нехай буде звіздєц ..
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24.06.2021 20:00 Ответить
Значит можно дальше раздевать зебилов.

Все равно им деться некуда.
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24.06.2021 18:58 Ответить
Зебобики напоминают землеройку(не хочу обидеть животное). Но она настолько глупая, что пытаясь лезть на забор под электрическим напряжением, получает удар током, но все равно упорно лезет((
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25.06.2021 16:18 Ответить
Це опитування, як лакмусовий папірець, інтелекту краинской суспільства, яке знаходиться на рівні плінтуса, чим по повній користуються пройдисвіти, які привели до влади цілковитий непотріб.
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24.06.2021 19:19 Ответить
зелю к власти привели олигархи и не надо винить народ.опытування проплачено а боты всех мастей валят с больной головы на здровую
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24.06.2021 20:50 Ответить
Ясна річ, олігархи, але завдяки "мудрому" наріду.
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25.06.2021 11:23 Ответить
петя постарался, так как он просрал все, вряд ли сможет кто-то повтроить.
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24.06.2021 22:18 Ответить
Ну да, а еще он брата съел - так по телевизору рассказали. Ты не сильно отличаешься от 73%.
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25.06.2021 01:30 Ответить
> вряд ли сможет кто-то повтроить.

Мова про втрату рейтингу зе із 73% до 21% ? Це доречи рекорд
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25.06.2021 04:09 Ответить
Коли Порошенко багато чого робив корисного для країни і фактично врятував її від окупації, інші, напрочуд тебе, тільки срали, бо на більше, вони не здатні.
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25.06.2021 11:32 Ответить
Брехня!!
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24.06.2021 19:38 Ответить
Тут комментировать нечего после упоминания о центре Разумкова
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24.06.2021 19:56 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE informЦелый день над песочницей звучала бравурная музыка "социологических агентств" на тему "И Вова у всех впереди и банда зеленая с ним !" Представляем как смеялся Разумков читая рейтинги "Фонда Разумкова" Он хорошо знает как их рисуют
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24.06.2021 20:10 Ответить
ЛОЖЬ -ЛОЖЬ-ЛОЖЬ !!!!
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24.06.2021 20:49 Ответить
у Бубачки рейтинг майже як у Пальчевського в Києві
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24.06.2021 23:19 Ответить
Стыдно за страну!
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25.06.2021 00:01 Ответить
Зебіли массово у Польщу тікають, до виборів взагалі нікого з них в Україні не залишиться.
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25.06.2021 00:18 Ответить
Улыбаемся и машем))
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25.06.2021 16:21 Ответить
Если кто-то хотел эмигрировать, но сомневался- вот вам повод. Когда в стране больше 70% идиотов, никакие жертвы пассионариев не помогут расшевелить это болото.
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25.06.2021 01:29 Ответить
А к чему эту чему юзают чуть ли не каждую неделю. Я не помню, чтоб при Яныка, Порохе…. было постоянное муссоливание рейтинга президента. Или таким способом Зебобик сам себя убеждает в своей популярности?
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25.06.2021 16:06 Ответить
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