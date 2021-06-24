За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан, за Порошенко - 17%, за Бойко - 13%, за Тимошенко - 10%, - опрос Центра Разумкова
Если бы выборы президента состоялись в ближайшие выходные, наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.
Если бы выборы проходили в ближайшее время, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (22% всех опрошенных или 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За П.Порошенко намерены проголосовать соответственно 11% и 17% опрошенных, за Ю. Бойко - 9% и 13%, за Ю.Тимошенко - 7% и 10%, по И. Смешко - 4% и 7%, за В. Гройсмана - 3% и 4%. Отдать голос за А. Гриценко готовы соответственно 2% и 3%, за Д. Разумкова - 2% и 2%, за О. Ляшко - 2% и 2%, за Р.Кошулинского - 1% и 2%, за В. Кличко - 1% и 1%, за А. Вилкула - 1% и 1%.
В случае электорального соперничества Зеленского и Порошенко во втором туре Зеленский получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П.Порошенко - соответственно 20% и 40%.
В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко - соответственно 13% и 24%.
Исследование было проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.
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Щиро хочу помилятися.
Слава Україні!!!
Але справа у тому, що склад проукраїнських виборців доволі різний, тоді як ЄС віддають перевагу здебільшого представники інтелігенції, то Слуг підтримують недалекі васі і природньо, що тупих більше
На виборах за нього голосувала вата, мизамири, зрадойоби різних мастей та інші фріки, щоб помститись Порошенко, але потім його популізм став проукраїнської направленості і це був один з тих факторів, чому він поставив рекорд по падінню рейтингу і чому від 73% залишилось так мало, хотів сподобатись всім, а у підсумку його зненавидили всі )
Читаю новини від Кабміну про зростання тарифів для населення на гарячу воду та опалення ще на 33% - і згадую минулорічні слова місцевого активіста про "різницю між Порошенко і Зеленським".
Той з надривом розповідав, що "в отличие от Порошенко, Зеленский НЕ ПОДНИМАЛ ТАРИФЫ" та відповідно "ничего у людей не украл".
За цією логікою - з тих пір Зеленскький став красти на 46 % більше, а до кінця року стане більше красти ще на 33%, і так збагатиться у 82 рази.
Оце "катастрофічно виріс", я розумію.
Чи "ви нє понімаєтє, ето другоє"?
Так само, до речі, виглядає і українська журналістика з "експертним середовищем", на 73% як мінімум.
Досі не визнаєте, що стало хуже, а будєт ще хуже?
Ну хорошево тоді вам настроєнія.
Бунт черни страшен и беспощаден.
Проценты рейтинга вхлобучить нам с руки !
Все равно им деться некуда.
Мова про втрату рейтингу зе із 73% до 21% ? Це доречи рекорд