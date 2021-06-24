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Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6%

Рейтинг партий:

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Верховную Раду прошли бы 5 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшую поддержку избирателей получили бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

Читайте: За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан, за Порошенко - 17%, за Бойко - 13%, за Тимошенко 10%, - опрос Центра Разумкова

  • За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных,
  • за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 15%,
  • ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 10,5%,
  • партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 6%,
  • партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 4%,
  • партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 3%,
  • ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3 %,
  • Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2,5%,
  • партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 2%,
  • партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%,
  • партию "Голос" - соответственно 1 % и 1%,
  • "Партию Шария" - соответственно 1% и 1%.

Исследование было проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

Автор: 

рейтинг (1636) Центр Разумкова (229) Батькивщина (2013) Слуга народа (2630) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+25
Єдина сила яка протистоїть зеле-ватном реваншу це ЄС.
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24.06.2021 16:57
+24
Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6% - Цензор.НЕТ 8588
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24.06.2021 17:02
+21
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-cherven-2021r "Центром Разумкова" )))

Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6% - Цензор.НЕТ 8296
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24.06.2021 16:57
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а цим похер все,Їм рейтинги давай,щоб до корита ближче!!!
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24.06.2021 17:38 Ответить
Я не удивлюсь ,что количество клинических идиотов,поддерживающих Зюзика и его зелёный сброд ,именно такое,как указано в рейтинге.Нарид неизлечим.
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24.06.2021 17:50 Ответить
Для слуг то заберут пару процентов у бабы люли, то опять вернут))) И так по кругу)) Рейтинг фейковый 100%
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24.06.2021 17:50 Ответить
Дивно, але місцеві вибори показали зовсім іншу статистику , в якій "зелену прислугу" вже послали на.... , і це по факту... А сьогоднішні "Апроси" такі ж вірні, як "апрос от зеленскага"...😂
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24.06.2021 17:57 Ответить
Этож надо с 73. Так растерять. А еще 3 года. Будет 3.
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24.06.2021 18:10 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298336/ Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%
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24.06.2021 18:16 Ответить
Да-да. Продолжайте себя успокаивать.

Но в реале на всякий случай говорите всем "Я за него не голосовал". Ну так на всякий случай...
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24.06.2021 18:53 Ответить
Я голосовал за Зеленского, как и все нормальные люди.
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24.06.2021 19:55 Ответить
Как мудак безмозглый ты голомовал. И свое за это ты непременно получишь.
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24.06.2021 19:57 Ответить
как тебя раскалбасило...
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24.06.2021 20:04 Ответить
С чего бы меня колбасило от нищего быдла?
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24.06.2021 20:06 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298336/ Если бы сейчас 2-й тур и на улице 2019 год.
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24.06.2021 18:55 Ответить
ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 2021, 17:05
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24.06.2021 19:54 Ответить
нажаль, націоналістичний рух народив лише Тягнибока з Білецьким, які ,скоріше, дискредитували його.
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24.06.2021 18:36 Ответить
Це ті націоналісти, що ходять з совєцькімі гаслами "зємля крєстьянам"?

Тоді вже можна і комуністів. У тих хоч досвіду у гнобленні люмпенату більше.
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24.06.2021 18:52 Ответить
Тобто ти з тих же окопів, чи твою сраку хтось інший захищав.

Вибач, але більша частина прихильників "націоналістів" такі ж імбіцили, як и зєбіли тільки з антистмітським нахилом.

Що ти, дурбецл неповноцінний, і продемонстрував.
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24.06.2021 19:49 Ответить
Пайку отримаєш у Фірташа або у Авакова, націоналіст колгоспний.
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24.06.2021 20:24 Ответить
А якже "жиди"що активно воювали в ОУН УПА ? Вони теж вам не такі, як треба?https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/28858192.html
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24.06.2021 21:34 Ответить
Люмпены это опора бюрократического класса.
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25.06.2021 00:55 Ответить
Люмпены - это опора популистов и тиранов. Потому, что по скудоумию любят простые решения сложных вопросов.
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25.06.2021 01:16 Ответить
Аваков та Фірташ да дадуть збрехати. 😁 Іх кишенькові націоналісти самі незалежні.
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24.06.2021 19:52 Ответить
Теодор, а ст знайомі з 161 ст. УК України?
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24.06.2021 20:56 Ответить
А это слив , школьник, полный слив) "националист" - позорище 😁😁😁
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24.06.2021 22:24 Ответить
Кримінальний кодекс України
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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24.06.2021 22:31 Ответить
Разумков для разумкова - така дійнова корова)))
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24.06.2021 18:26 Ответить
В целом неплохо рейтинг ЗЕ и СН сливается.

Надо еще у зебилов накопления отобрать и коммуналку еще повысить. И тогда будет самое то.
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24.06.2021 18:55 Ответить
И насколько рейтинг у Зе слился? Сейчас за него в первом туре готовы проголосовать 32 % пришедших на участки. А сколько за него проголосовали в первом туре в 2019? Напомни, бо я запамятовал.
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24.06.2021 20:48 Ответить
його справжній рейтинг був нещодавно на місцевих виборах - 5-10%
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25.06.2021 00:31 Ответить
Справжній рейтинг буде при дострокових або планових Президентських виборах. А все інше бла-бла-бла...
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25.06.2021 00:44 Ответить
Маніпуляції свідомістю. Насправді жодне з цих угрупувань не має бути в лідерах рейтингу.
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24.06.2021 19:21 Ответить
Дебилы неистрибимы в нашей стране. Рожают пачками.
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24.06.2021 19:56 Ответить
Ну а шо мы хотели?

Шоб 70 лет обратной жволюции рабоче-крестьян вылились в крепкий сознательный средний класс?

Быдло рожает и воспитывает быдло. А оно любит шару и предпочитает отнимать, а не зарабатывать.
Поэтому и голосуют за тех, кто им это обещает.
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24.06.2021 20:14 Ответить
мура
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24.06.2021 20:06 Ответить
Рейтинг партій: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6% - Цензор.НЕТ 839Целый день над песочницей звучала бравурная музыка "социологических агентств" на тему "И Вова у всех впереди и банда зеленая с ним !" Представляем как смеялся Разумков читая рейтинги "Фонда Разумкова" Он хорошо знает как их рисуют https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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24.06.2021 20:07 Ответить
Это кто ж за зелупкина? Пропаганда грязная с дутыми рейтингами
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24.06.2021 20:24 Ответить
Лично я вражений "успехами" СН, а если честно, не верю таким их достижениям - показывает вся наша жизнь. Хотелось бы, чтобы НАСТОЯЩИЕ журналисты проинформировали украинского потенциального выборца о том, какие такие успехи или PR дают аргумент именно этому "сословию" сторонников т.н. СН отдавать свою прихiльнiсть обанкротившимся и в прямом и переносном смысле властьимущим (такое наращивание госдолга что-то не могу припомнить!!). И еще хотелось бы Петру Олексiйовичу предложить подумать о том, не есть ли он теперь тормозом или потолком для роста ЕС? Лично я жду ОБЪЕДИНЕНИЯ демократии Украины или свежей политсилы и готов даже не будучи формальным членом платить взносы поддержки или МЫ ВСЕ можем потерять перспективу.
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24.06.2021 20:55 Ответить
Опитування проводили в Верховній раді?
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24.06.2021 21:31 Ответить
Центр разумкова - це контора батька голови Верховної ради.
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25.06.2021 01:07 Ответить
Центр разумкова буде малювати Зе та КоЗеМандє перше місце завжди, поки зелене бидло ще раз його не обере. А там далі вже настане вічне правління прокремлівського карлика-2.
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25.06.2021 01:06 Ответить
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