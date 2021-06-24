Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6%
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Верховную Раду прошли бы 5 партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.
Наибольшую поддержку избирателей получили бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).
- За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных,
- за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 15%,
- ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 10,5%,
- партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 6%,
- партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 4%,
- партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 3%,
- ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3 %,
- Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2,5%,
- партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 2%,
- партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%,
- партию "Голос" - соответственно 1 % и 1%,
- "Партию Шария" - соответственно 1% и 1%.
Исследование было проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.
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Но в реале на всякий случай говорите всем "Я за него не голосовал". Ну так на всякий случай...
Тоді вже можна і комуністів. У тих хоч досвіду у гнобленні люмпенату більше.
Вибач, але більша частина прихильників "націоналістів" такі ж імбіцили, як и зєбіли тільки з антистмітським нахилом.
Що ти, дурбецл неповноцінний, і продемонстрував.
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Надо еще у зебилов накопления отобрать и коммуналку еще повысить. И тогда будет самое то.
Шоб 70 лет обратной жволюции рабоче-крестьян вылились в крепкий сознательный средний класс?
Быдло рожает и воспитывает быдло. А оно любит шару и предпочитает отнимать, а не зарабатывать.
Поэтому и голосуют за тех, кто им это обещает.