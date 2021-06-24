Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6%

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Верховную Раду прошли бы 5 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшую поддержку избирателей получили бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

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За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных,

за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 15%,

ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 10,5%,

партию "Сила и честь" - соответственно 4% и 6%,

партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 4%,

партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 3%,

ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3 %,

Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2,5%,

партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 2%,

партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%,

партию "Голос" - соответственно 1 % и 1%,

"Партию Шария" - соответственно 1% и 1%.

Исследование было проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.