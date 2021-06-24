Зеленский ввел в действие новые и продленные санкции в отношении 55 банков и финансовых компаний из РФ, - указ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против банков из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Так, в списке фигурируют 55 банков и финансовых компаний из РФ, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Также санкции вступили в действие в отношении Лидии и Александр Анненковых - основателей АО "Севастопольский морской банк" и Романа Святого - судебного пристава-исполнителя так называемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым".

Санкции были введены сроком на 3 года.

Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

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