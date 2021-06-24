Зеленский ввел в действие новые и продленные санкции в отношении 55 банков и финансовых компаний из РФ, - указ
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против банков из РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Так, в списке фигурируют 55 банков и финансовых компаний из РФ, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
Также санкции вступили в действие в отношении Лидии и Александр Анненковых - основателей АО "Севастопольский морской банк" и Романа Святого - судебного пристава-исполнителя так называемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым".
Санкции были введены сроком на 3 года.
Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.
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Депутати провладної фракції "Слуги народу" лідирують в рейтингу за кількістю поданих законопроєктів, що містять корупціогенні складові. У списку опинився також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він на 15 місці. Загалом, "Слуги" зайняли перші 14 місць у рейтингу, який склав https://rge9.izi.institute/rejtyng-avtoriv-koruptsijnyh-zakonoproyektiv/ Інститут законодавчих ідей .
Так, на перших позиціях у рейтингу опинилися депутати від правлячої партії. Зокрема, Данило Гетманцев, який обіймає посаду голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, подав аж 30 корупційних законопроєктів. За ним у рейтингу йдуть член комітету ВРУ з питань свободи слова Андрій Мотовиловець і нардеп Дмитро Наталуха. До списку також потрапили їх колеги по фракції Бакумов, Клочко, Медяник, Корнієнко, Жмеринецький, Ковальчук, Третякова, Арахамія, Любота, Підласа, Безугла, виходить із дослідження Інституту.
На 15 місці у топі коррупційних законотворців опинився й голова уряду Денис Шмигаль, за ним слідують представники "Голосу" Рущишин та Железняк. А у третьому десятку рейтингу є представники фракцій "За майбутнє", "Довіра" та "ОПЗЖ".
Рейтинг найбільш корумпованих законотворців складається на основі аналізу останніх двох років діяльності нардепів у Верховній Раді. Спеціалісти Інституту законодавчих ідей проаналізували період з вересня 2019 року по червень 2021 року. Зазалом, із 2278 поданих законопроєктів, корупційні ризики було виявлено у 257. Найбільша кількість таких законопроєктів стосується промислово-економічної сфери.
кстати, а когда будут санкции против торгашей сериала "папик" и лиги смеха в парашии?