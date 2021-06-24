Перед похищением Чауса было несколько встреч между спецслужбами Украины и Молдовы: это может быть совместной операцией, - молдавский депутат Новак

Следственная комиссия парламента Молдовы по изучению обстоятельств предполагаемого похищения в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса отдельное внимание обратила на "гипотезу RISE Moldova [и Cлiдство.iнфо] о том, что к исчезновению в Кишиневе украинского экс-судьи Чауса могли быть причастны спецслужбы/военные силы соседнего государства Украина".

Об этом говорится в сообщении RISE Moldova, передает Цензор.НЕТ.

За 60 дней сбора данных, комиссия провела 11 закрытых слушаний с представителями организаций, изучавших обстоятельства похищения Чауса, по итогу которых составлялись протоколы. Среди заслушанных депутатами и журналист RISE Moldova Владимир Тхорик.

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В числе проанализированных документов сообщается о 80 ответах от различных государственных органов Молдовы: МВД и Пограничной полиции Молдовы, Службы информации и безопасности, Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, а также отмечены материалы, полученные журналистами RISE Moldova и Слiдство.iнфо в ходе совместной работы.

Поскольку после исчезновения Чауса в Молдове возбуждено уголовное дело по факту похищения, в отчете "не представлены подробности хода расследования чтобы не помешать ходу дела". Однако комиссия "отмечает важный вклад в изучения случая Чауса информации, собранной в медиа-пространстве".

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"Депутаты следственной комиссии не пришли к единому мнению о том, кто со стороны Молдовы и Украины несет ответственность за исчезновение в Кишиневе в апреле 2021 года Николая Чауса. Но среди основных выводов можно отметить нежелание украинских силовиков сотрудничать с молдавскими коллегами по похищению/исчезновению Чауса", - отмечают журналисты.

"Следственная комиссия обнаружила отсутствие сотрудничества украинских властей и затягивание решений по случаю Чауса. Этот факт был подтвержден МВД и СИБ [молдавскими правоохранителями]. Здесь мы отметим отсутствие сотрудничества по парламентской и внешнеполитической линиям", — говорится в итоговом отчете парламентской комиссии.

Вместе с тем, молдавский депутат, член спецкомиссии по расследованию обстоятельств похищения Чауса Григор Новак заявил, что похищение украинского судьи Николая Чауса произошло в результате договоренностей между украинским и молдавскими спецслужбами, пишет "Главком".



"До похищения было несколько встреч между спецслужбами двух стран. Несколько похитителей жили буквально в нескольких метрах от СИБ ( Служба информации и безопасности Молдовы. - Ред.). В течение двух недель. Наши спецслужбы скрывали многие факты и пытались повести нас по ложному следу и в итоге, господин директор признал, что к похищению причастна украинское ГУР (Главное управление разведки). Есть определенный документ, который оно предоставило на запрос комиссии", - рассказал Новак.

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При этом Новак отметил, что к похищению Чауса могут быть причастны и сотрудники молдавской Госохраны, которая подчиняется президенту.



"Есть определенные факты, которые косвенно подтверждают это, хотя СИБ это отрицает и Госохрана это отрицает", - сказал он.



"Дело ни в том, была ли это совместная операция или нет ... Но, факты указывают на это. Факт причастности украинской армейской разведки к похищению Чауса признает и СИБ. В конце они уже признали это. Видимо, они уже сейчас пытаются свалить друг на друга ", - сказал Новак, отвечая на вопрос, было ли похищение Чауса общей операцией.



"Дело в том, что доказательства у нас под грифом секретности и мы не имеем права дать подробные детали и озвучивать эти документы, потому что мы подписались о неразглашении", - добавил он.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.