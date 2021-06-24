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Продолжительность жизни граждан Украины меньше, чем средняя в мире, - директор Института демографии Либанова

Продолжительность жизни граждан Украины меньше, чем средняя в мире, - директор Института демографии Либанова

В Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Здоровая Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны", - отметила она, комментируя обнародованные на форуме данные о средней продолжительности жизни в Украине - 63 года у мужчин и 73 года у женщин.

В то же время Либанова отметила, что проблема старения и депопуляции в Украине не самая высокая в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине сейчас проживают 38 млн человек: через несколько десятилетий останется 25-30 млн, - директор Института демографии Либанова

"Доля населения 65+ (лет - ред.) в ЕС в среднем 19%, в Украине - 17%. Нагрузка 60+ (лет - ред.) на 20-64 (года - ред.), то есть на фактический, реальный трудоспособный возраст в Украине - 27%, в ЕС - 31%. То есть катастрофического я ничего такого не вижу", - отметила ученый.

Также она подчеркнула, что депопуляция происходит во многих странах, в том числе Японии, Германии, Италии, Португалии, Греции и других странах, где рождается меньше, чем умирает людей.

"Поэтому даже если брать с учетом миграции, то также в Украине не самые страшные цифры в мире", - пояснила Либанова.

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По ее словам, основной причиной депопуляции и старения является долговременное сохранение уровня рождаемости настолько низким, что оно не обеспечивает, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей.

"Для того, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, то есть чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего, нужно, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 - 2,15 ребенка", - отметила ученый.

Она добавила, что в Украине с 1960-х годов столько детей не рождается, и в Европе также столько не рождается.

"Проблема связана не просто со средней продолжительностью жизни, не просто с высокой смертностью, а с огромной преждевременной смертностью", - убеждена Либанова.

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В качестве примера она привела данные 2019 года, согласно которым, из тысячи 40-летних мужчин в Украине до 65 лет не доживает 343, тогда как в Швейцарии - 81, в Польше - 210.

Автор: 

демография (296) Либанова Элла (40) смерть (9218) жизнь (27) уровень жизни (27)


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Топ комментарии
+2
Потрібно жерти менше хімії і не пити сурогатів.
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24.06.2021 17:21
+1
Бухаем много..
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24.06.2021 17:03
+1
Чому не приведено фактори впливу на продовжуваність життя в Україні?
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24.06.2021 17:11
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Бухаем много..
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24.06.2021 17:03 Ответить
Это заметно по глубине выводов.
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24.06.2021 22:03 Ответить
Пенсіонерам дозволити лівосторонній рух на дорозі і переходити вулицю на червоне світло.
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24.06.2021 17:19 Ответить
в одном фильме Жизнь одна героиня вопрошает зачем жить ради чего жить а ей чтобы просто жить диеты специальное питание и так далее... это низкая по продолжительности жизни жизнью и не называется мне 57... и все что видел ВЫЖИВАНИЕ А НЕ ЖИЗНЬ совок пока выучился закончил вуз пошел работать стал зарабатывать женился родился ребенок а потом в одну ночь бац и нет страны и нечто потом Референдум и все наступила ГУЛЯЙ ПОЛЕ.. кто наглее тот и на троне.. и так 30 лет в последние 2 года это вообще какой то еврейский концлагерь у нас или Рейх уж и не знаю как и назвать... ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЖИЗНЬЮ А НЕ МУЧЕНИЕМ И КАЖДРОДНЕВНЫМИ ГЕНОЦИДАМИ ЭТНОЦИЛДАМИ ЭКСПЕРИМЕТНАМИ ВЛАСТИ НА ПРИЗ СКОЛЬКО ПЕНСИОНЕРОВ И ПОЖИЛЫХ НЕ ВЫЖИВУТ ПОСЛЕ очередной рехформы..типа... знаю два случая одной за 90 не помнить что было минуту назад и второй 82 годика и так выворачивает всю семью что удавить охота и ЭТО у нас длинная счастливая жизнь..??!!! это в Европе бабулька 77 лет нормально смотрится в парикмахерской и за рулем авто или в США- Канаде а у нас уже дебил в 20 лет....
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24.06.2021 17:55 Ответить
в среднем мужчины не доживают до пенсии, в большинства нету стажа для выхода в 60 лет, а у кого есть то и до 60 не доживают большинство из за вредного производства
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24.06.2021 17:22 Ответить
Чому не приведено фактори впливу на продовжуваність життя в Україні?
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24.06.2021 17:11 Ответить
К основным существенным факторам, которые влияют на продолжительность жизни человека, относят пол, наследственность, доступный уровень здравоохранения и гигиены, диету и качество пищи, уровень физической активности, образ жизни, социальную среду, уровень потребления.

Википендия
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24.06.2021 17:16 Ответить
А к размножению это как соотносится?
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24.06.2021 17:19 Ответить
Потрібно жерти менше хімії і не пити сурогатів.
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24.06.2021 17:21 Ответить
Серьёзно? Нет, правда? Правда-правда?
Ух ты, ёптить....
А какого хрена, тогда, шведы, норвежцы и всякие прочие финны с датчанами меньше вашего химию жрут и суррогаты пьют, а прирост у них ниже вашего? Это, наверное, их жидомасоны травят?
Меня всегда удивляли люди, которые, прекратив дружить с точными науками класса эдак с 7-го средней школы, дают незамысловатые ответы на сложнейшие вопросы.
Это не то что к вам персонально относится, а так, .... вообще.
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24.06.2021 17:35 Ответить
"образ жизни, социальную среду"
***
жінки мають рівність з чоловіками і будують собі кар'єру і народжують пізно.
А в цілому інститут сім'ї втрачає значення для людства.
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24.06.2021 17:46 Ответить
а вредность на производстве забыли написать, у меня хлор дымкой стоит в цехах
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24.06.2021 17:24 Ответить
"... и гигиены,"
Є наука - Гігієна праці. При совку та і сьогодні існують Список 1 та Список 2
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24.06.2021 17:29 Ответить
Колись, ще в ссср, по точковому радіо говорили, що в тому, що чоловіки п'ють, 75% -- це вина їхніх жінок. І з якої благополучної сім'ї виходять діти--наркомани, а батько працює там, де "хлор дьімкой стоит в цехах"?
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24.06.2021 20:05 Ответить
Высказанная интерпретация данного вопроса указывает только на безграмотность директора института. И ни на что более. Странно, что директор института не дружит с математикой и такой математической абстракцией, как динамическая система.
Всем интересующимся (если только они не "великие директора великих институтов от кафедры болтологии") рекомендую ознакомиться, например, с мат.моделями, приведенными в работе С.П. Капицы «МОДЕЛЬ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И ПРЕДВИДИМОЕ БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (2000 г.).
А потом уже думать, что делать. И как. И куда.
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24.06.2021 17:18 Ответить
З 2050 року по даних ООН населення Світу почне зменшуватися.
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24.06.2021 17:23 Ответить
Россия это нация дураков.(с)Капица.
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24.06.2021 17:25 Ответить
Какой ты умный... Школу-то закончил?
Если это нация дураков, то как дураки у вас Крым оттяпали и Лугандон?
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24.06.2021 17:38 Ответить
Римскую империю тоже варвары завоевывали.Сила это не признак,ума.
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24.06.2021 21:35 Ответить
Крым оттяпали евреи, правящие и в России, и в Украине.
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24.06.2021 21:59 Ответить
а еще соль соленая, вода мокрая, Земля круглая, а железо тяжелее воды! эти "открытия" будут достойны пани Либановой, директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, которая за такие "научные трудищи" получает из госбюджета более тыщ 120 гривен каждый месяц.
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24.06.2021 17:22 Ответить
Шкода, але керівництво держави не цікавиться даними питаннями.
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24.06.2021 17:26 Ответить
харошим кырманычам паганэ стадо досталось
їм бы нимцямы, японцямы покэруваты, воны б показалы!
швейцарию, скандынавию розбудувалы б! о го го як!
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24.06.2021 17:25 Ответить
В общем, Продолжительность жизни граждан Украины меньше, чем средняя в мире, но это ничего страшного.
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24.06.2021 17:28 Ответить
Так у нас перепис населення останній був у 2001 році
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24.06.2021 17:31 Ответить
В моєму класі було 42 учні, 15 дівчат і 27 хлопців. З 27 хлопців служили в СА і ВМФ 24.
Сьогодні в школі менше 40 дітей.
Урбанізація, бл.....
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24.06.2021 17:38 Ответить
Запитайте в цього грамотія,а пісюни в нас також найменші в світі? Достали вже цим ниттям,що доброго хіба в нас нічого немає?
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24.06.2021 17:40 Ответить
Та ладно, не перегибай. У нас самий потужний пісюніст на світі. І 73% під стать йому.
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24.06.2021 17:48 Ответить
В їх, хоча б дустом перестаньте травити, дивись, вік і підвищиться.,
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24.06.2021 18:01 Ответить
Щас Зеленський указом подовжить життя українцям на 20 років.
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24.06.2021 18:23 Ответить
Ну возьмем небольшой пример - если миллиард баксов, выделенный на борьбу с опасной инфекцией, распилить на строительстве дорог, то результат предсказуемый.
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24.06.2021 18:41 Ответить
При подобной статистике пенсионный возраст для мужчин должен составлять 50 лет, но никак не 60 лет или тем более больше.
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24.06.2021 18:43 Ответить
Не только в алкоголе дело, это один из факторов, у нас по западным меркам огромная смертность на производстве, причем и прямая и от болезней (повальный селикоз у шахтеров), много дтп, война, преступность, внутривенные наркоманы с Вич т гератитами и т.д
Но это все следствия а причина в 5-6 фамилиях...думаю их все прекрасно знают
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24.06.2021 18:56 Ответить
На ж.д была своя медецина /где она /
Каждое мало мальское предприятие имело свой дом отдыха
Где они?
Профилактории санатории где профзаболевание подлечивали
Раз в два три года каждый член профсоюза
мог взять путевку в дом отдыха
И не 10 дней а все 24 дня
Перестройка потом лихие 90 это не месяцы а пару десятилетий
Попробуйте продукты /колбасные изделия молочка конфеты пыпечка
рыбы /вовсем одни ешки
Колбасы менше 200 гвн нет /она доступна 30% населения/
Помнят не кобасу по 2,80р а ее вкус
Которую можно было дать ребенку
Печенье - мука вода немножко подсластителя и пальмовое масло до 100гвн
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24.06.2021 19:35 Ответить
Колбаса не помогла.Тенденция к отрицательному приросту началась в 1960-х
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24.06.2021 21:46 Ответить
это потому что у нас врачи офигенные ангелы-хранители
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24.06.2021 19:44 Ответить
Медицина оккупирована конкретным народом - результат налицо.
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24.06.2021 22:02 Ответить
потому что травят нас продуктами и водой которые никто не проверяет. а сейчас еще и аграрии льют сотнями тонн химию в землю. за неделю до уборки урожая ,чтобы быстрее созрело делают десикацию химией и все в продукты.
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24.06.2021 21:20 Ответить
Именно поэтому ЗЕ-билы решили что пенсионный возраст нужно повысить! Что бы население дохло и не кому было платить пенсию!
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24.06.2021 23:19 Ответить
це основний показник діяльності влади.
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25.06.2021 08:45 Ответить
 
 