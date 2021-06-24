Продолжительность жизни граждан Украины меньше, чем средняя в мире, - директор Института демографии Либанова
В Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире.
Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Здоровая Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны", - отметила она, комментируя обнародованные на форуме данные о средней продолжительности жизни в Украине - 63 года у мужчин и 73 года у женщин.
В то же время Либанова отметила, что проблема старения и депопуляции в Украине не самая высокая в Европе.
"Доля населения 65+ (лет - ред.) в ЕС в среднем 19%, в Украине - 17%. Нагрузка 60+ (лет - ред.) на 20-64 (года - ред.), то есть на фактический, реальный трудоспособный возраст в Украине - 27%, в ЕС - 31%. То есть катастрофического я ничего такого не вижу", - отметила ученый.
Также она подчеркнула, что депопуляция происходит во многих странах, в том числе Японии, Германии, Италии, Португалии, Греции и других странах, где рождается меньше, чем умирает людей.
"Поэтому даже если брать с учетом миграции, то также в Украине не самые страшные цифры в мире", - пояснила Либанова.
По ее словам, основной причиной депопуляции и старения является долговременное сохранение уровня рождаемости настолько низким, что оно не обеспечивает, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей.
"Для того, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей, то есть чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего, нужно, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 - 2,15 ребенка", - отметила ученый.
Она добавила, что в Украине с 1960-х годов столько детей не рождается, и в Европе также столько не рождается.
"Проблема связана не просто со средней продолжительностью жизни, не просто с высокой смертностью, а с огромной преждевременной смертностью", - убеждена Либанова.
В качестве примера она привела данные 2019 года, согласно которым, из тысячи 40-летних мужчин в Украине до 65 лет не доживает 343, тогда как в Швейцарии - 81, в Польше - 210.
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Ух ты, ёптить....
А какого хрена, тогда, шведы, норвежцы и всякие прочие финны с датчанами меньше вашего химию жрут и суррогаты пьют, а прирост у них ниже вашего? Это, наверное, их жидомасоны травят?
Меня всегда удивляли люди, которые, прекратив дружить с точными науками класса эдак с 7-го средней школы, дают незамысловатые ответы на сложнейшие вопросы.
Это не то что к вам персонально относится, а так, .... вообще.
***
жінки мають рівність з чоловіками і будують собі кар'єру і народжують пізно.
А в цілому інститут сім'ї втрачає значення для людства.
Є наука - Гігієна праці. При совку та і сьогодні існують Список 1 та Список 2
Всем интересующимся (если только они не "великие директора великих институтов от кафедры болтологии") рекомендую ознакомиться, например, с мат.моделями, приведенными в работе С.П. Капицы «МОДЕЛЬ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И ПРЕДВИДИМОЕ БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (2000 г.).
А потом уже думать, что делать. И как. И куда.
Если это нация дураков, то как дураки у вас Крым оттяпали и Лугандон?
їм бы нимцямы, японцямы покэруваты, воны б показалы!
швейцарию, скандынавию розбудувалы б! о го го як!
Сьогодні в школі менше 40 дітей.
Урбанізація, бл.....
Но это все следствия а причина в 5-6 фамилиях...думаю их все прекрасно знают
Каждое мало мальское предприятие имело свой дом отдыха
Где они?
Профилактории санатории где профзаболевание подлечивали
Раз в два три года каждый член профсоюза
мог взять путевку в дом отдыха
И не 10 дней а все 24 дня
Перестройка потом лихие 90 это не месяцы а пару десятилетий
Попробуйте продукты /колбасные изделия молочка конфеты пыпечка
рыбы /вовсем одни ешки
Колбасы менше 200 гвн нет /она доступна 30% населения/
Помнят не кобасу по 2,80р а ее вкус
Которую можно было дать ребенку
Печенье - мука вода немножко подсластителя и пальмовое масло до 100гвн