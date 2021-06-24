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МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций"

МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении

24 июня посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender в акватории Черного моря в районе мыса Херсонес возле оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По мнению российской стороны, эсминец якобы нарушил границы Российской Федерации, а также совершил "провокационные и опасные действия в территориальном море Российской Федерации".

В МИД РФ сочли, что действия британского эсминца Defender якобы могут расцениваться "как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

"Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - добавили в МИД РФ.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender законно находился в международных водах, а также о том, что Британия не признает российскую аннексию Крыма.

Автор: 

Великобритания (4949) корабль (2041) Крым (26376) МИД РФ (1667) обстрел (27071) россия (95481) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+38
Такое ощущение, что они сами себе делают эти заявления. Никто из цивилизованных стран не признал Крым парашинским, поэтому и в море будут заходить с разрешения Украины.
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24.06.2021 17:03
+22
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 9743
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24.06.2021 17:10
+20
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 4341
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24.06.2021 17:08
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Правила форума Совет форумчан
ПОКАЖУТЬ КУЗЬКІНУ МАМУ.
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24.06.2021 17:02 Ответить
так и у лимонников есть - такая цаца
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24.06.2021 17:06 Ответить
Одного страхополоха закопченого "Кузьки" вистачить...😂
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24.06.2021 17:07 Ответить
одного эсминца на всё пво оккупантов хватит
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24.06.2021 17:12 Ответить
Роман Абрамович и все члены кооператива Озеро срочно стали звонить Вовчику и сказали так Вован ты извини но тебе гарно в бункере на гемодиализе и наркотиках а как Британия нам закроет въезд к нашим квартирам и замкам и банкам 3 литра- закопанных в тамошних огородах....
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24.06.2021 17:41 Ответить
Россия уймись тебя вчера ОДИН ЭСМИНЕЦ просто гарно так по самые портки воткнул в выгребную яму вы там в Севастополе под шконку залезли и молились Богу чтобы какой то путиновод дебил таки не бабахнул в эсминец...сегодня бы весело развивалась бы 3 мировая война....
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24.06.2021 17:43 Ответить
Не, они покажут священную лысину бункерфюрера. По их извращенной религии ее все боятся.
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24.06.2021 17:20 Ответить
Такое ощущение, что они сами себе делают эти заявления. Никто из цивилизованных стран не признал Крым парашинским, поэтому и в море будут заходить с разрешения Украины.
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24.06.2021 17:03 Ответить
Постоянно. Не знал?
А. Ты лаптеногий, да?
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24.06.2021 17:53 Ответить
Не совсем... Бурят?
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24.06.2021 18:07 Ответить
Крым то не признали парашинским , НО только о том, что он Украинский тоже сильно не орут.
Стараются либо шёпотом сказать, либо вообще не затрагивать эту тему и не конкретизировать . Боятся ***** разозлить …😡
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24.06.2021 18:34 Ответить
В спортлото писали?
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24.06.2021 17:04 Ответить
Налякали їжачка голою ()()
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24.06.2021 17:04 Ответить
Це натяк на те, що наступного разу вони потужно "дадуть відповідь" собі у портки?
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24.06.2021 17:05 Ответить
итить удивить !
а при захвате украинских кораблей рашкины никакой конвенции не нарушали ?
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24.06.2021 17:05 Ответить
рашка соблюдает законы только когда ей это выгодно.
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24.06.2021 17:12 Ответить
я даже сказал бы чуть-чуть по другому - рашка напоминает про законы когда ей это на руку.. и забывает (чаще всего) когда они не совпадают с ее вяличием и особым видением проблемы...
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24.06.2021 17:16 Ответить
закони, совість, порядність несумісні з азіопською паРашею...
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24.06.2021 18:14 Ответить
В общем,свинособаки очень испугались видимо -теперь обмазываться дерьмом)
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24.06.2021 17:05 Ответить
Воронеж напрягся ))))
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24.06.2021 17:06 Ответить
скоко там того Воронежу))
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24.06.2021 17:08 Ответить
думаю они там уже и бомбоубежищ нарыли...за столь-ко то лет ))))
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24.06.2021 17:13 Ответить
та не - цапы ведь - они пристани белые приготовили)))
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24.06.2021 17:36 Ответить
так там і Бєлгород близенько!!!
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24.06.2021 17:35 Ответить
кровник там небось мешкае?))
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24.06.2021 17:37 Ответить
але ж ще стоїть, тримається
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24.06.2021 19:49 Ответить
Жаль, что не приводится ответ посла.
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24.06.2021 17:07 Ответить
Можна тільки здогадуватися куди послала їх посол на відбірній зрозумілій для них "французській" мові.
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24.06.2021 17:21 Ответить
это начало отдачи за Солсбери )) дале будет - ))
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24.06.2021 17:07 Ответить
значить, треба повторити.
Цікаво, як кацапєти будуть виправдовуватись після чергового акту опущєнія.
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24.06.2021 17:07 Ответить
Ответ стандартный: "стопервое китайское предупреждение" 😂
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24.06.2021 17:10 Ответить
Так буде "100500-те китайське попередження"! (Якщо ви не в курсі - американців так китайці попереджували під час війни у В"єтнамі)
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24.06.2021 17:17 Ответить
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 4341
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24.06.2021 17:08 Ответить
Проплывая мимо Балаклавы английские моряки одели балаклавы в память затопленного рашиского флота в Крымскую войну.

Благородная нация.
Но ведь могут и повторить 😂
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24.06.2021 17:15 Ответить
кроме крымской, НАТА, Антанта и в гражданскую еще подплав притопила. но об этом редко говорят.
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24.06.2021 19:15 Ответить
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 9743
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24.06.2021 17:10 Ответить
Захаркина разучивает новый танец?)
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24.06.2021 17:13 Ответить
Новий танок? Нехай Чингачгук її навчить танцю останніх магікан.
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24.06.2021 17:28 Ответить
Как то не духовно и не скрепно.... А продукты английские уничтожать трактором? А кацапам в Англию запретить ездить? И вообще, почему до сих пор нет реакции пенсионерок из отряда путлера?
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24.06.2021 17:14 Ответить
Пусть запретят город Лондон с его биржей 😂
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24.06.2021 17:17 Ответить
и королеву за одно
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24.06.2021 17:21 Ответить
МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій" - Цензор.НЕТ 2929
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24.06.2021 17:20 Ответить
ыыыТЪ
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24.06.2021 17:22 Ответить
Вспомнилось почему-то...
"Когда девчонка толстая журнал приобретает "Мода",
И с ним как будто юноши ей в школе не дают прохода.."
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24.06.2021 17:28 Ответить
Изолируйте ватный зверинец . В чём проблема ? Через пол года они сожрут друг друга .
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24.06.2021 17:29 Ответить
"Мид" выгребной ямы-404, не суйте пятаки в чужие дела! Украина не запрещала кораблям ВМС дружественных стран, посещать а также проводить антитеррористические учение!!!
PS: лаврлошадь можеш проверить и через неделю подадим воду в Крым! =)
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24.06.2021 17:32 Ответить
цікаво, чи вони прораховують відповідь ?
рашкінському флоту закриють протоки з Балтики, Ламанш
і можливо Босфор
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24.06.2021 17:36 Ответить
Босфор, у першу чергу!
На жаль, наш зЕлох, таку можливість неналежним чином, спустив в унітаз!
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24.06.2021 17:49 Ответить
_Не закроют, не пиши чушь. Даже после нападения на Польшу в 2010 и убийства верхушки страны ЕС и НАТО ничего им не было. Вообще ничего!
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24.06.2021 18:02 Ответить
всему своё время..
т.н. "чф" может быть потоплен одним только флотом Турции раз пять подряд...
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24.06.2021 18:22 Ответить
лайно.ру конкретно поперло. цивілізація наочно переконалася що воно ху@лостан!
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24.06.2021 17:44 Ответить

МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій" - Цензор.НЕТ 507
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24.06.2021 17:52 Ответить
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25.06.2021 01:45 Ответить
Лаптеногие уже обосрались от Томми. Следующий шаг - утопить свой флот. Традиции надо чтить
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24.06.2021 17:55 Ответить
20 рюзьге самолётов и две посудины преследовали аглицкий Дефендер.
В принципе Дефендер, один из новейших кораблей своего класса в мире,способный в течении минут 10 потопить всю крымскую флотилию, сравнять с землёй Севастополь и уничтожить всю крымскую авиацию оккупантов 😏👍🏼👍🏼😀😀😂
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24.06.2021 17:56 Ответить
Кстати про русские скрепы они на Священной Сапун горе помидоры выращивают,где каждый метр земли залит кровью наших солдат.Там у них дачи.
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24.06.2021 17:56 Ответить
Ну это для свиноросии "какая-то ответственность будет лежать на ком -то кроме них". Когда британский или американский корабль разнесёт в щепки угрожавшую ему кацапскую галошу-всё закончится лишь пылающими кацапскими пуканами,как и в этом случае. Просто обычное "взятие на слабо" Запада,как и всегда у лаптей.
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24.06.2021 18:09 Ответить
"Путину надо объяснить, что Черное море это не частное озеро" - американский генерал Бен Ходжес
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24.06.2021 18:11 Ответить
Территориальное море? Что то новое
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24.06.2021 18:14 Ответить
Ничего нового, старая добрая сверхнаглость - результат безнаказанности за преступления.
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24.06.2021 18:26 Ответить
так турки ім літак збили і шо?
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24.06.2021 18:23 Ответить
І Ердогана пригостили пломбіром.
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24.06.2021 19:16 Ответить
А чому немає заяви чи ноти МЗС, резолюції ВР про недопустимість дій параші. Чи знову очком менжують чи Козир заборонив бо хоче Зебеня знов у оч.о Пу заглянути
А нагода дуже слушна .
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24.06.2021 18:33 Ответить
Почему Украина молчит, Крым это ведь Украина?
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24.06.2021 18:50 Ответить
...пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций"

МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій" - Цензор.НЕТ 2026

Никак грозишься?
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24.06.2021 19:10 Ответить
Думаю британці спробують.
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24.06.2021 19:29 Ответить
а если б это был американский эсминец? проглотили бы молча.
а сколько раз в 2014-2017 г. кацапские истребители нагло нарушали пространство Европейских стран и США ! что приходилось сопровождать их, чтоб вытурить.
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24.06.2021 20:15 Ответить
В этом факте невозможно не увидеть стремления выполнять ("лиха беда начала") "джентельменську угоду"(Будапештский меморандум) британской стороной и за это лично я очень благодарен ВеликоБритании и пожелать другим сторонам - подписантам брать пример с наших теперешних уже партнеров по оружию
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24.06.2021 20:32 Ответить
Как по-английски будет «Можем повторить!»?
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24.06.2021 22:01 Ответить
Наші невміють заяви робити. Вони мусіли заявити першими, що то наша територія і баста
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24.06.2021 23:35 Ответить
 
 