МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций"
24 июня посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender в акватории Черного моря в районе мыса Херсонес возле оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
По мнению российской стороны, эсминец якобы нарушил границы Российской Федерации, а также совершил "провокационные и опасные действия в территориальном море Российской Федерации".
В МИД РФ сочли, что действия британского эсминца Defender якобы могут расцениваться "как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".
"Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - добавили в МИД РФ.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender законно находился в международных водах, а также о том, что Британия не признает российскую аннексию Крыма.
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А. Ты лаптеногий, да?
Стараются либо шёпотом сказать, либо вообще не затрагивать эту тему и не конкретизировать . Боятся ***** разозлить …😡
а при захвате украинских кораблей рашкины никакой конвенции не нарушали ?
Цікаво, як кацапєти будуть виправдовуватись після чергового акту опущєнія.
Благородная нация.
Но ведь могут и повторить 😂
НАТА, Антанта и в гражданскую еще подплав притопила. но об этом редко говорят.
"Когда девчонка толстая журнал приобретает "Мода",
И с ним как будто юноши ей в школе не дают прохода.."
PS: лаврлошадь можеш проверить и через неделю подадим воду в Крым! =)
рашкінському флоту закриють протоки з Балтики, Ламанш
і можливо Босфор
На жаль, наш зЕлох, таку можливість неналежним чином, спустив в унітаз!
т.н. "чф" может быть потоплен одним только флотом Турции раз пять подряд...
В принципе Дефендер, один из новейших кораблей своего класса в мире,способный в течении минут 10 потопить всю крымскую флотилию, сравнять с землёй Севастополь и уничтожить всю крымскую авиацию оккупантов 😏👍🏼👍🏼😀😀😂
добраясверхнаглость - результат безнаказанности за преступления.
А нагода дуже слушна .
Никак грозишься?
а сколько раз в 2014-2017 г. кацапские истребители нагло нарушали пространство Европейских стран и США ! что приходилось сопровождать их, чтоб вытурить.