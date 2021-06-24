МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций"

24 июня посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender в акватории Черного моря в районе мыса Херсонес возле оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По мнению российской стороны, эсминец якобы нарушил границы Российской Федерации, а также совершил "провокационные и опасные действия в территориальном море Российской Федерации".

В МИД РФ сочли, что действия британского эсминца Defender якобы могут расцениваться "как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

"Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - добавили в МИД РФ.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender законно находился в международных водах, а также о том, что Британия не признает российскую аннексию Крыма.