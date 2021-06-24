Кабмин в этом году решил повысить квалификацию почти 63,5 тыс. госслужащих за 85,7 млн грн
Кабинет Министров утвердил объемы государственного заказа на повышение квалификации госслужащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году. Повышение квалификации предусмотрено для почти 63,5 тысячи служащих.
Об этом сообщает правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.
Заказ будет выполнять Национальное агентство по вопросам государственной службы.
"Профессиональное развитие государственных служащих - чрезвычайно важная задача правительства и министерства. Решение позволит повысить квалификации госслужащих и, как следствие, эффективность работы органов власти и местного самоуправления", - отметил министр экономики Алексей Любченко.
Указано, что в этом году свою квалификацию смогут повысить почти 63,5 тысячи государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. На эти цели из государственного бюджета выделят более 85,7 млн гривен.
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