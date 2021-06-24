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Новости
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Кабмин в этом году решил повысить квалификацию почти 63,5 тыс. госслужащих за 85,7 млн грн

Кабмин в этом году решил повысить квалификацию почти 63,5 тыс. госслужащих за 85,7 млн грн

Кабинет Министров утвердил объемы государственного заказа на повышение квалификации госслужащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году. Повышение квалификации предусмотрено для почти 63,5 тысячи служащих.

Об этом сообщает правительственный портал, передает Цензор.НЕТ.

Заказ будет выполнять Национальное агентство по вопросам государственной службы.

"Профессиональное развитие государственных служащих - чрезвычайно важная задача правительства и министерства. Решение позволит повысить квалификации госслужащих и, как следствие, эффективность работы органов власти и местного самоуправления", - отметил министр экономики Алексей Любченко.

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Указано, что в этом году свою квалификацию смогут повысить почти 63,5 тысячи государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. На эти цели из государственного бюджета выделят более 85,7 млн гривен.

Автор: 

Кабмин (14026) чиновник (1560) госслужащие (339) Госслужба труда (37) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+5
Так ось вона, причина високого рейтингу плісняви. Нарід радіє, підвищенню кваліфікації дармоїдів за 85,7 млн грн
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24.06.2021 17:08
+2
А нельзя при назначении госслужащих требовать предоставления НАСТОЯЩИХ документов об их профессиональной пригодности к занимаемой должности? Или эти курсы будут при знаменитом и ненужном Университете Будущего?
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24.06.2021 17:18
+1
ну як завжди, підвищуємо те, чого немає
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24.06.2021 17:08
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ось вона, причина високого рейтингу плісняви. Нарід радіє, підвищенню кваліфікації дармоїдів за 85,7 млн грн
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24.06.2021 17:08 Ответить
ну як завжди, підвищуємо те, чого немає
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24.06.2021 17:08 Ответить
То безглуздо. Хоча тому, що у Зеленського, Шмигаля, їхніх друзів-гопників, а також і в їх хазяїв з усього того зброду - найнижча кваліфікація. Як то сказати - з сліпим поводирьом можна зайти тільки в болото.
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24.06.2021 17:11 Ответить
А нельзя при назначении госслужащих требовать предоставления НАСТОЯЩИХ документов об их профессиональной пригодности к занимаемой должности? Или эти курсы будут при знаменитом и ненужном Университете Будущего?
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24.06.2021 17:18 Ответить
а до того в Трускавце )))
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24.06.2021 17:37 Ответить
Та я так смотрю, что в Трускавце была партийная случка для определения самых преданных и безбашенных с общим для них компроматом чтобы потом не разбежались в разные стороны.
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24.06.2021 17:42 Ответить
ну и подучить маленько - какую кнопку нажимать и как на вопросы журналистов не палиться)))
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24.06.2021 17:44 Ответить
Ну кнопку они хорошо выучили, вернее ее цвет. А вот с вопросами журналистов до сих пор туго. Как и у зеледента. Но то преподаватель, у него простительный квартальный маразм.
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24.06.2021 17:47 Ответить
В Трускавец, где и проходит обучение, будущие народные депутаты приехали накануне - в воскресенье. В первый же день получили домашнее задание - записать видеоролик, где объясняют свою мотивацию стать членами парламента.
В холле трускавецкого отеля Rixos встречаем избранника по одному из киевских округов - бывшего руководителя юмористической студии «Мамахохотала» Романа Грищука.
«Привет! Как раз записываю домашнее задание», - здоровается с нами Роман. Несколько дней назад он был гостем студии Громадского. Утверждает, что на видео повторяет все то, что говорил и в прямом эфире: «окно возможностей открылось - пришло время брать ответственность за страну на себя».
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24.06.2021 17:24 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп помог завезти в Украину «киллеров» наркобарона - Слідство.інфо 24 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html Кабмін цього року вирішив підвищити кваліфікацію майже 63,5 тис. держслужбовців за 85,7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 2610 Журналисты Сліство.інфо утверждают: помощник главы полиции Киева и экс-нардеп Евгений Дейдей организовал завезение в Украину предполагаемых киллеров, которые в мае 2020-го совершили покушение на балканского наркобарона Радое Звицера в Киеве.https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html#more-135685 Читать далее
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24.06.2021 17:31 Ответить
это чепушило был гопником на паскоте а потом каким то чудом стал депутатом -слов нет
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24.06.2021 17:32 Ответить
Пилять...!Уже даже не пахнет,а воняет совком!!!А может эти деньги пенсам дать на молоко?
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24.06.2021 19:26 Ответить
 
 