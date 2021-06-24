Законопроект о Дія City существенно изменен при подготовке ко второму чтению, - СМИ

В издании AIN.UA проанализировали изменения, которые коснулись проекта закона №4303 о Дія City, специальный правовой режим для IT-отрасли. Подчеркивается, что законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" подвергся существенным изменениям в подготовке ко второму чтению.

Теперь спецрежим предлагается ввести на 25 лет, вместо ранее предлагаемых 15, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA.

Журналисты обращают внимание, что произошло расширение перечня сфер деятельности, которая приветствуется в рамках спецрежима: добавлены пункты о робототехнике и кибербезопасности, а также расширено описание образовательных проектов, которые также могут претендовать на резиденство.

В статье подчеркивается, что наибольшее количество поправок коснулись части о вступлении и исключении из Дія City. Согласно новой редакции, теперь все документы на вступление можно будет подавать в электронном формате. Отказ в резидентстве уполномоченный орган также заставит направлять заявителю по электронной почте в течение 5 рабочих дней, а также публиковать это решение на своем официальном сайте.

Резиденты, которые нарушили условия пребывания в Дія City или соответствие критериям резидентства, будут иметь 10 дней с момента уведомления об отмене их статуса резидента Дія City, чтобы принять меры. Если резидент устранит нарушения и докажет это перед апелляционной комиссией или судом, его не будут исключать. В новую редакцию добавлены сразу две статьи, которые определяют, в каком порядке резидент может обжаловать решение регулятора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВРУ рекомендовал парламенту принять закон о Дія City

Нововведение Минцифры в виде гиг-контрактов также подверглось изменениям: добавлены выплаты в связи с родами, усыновлением и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Более того, отныне обе стороны гиг-контракта будут иметь право расторгнуть его. А вот статью о договорах о непереманивании из законопроекта №4303 убрали полностью. В новой редакции компания-резидент все еще может подписать со специалистом договор о неконкуренции. Впрочем, если в рамках этого договора перечень видов деятельности, в которых работник не может быть параллельно задействован, пока работает в компании, будет слишком длинным - суд может признать эту часть договора недействительной.

Напомним, 18 июня Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту принять законопроект №4303 в целом с учетом поправок, которые появились между первым и вторым чтениями.