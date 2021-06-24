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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович о выходе двоих модераторов от ОБСЕ из ТКГ: Плановая замена дипломатов со стажем, она никак не отразится на переговорах

Арестович о выходе двоих модераторов от ОБСЕ из ТКГ: Плановая замена дипломатов со стажем, она никак не отразится на переговорах

Выход из переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу координаторов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по гуманитарным и политическим вопросам является плановой заменой в связи с 7-ми летним стажем их работы и не отразится на переговорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Это плановая замена двух дипломатов со стажем. Координатор политической подгруппы ТКГ Пьер Морель 7 лет провел в минском процессе. Мы его поблагодарили, как и координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша. Они прилагали достаточно усилий. Однако их уход из ТКГ никак не отразится на самих переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал Арестович 

Он добавил, что оба координатора исходили из общих принципов урегулирования конфликтов в мире.

"Морель - классический дипломат, который искал любую "зацепку", чтобы помирить стороны. Если был намек на согласие позиций сторон, то сразу же предлагал двигаться в этом направлении. У Фриша была своя особая позиция - выполнить задачу примирения любой ценой, и он добивался этого всеми силами", - сказал Арестович.

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Также спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что пост координатора в политической подгруппе ТКГ займет французский дипломат, посол Франции в России с 2017 по 2019 год Сильви-Аньес Берманн, а в гуманитарной подгруппе Шарлотта Реландер.

Что касается украинской делегации в ТКГ, то, по словам Арестовича, "пока никаких замен не намечается".

Напомним, 23 июня участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил о выходе из ТКГ модератораторов от ОБСЕ Фриша и Морреля.

Автор: 

ОБСЕ (4877) Трехсторонняя контактная группа (842) Фриш Тони (24) Морель (4) Арестович Алексей (332)


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а жаль, что не отразится... хотелось бы прогресса, возврате контроля границы и все такое...
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24.06.2021 17:36 Ответить
Ну да. На бессмысленных переговорах мало что отражается.
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24.06.2021 17:58 Ответить
Я смотрю интерес к очередному вранью арестовича просто зашкаливает.
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24.06.2021 18:47 Ответить
 
 