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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 12 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Один украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 12 нарушений режима

Российско-оккупационные войска с начала суток 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский воин.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, возле населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Возле Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских воинов из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы, а вблизи Марьинки враг дважды открыл огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

В направлении Старогнатовки российские наемники осуществили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На Приазовье, вблизи Водяного , враг обстрелял украинских воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Возле Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского - из минометов 82-го калибра.

У Красногоровка позиции украинских воинов вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 126 взрывоопасных предметов.

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Шесть лет режим "тишины" ? Может хватит себя обманывать .?
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24.06.2021 17:52 Ответить
Звідки 6 років?
Режим повної та всеосяжної тиші, ім. "велічайшего лідера **********", вступив у дію
27 липня 2020 року
До цього, українська армія 5 років звільняла окуповану територію.
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24.06.2021 18:09 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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24.06.2021 17:58 Ответить
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 126 взрывоопасных предметов.Источник: https://censor.net/ru/n3273321
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24.06.2021 18:00 Ответить
Зеля, когда дал команду отводить войска с хорошо оборудованных позиций обещал, что в случае нарушений он их вернет на место. Правда, еще тогда этому идиоту говорили, что там все уже будет разрушено и заминировано. Так что там этот Наполеон Оманский, он из-под кровати уже вылез?
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24.06.2021 18:33 Ответить
https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Терміновo! Ветерану Українсько-рашистської війни потрібна негайнa допомога!! Нoжове пoранення, велика втрата крoві… https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Червень 24, 2021 https://ua.kraina.biz.ua/author/editor8/ editor8 https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Один український воїн зазнав поранень унаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 12 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6588 Адам'як Сергій Шановне товариство,прошу репост та звертаюсь до небайдужих .Ветерану Українсько-рашистської війни Павленку Олександру,бійцю 44 бригади потрібна негайна допомога.Ножове поранення,велика втрата крові,пробита печінка ,видалили жовчний,це при цукровому діабеті та супутніх хворобах. Стан стабільно-важкий.Допоможемо побратиму!!! 4149 4991 0826 0728 номер карти https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Читати далі …
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24.06.2021 18:41 Ответить
 
 