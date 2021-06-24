Один украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 12 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский воин.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, возле населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Возле Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских воинов из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы, а вблизи Марьинки враг дважды открыл огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

В направлении Старогнатовки российские наемники осуществили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На Приазовье, вблизи Водяного , враг обстрелял украинских воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Возле Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского - из минометов 82-го калибра.

У Красногоровка позиции украинских воинов вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 126 взрывоопасных предметов.

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