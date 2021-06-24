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Новости
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В "Метинвесте" намерены использовать водород для снижения вредных выбросов в атмосферу

В

Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" рассматривает перспективы использования водорода на производстве для снижения вредных выбросов СО2 в атмосферу.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в мире не существует технологий по улавливанию выбросов СО2, поэтому единственный способ снижать углеродный след - это менять технологические процессы, которые уже существуют, а также внедрять абсолютно новые технологии.

"Сейчас мы активно прорабатываем проекты по постройке комплекса прямого восстановления железа вместе с электрометаллургией для производства с низким выбросом СО2. Либо в перспективе с использованием водорода, где СО2 вообще нулевое, для производства стали на наших площадках", - сказал Рыженков.

По его словам, для этого рассматриваются площадки в Запорожье и Мариуполе, где будет реализован пилотный проект в ближайшие год-полтора.

Гендиректор также отметил, что компания "Метинвест" уже прорабатывает проекты, позволяющие найти технологию, которая будет основана на экологически чистых источниках энергии, чтобы в конечном счете снизить углеродный след.

"Совместно с нашими партнерами мы начали прорабатывать тему водорода. Это важно потому, что если в модуле прямого восстановления железа мы заменяем газ на водород, то в этой части мы вообще убираем какой либо углеродный след", - добавил он.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тонн. В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: 

загрязнение (256) экология (1608) Метинвест (186) водород (8)


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Топ комментарии
+4
Вчера кацапы использовали сероводород для отпугивания Дефендера от оккупированных ими территорий. Не помогло.
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24.06.2021 18:38
+2
в мєтінвєстє-вори і пістаполи.
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24.06.2021 18:48
+1
Вот люди мыслят стратегически....
Запад сильно кренится по части СО2, возможно лет через десять "чистый" чугун пойдёт на "ура" с доплатой....
Вот бы наше правительство......
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24.06.2021 18:52
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Вчера кацапы использовали сероводород для отпугивания Дефендера от оккупированных ими территорий. Не помогло.
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24.06.2021 18:38 Ответить
Может взорвется Запорожсталь, и воздух на всегда станет прозрачно - чистым..
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25.06.2021 07:31 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот. С днем авиации тебя, кацапчик. Вчера три ваших жмура очередной раз отметили этот праздник.
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25.06.2021 10:25 Ответить
Понятное дело, что такая инициатива была полностью прогнозирована. В мире не зря раздули тематику "чистого" производства, ведь всем "жирным" хочется красиво жить, а папуасы и пигмеи пусть довольствуются обьедками. Автомобили будут на электро переводить, а нам свое барахло спихивать.)))
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24.06.2021 18:44 Ответить
Что то Ахметка раздобрился в последнее время. Сразу несколько зеленых проектов озвучил. Что не означает конечно что он намерен их выполнять.
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24.06.2021 18:48 Ответить
Не, на самом деле они ж и раньше проводили модернизации,так что не то, чтобы это прям что-то из ряда вон.
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24.06.2021 22:40 Ответить
Усиливать охрану заводов - это не модернизация.
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25.06.2021 00:30 Ответить
в мєтінвєстє-вори і пістаполи.
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24.06.2021 18:48 Ответить
Вот люди мыслят стратегически....
Запад сильно кренится по части СО2, возможно лет через десять "чистый" чугун пойдёт на "ура" с доплатой....
Вот бы наше правительство......
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24.06.2021 18:52 Ответить
а пока охметовская шарага использует клована для обувания лохов
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24.06.2021 19:03 Ответить
В Маріуполі на відстані 6 км від Азовсталі так смердить, що приходиться на ніч закривати усі вікна і включати японський фільтр для очищення повітря.
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24.06.2021 19:40 Ответить
Таки да, водоодная бомба уничтожит и выбросы, и тех кто выбрасывает.
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24.06.2021 20:23 Ответить
Почему нет? В конце концов, модернизации они и так проводят, а если это поомжет усулушить экологическую обстановку, то вообще отлично
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24.06.2021 22:35 Ответить
Подкрасить ворота и разместить заказную рекламную статью - это не модернизация.
Покупать самую дорогую недвижимость в Европе - вот куда тратятся деньги.
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25.06.2021 00:29 Ответить
Абзац, Бутусов прогибается под Ахметова. Причем, настолько бездарно и стереотипно: три последних статейки -заголовки. как под копирку :"В "Метинвесте" намерены... , планируют и т.д." Глаза разуй, съезди в Мариуполь-дышать нечем, онкодиспансер переполнен! Ах, да и не забудьте удалить комментарий, в последнее время на "Цензоре" это стало нормой!
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25.06.2021 09:08 Ответить
 
 