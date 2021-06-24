В "Метинвесте" намерены использовать водород для снижения вредных выбросов в атмосферу

Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" рассматривает перспективы использования водорода на производстве для снижения вредных выбросов СО2 в атмосферу.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в мире не существует технологий по улавливанию выбросов СО2, поэтому единственный способ снижать углеродный след - это менять технологические процессы, которые уже существуют, а также внедрять абсолютно новые технологии.

"Сейчас мы активно прорабатываем проекты по постройке комплекса прямого восстановления железа вместе с электрометаллургией для производства с низким выбросом СО2. Либо в перспективе с использованием водорода, где СО2 вообще нулевое, для производства стали на наших площадках", - сказал Рыженков.

По его словам, для этого рассматриваются площадки в Запорожье и Мариуполе, где будет реализован пилотный проект в ближайшие год-полтора.

Гендиректор также отметил, что компания "Метинвест" уже прорабатывает проекты, позволяющие найти технологию, которая будет основана на экологически чистых источниках энергии, чтобы в конечном счете снизить углеродный след.

"Совместно с нашими партнерами мы начали прорабатывать тему водорода. Это важно потому, что если в модуле прямого восстановления железа мы заменяем газ на водород, то в этой части мы вообще убираем какой либо углеродный след", - добавил он.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тонн. В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).