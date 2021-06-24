Данилов: Специалисты по санкциям из США прилетят в Украину для консультаций

В Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов. Они проведут консультации с СНБО по вопросу сотрудничества в санкционной политике.

Об этом журналистам заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"29 числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать", - сказал Данилов.

Читайте: Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса

Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении санкций СНБО против украинцев, на которых были наложены санкции США.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.