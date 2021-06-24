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Данилов: Специалисты по санкциям из США прилетят в Украину для консультаций

Данилов: Специалисты по санкциям из США прилетят в Украину для консультаций

В Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов. Они проведут консультации с СНБО по вопросу сотрудничества в санкционной политике.

Об этом журналистам заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"29 числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать", - сказал Данилов.

Читайте: Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса

Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении санкций СНБО против украинцев, на которых были наложены санкции США.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных органами США по отношению к гражданам Украины.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11285) СНБО (4431) США (26583)


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Топ комментарии
+6
Можливо спеціалісти з США роз'яснять клоунам що їхні санкції бутафорські.
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24.06.2021 18:34
+3
США злякалися, що Зеленський і їх зараз обкладе санкціями.
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24.06.2021 18:38
+3
Будут вязать клована полотенцами...
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24.06.2021 18:39
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Можливо спеціалісти з США роз'яснять клоунам що їхні санкції бутафорські.
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24.06.2021 18:34 Ответить
У Данілова особисті рахунки з кацапами , бо він з луганщини родом ( окупованої ) . Принаймні те , що робить СНБО останнім часом вселяє надію на краще для Украіни як держави вцілому .
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24.06.2021 19:23 Ответить
США злякалися, що Зеленський і їх зараз обкладе санкціями.
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24.06.2021 18:38 Ответить
Будут вязать клована полотенцами...
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24.06.2021 18:39 Ответить
Представляю как они будут удивлены узнав, что тут граждан страны наказывает не закон, а накладывают санкции, чтобы им не было слишком больно.
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24.06.2021 18:41 Ответить
Это вы уже можете весь мир по санкциям консультировать.
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24.06.2021 18:43 Ответить
Сейчас в ОПу приедет бубочкина бабушка и объяснит как действовать. А то это сильно похоже на операцию по доставке фигуранта уголовных дел в США принудительным методом.
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24.06.2021 18:56 Ответить
Спеціалісти по санкціям будуть вимагати засідання РНБО по БЄНІ з властною присутністю ! В обмін на візит вови до США
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24.06.2021 18:56 Ответить
К слову, этот главный "борец" с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) 23 июня прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 принадлежащий структурам Коломойского., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм).
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24.06.2021 18:57 Ответить
Ви теж можето орендувати цей літак як і будь хто... Чи ви можливо всі Українці працюєть таємно на колому?
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24.06.2021 19:43 Ответить
А вот и адвокат бородатой бабушки нарисовался.
Т.е. ознак коррупции вы в упор не видите? А если снять очки с ЗЕлёными стеклами? Шо, опять нет? Тогда попробуйте промыть глаза от Зелёной росы. Она вам в глаза попала года три тому назад. А может и четыре. Если и это не поможет то обратитесь к доктору с молоточком.
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24.06.2021 20:06 Ответить
Попробуй витягнути з рота рошенку і хватить постійно сосати
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25.06.2021 11:56 Ответить
Я не кушаю сладкого. И в отличии от вас, я не потребляю ЗЕленое говно.
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25.06.2021 14:00 Ответить
ДАНІЛОВ шо тобі пообіцяв вова за свою службу, шо на тебе, як на експонат по виду держслужбовця САНКЦІОНІСТІ приїздять дивитись іноземці?
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24.06.2021 19:00 Ответить
Данилов искоренит мафию и посадит Коломойского. Несгибаемый боец теневой экономики!
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24.06.2021 19:02 Ответить
Прогиб Табаки зачтен!
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24.06.2021 19:10 Ответить
зеленский им расскажет за сколько он себе и своей говносбродной партии рейтинги покупает ?
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24.06.2021 19:11 Ответить
Кого-то не того, этого, за воровство. Поэтому прямо из США вызвали "специалистов по санкциям". Чтобы убедить что не того, этого, и вообще.
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24.06.2021 19:48 Ответить
Всегда нужно иметь ястреба в команде. Прямолинейного. Лохторату самое то. Иногда нужен такой и для более сложных моментов. Человек справляется. Конечно есть и роль шута---жирик например. У нас такого не надо. Главный на пол ставки справляется с такими шутками. Ему знакомо сильно это.
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24.06.2021 20:00 Ответить
Будуть кричати під балконом: 'а Бєня вийде!?'
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24.06.2021 21:00 Ответить
Будут вставлять немножко, на пол-шишечки.
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24.06.2021 21:14 Ответить
 
 