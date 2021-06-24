Между властью и инвесторами должен быть диалог, чтобы изменение налогов не привело к сворачиванию инвестиций, - эксперт
Между властью и инвесторами должен быть диалог, чтобы запланированное изменение налогового законодательства не привело к сворачиванию инвестиций.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ. Так он прокомментировал заявление главы металлургической компании "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо о том, что предприятие может отказаться инвестировать 1 миллиард долларов в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье.
"С точки зрения правильной логики действий украинских властей необходимо встретиться с инвестором, определить, действительно ли есть такие риски, есть ли такие планы, насколько критично повлияет изменение ренты. Как это делается во всем развитом мире? Путем открытого непредвзятого диалога можно найти консенсус. Важен диалог, чтобы были раскрыты цифры, причины, последствия", - сказал Амелин.
Ранее глава металлургической компании "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявил, что предприятие может отказаться инвестировать 1 миллиард долларов в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье.
По его словам, после принятия законопроекта производимая компанией сталь станет менее конкурентоспособной. Инвестиции планировали направить на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики.
"Имеет ли право "Арселор" делать такие заявления? Имеет. Может ли он отказаться от своих инвестиций? Может. Государство должно определять приоритеты. Для нас важно повышение стандартов качества жизни людей, что является производной от развития экономики. Я противник повышения налогов в любом формате, но здесь государство должно находить какой-то консенсус", - добавил Амелин.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.
Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.
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еге ж, це статтю 6 Конституції весело гвалтують у переддень Дня Конституції...
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Ось, власне, і все: на Конституції можна ставити жирний хрест.
Я про т.з. законопроект про "політико- правове рішення" No 5672. Ним остаточно руйнується принцип "важелів і противаг", на яких тримається державний механізм демократичних держав, і буде легітимізовано остаточну узурпацію влади зеленою поганню і їх цілковите правове свавілля та нігілізм.
Вперше після розвалу СССР узаконюється "революційна доцільність", яка сором'язливо названа "політико-правовим рішенням", що є таким собі евфемізмом для рішень сумнівної легітимності. Їжачку ж зрозуміло, що якби таке рішення було хоч трішки правовим, його не обзивали б політичним, а раз воно вже політичне, то правом тут і не пахне. Президент перебирає на себе функції як судової влади, так і правоохоронних органів й прокуратури. І зверніть увагу, з якою ієзуїтською підлістю прописано, що міра є тимчасовою, до відновлення територіальної цілісності України.
Тобто, в умовах зеленої влади - на віки-вічні. Зараз такі рішення стосуватимуться лише обміну підозрюваними, обвинуваченими чи засудженими, але до ворожки не ходи, що незабаром сферу їх застосування буде розширено - по типу сумнозвісних санкцій, що перетворить їх в інструмент боротьби з неугодними.
Усі тоталітарні режими узаконювали свою владу, посилаючись на революційну доцільність в ім'я блага народу. Я давно писав про те, що ми скочуємось у диктатуру, але навіть не підозрював, наскільки швидко ми туди летимо, як скоро будуть знищені й забуті демократичні здобутки минулих років. Україна - це Африка? Чи все ж Європа?
Суддя, якій дали 6 років в'язниці за хабар, продовжує ухвалювати рішенняСуддя Броварського суду Київської області Ганна Білик продовжує розглядати справи і виносити рішення, хоча вироком антикорупційного суду засуджена до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати посади у сфері правосуддя на 3 роки.Про це повідомляє «https://sudreporter.org/ Судовий репортер » із посиланням на дані реєстру судових рішень.Білик 3 червня https://sudreporter.org/pid-podushechku-suddi-brovarskogo-sudu-daly-6-rokiv-za-habar-vrahovuyuchy-zverhnyu-maneru-spilkuvannya/ визнали винуватою в одержанні 1000 євро хабара. Це вирок першої інстанції, який ще не був законної сили. Захист судді може подати апеляцію протягом 30 днів.До набуття вироком законної сили обвинувачена Білик має запобіжний захід у вигляді застави - 84 тисячі гривень.Суддю зобов'язали носити електронний браслет і повідомляти антикорупційний суд про зміну свого місця проживання.