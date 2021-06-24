Прокурор САП, майдановец Семак отказался участвовать в конкурсе на главу Антикоррупционной прокуратуры из-за "татаровской" комиссии, - Шабунин

Прокурор САП и раненный гранатой "Беркута" майдановец Игорь Семак отказался участвовать в конкурсе на руководителя САП из-за "татаровской" комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил Виталий Шабунин.

Он отметил: "Сегодня у него должно было состояться собеседование, однако он заявил членам комиссии об отказе продолжить участие в конкурсе в знак протеста против несправедливого отклонения комиссией кандидатур его коллег раньше.

"В ходе проведения собеседований по проверке добропорядочности на должность руководителя САП стало очевидным, что отдельные члены комиссии действуют произвольно но не руководствуются никакими объективными предусмотренными критериям", - говорится в заявлении Семака.

Реакция одного из членов комиссии от Совета "прекрасная": "Я не верю, что мы дальше примем какое-то решение ... Формат принятия решения 2 + 5 не дает возможности пропускать". Проблема в том, что международные эксперты блокирующий голос и не дает протягивать "татаровских" кандидатов".

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Шабунин продолжил: "Напомню, что Игорь Семак - активный участник Революции Достоинства и был тяжело ранен в самый ее разгар - 18 февраля. Ему в живот попал осколок от гранаты, которая взорвалась рядом.

На следующий день, 19 февраля, тогдашний заместитель начальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров заявлял: "У некоторых из погибших есть ранения в затылочную часть головы, что дает возможность утверждать, что выстрелы делали люди, которые были среди митингующих".

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Активист продолжил: "Сейчас Татаров сидит в Офисе президента и петиция о его увольнении собрала более 25 000 необходимых голосов украинцев. Однако пока нет никакой реакции на нее.

Ранее мы расписывали, кого Татаров хотел бы видеть в кресле руководителя САП и старался провести это решение через контролируемую часть комиссии от Верховной Рады.

После событий Майдана в 2014 году Семак ушел работать во вновь созданные антикоррупционные органы. Одно из первых его дел еще в НАБУ - дело экс-нардепа Николая Мартыненко - первый успешный кейс международного сотрудничества Украины с иностранными правоохранителями".

Шабунин отметил: "Также, в САП Семак занимался делами: короля контрабанды Альперина (который попал в санкционный список СНБО), "Слуги народа" Юрченко, который подозревается во взяточничестве, экс-главы полиции Одесской Головина, ряд дел о взятках судей

Ранее контролируемые прокуроры и своя Генпрокурор позволили слить дело Татарова по хищениях на квартирах Нацгвардии. Именно поэтому Татаров и ко боятся получить честного главу САП".

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"Кинематографическая история. Во время Революции Достоинства чертям под прикрытием Татарова не удалось подорвать парня гранатой, он выжил и пошел в НАБУ / САП менять страну.

Ему здорово удавалось (см. кейсы выше) и он претендует на еще больше полномочий для изменений. И здесь снова черти Татарова подрывают его (и страны) движение вперед.

Игорь Семак, как и в прошлый раз, победит. И страна вместе с ним. Ибо парень - это о будущем Украины, а такие как Татаров (и его черти в комиссии) - о прошлом.

Вопросом остается, чью сторону выберет Зеленский: Татарова, который прислуживал режиму Януковича, людей, которые прошли Майдан и воплощают его ценности в реальной работе.

А выбор президенту придется сделать течение ближайших десяти дней. Как раз сегодня петиция об увольнении Татарова была передана на рассмотрение Зеленского", - резюмировал Шабунин.