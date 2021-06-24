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Новости
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Суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского

Суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении

24 июня 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021, которым применена в отношении подозреваемого Р. мера пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток до 22 июля 2021 включительно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено. Применена в отношении подозреваемого Р. мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Слуги народа" Семинский саботирует расследование дела о собственном "похищении", - СМИ

Как отмечает пресс-служба подозреваемый Р. взят под стражу в зале суда.

В Апелляционнм суде отметили, что "гражданин Р. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 ( "Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ( "Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ( "Вымогательство") Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудьковский: "Слуга народа" Семинский требовал, чтобы я переписал на него свою долю в "Нафтогазвидобуванні"

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса..

"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче". – ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее будущий депутат также попал на записи, в которых он подтверждал готовность заплатить за мандат до 7 миллионов, и позднее признал подлинность этих материалов

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

Цензор.НЕТ о всех перипетиях вокруг Нефтегаздобычи писал неоднократно.

Автор: 

арест (10455) похищение (1686) Рудьковский Николай (340) Нефтегаздобыча (16) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+8
Семинский, который свое похищение инсценировал? 😁

Все-таки ЗЕ и слуги урода реально с рождения потерпевшие симулякры.
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24.06.2021 20:05
+6
Рудьковський на росіі відсидів , а наразі своі посадили 😀
95- й квартал злобних коміків рулить 😂
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24.06.2021 20:07
+4
ну рудьковський битий хлоп, і ця справа ще вилізе Зе команді
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24.06.2021 20:03
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ну рудьковський битий хлоп, і ця справа ще вилізе Зе команді
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24.06.2021 20:03 Ответить
отмывается. кто там его увидит "в сизо". приговора все равно не будет. а это все на камеру чисто. видосик есть, остальное не важно
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24.06.2021 22:31 Ответить
Семинский, который свое похищение инсценировал? 😁

Все-таки ЗЕ и слуги урода реально с рождения потерпевшие симулякры.
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24.06.2021 20:05 Ответить
Рудьковський на росіі відсидів , а наразі своі посадили 😀
95- й квартал злобних коміків рулить 😂
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24.06.2021 20:07 Ответить
Можна уже присваивать звание - заслуженный зек международной категории.
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24.06.2021 21:37 Ответить
Рудьковский по нарам уже больше времени, чем в Раде провел)
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24.06.2021 20:09 Ответить
Помню его на инвалидной коляске , в глазах - скорбь всего еврейского народа , это когда его хотели арестовать за вояж в Париж с девочками в бытность его министром ЖД .
Коляску он не выбросил , я думаю ...
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24.06.2021 20:13 Ответить
Без вины виноватый. Следующий Олег Шляшко.
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24.06.2021 20:14 Ответить
В милицию замели. Дело шьют (с)Суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского - Цензор.НЕТ 1151
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24.06.2021 20:16 Ответить
****, ну шо ленин: всё по ссылкам, да по каторгам...
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24.06.2021 20:18 Ответить
Рудьковський отримав те, що мав отримати. Типова вистава з життя політичної шльондри, тепер пи.дять і одні і другі.
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24.06.2021 20:19 Ответить
Как ленин все по тюрьмам да по тюрьмам.
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24.06.2021 20:20 Ответить
Словили зяблика, убого-хитро-жопого. Пройдоха и ворюга напоминающий зав. интерната для старушек где мордухаи мордатые жрали квашеную капусту под марку голодающих сироток поволжья! С книги известной. Позор очередной ничтожной твари-поганки. Глазки то наивные как ромашки---обоссать охота стоя с табуретки. что и капли не пропало!
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24.06.2021 20:21 Ответить
Этому региональному дурачку везет неподецццки, куда не приедет, везде на тюрьму попадает.
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24.06.2021 20:28 Ответить
Рудьковский становится похож на Александра Мороза.
Социалистические гены лезут на поверхность.
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24.06.2021 20:44 Ответить
На хорька похож.
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24.06.2021 21:39 Ответить
Так и Мороз похож.
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25.06.2021 00:25 Ответить
Оба мудаки, у Семинского с Рудьковским такая же "любовь" как у Микитася с Татаровым.
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24.06.2021 21:57 Ответить
...бедный челдон. Красные пришли (в Москве) посодили, неспелые пришли - посодили. Ну, куда Инвестору податься?
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25.06.2021 04:41 Ответить
 
 