Суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского

24 июня 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021, которым применена в отношении подозреваемого Р. мера пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток до 22 июля 2021 включительно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено. Применена в отношении подозреваемого Р. мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

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Как отмечает пресс-служба подозреваемый Р. взят под стражу в зале суда.

В Апелляционнм суде отметили, что "гражданин Р. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 ( "Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ( "Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ( "Вымогательство") Уголовного кодекса Украины".

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Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса..

"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче". – ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее будущий депутат также попал на записи, в которых он подтверждал готовность заплатить за мандат до 7 миллионов, и позднее признал подлинность этих материалов

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

Цензор.НЕТ о всех перипетиях вокруг Нефтегаздобычи писал неоднократно.