Кива сообщил, что ГБР вручило ему повестку из-за шапки с коммунистической символикой. Информация не подтвердилась (исправлена). ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что оперативники Государственного бюро расследований и прокуратуры пришли в спортклуб, в котором тренировался, чтобы вручить ему повестку на допрос по делу о распространении советской символики. На самом деле повестку вручили другим людям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале

"Арестовать за шапку! Мой дед – герой Советского Союза – мной бы гордился! Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?, - написал Кива

Он добавил, что повестку выписали и директору спортклуба, в котором занимается народный депутат.

Позднее Офис генерального прокурора опроверг слова Кивы: повестку вручили не ему, а другим людям.