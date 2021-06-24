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Новости Декоммунизация
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Кива сообщил, что ГБР вручило ему повестку из-за шапки с коммунистической символикой. Информация не подтвердилась (исправлена). ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что оперативники Государственного бюро расследований и прокуратуры пришли в спортклуб, в котором тренировался, чтобы вручить ему повестку на допрос по делу о распространении советской символики. На самом деле повестку вручили другим людям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале

"Арестовать за шапку! Мой дед – герой Советского Союза – мной бы гордился! Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?, - написал Кива 

Он добавил, что повестку выписали и директору спортклуба, в котором занимается народный депутат.

Позднее Офис генерального прокурора опроверг слова Кивы: повестку вручили не ему, а другим людям

Автор: 

символика (298) декоммунизация (753) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+38
ГБР вручило Киве подозрение из-за шапки с коммунистической символикой - Цензор.НЕТ 1450
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24.06.2021 20:38
+26
Стою я в спортклубе в шапку обутый -
Толь символ не тот, толь я #банутый !?
(И.Кива)
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24.06.2021 20:37
+25
Твой дед героем союза стал будучи попкарем на Колыме охраняя политических? Или в загранотряде стоял за наступавшими ?
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24.06.2021 20:35
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Твой дед героем союза стал будучи попкарем на Колыме охраняя политических? Или в загранотряде стоял за наступавшими ?
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24.06.2021 20:35 Ответить
Народный депутат Украины Илья Кива в комментариях к публикации на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/kivailya/posts/1892608980897243?comment_id=1892852174206257&reply_comment_id=1892859930872148&__cft__[0]=AZUtjoByLaUlsDCBBUV9Gv-OEdQew8vpWXV10GfmDNxb9p0n5tfQ8LXZodd1096-8aTiP8AB-Ly7cETF_rxQZnDlU5SEW9Kn8yQZM7CNzOGPfW0od4FTCmeaOZTZWRcxXCY&__tn__=R]-R рассказал историю о своем деде, которого, по словам парламентария от ОПЗЖ, "расстреляли местные жители во Львове", но он "выжил".
Нардеп добавил, что у львовян "фашизм в крови", который "регулируется только страхом".
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24.06.2021 21:20 Ответить
Если во Львове расстреляли, значит тот дед был таким же говнюком и врагом Украины как и внучек. А вообще это напоминает анекдот когда дед рассказывает внукам что попал в плен к немцам и те ему предложили либо расстрел либо его будут любить в позе собачки. И что же ты выбрал деда? Меня расстреляли, детки.
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24.06.2021 22:07 Ответить
Да ему не подозрение, а пЫку начистить надо, вон Кличко куда смотрит ?
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24.06.2021 20:36 Ответить
Не всех больных война убила! Жаль что деду Герою яйца в 1941м-45м не оторвало....
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24.06.2021 20:37 Ответить
Стою я в спортклубе в шапку обутый -
Толь символ не тот, толь я #банутый !?
(И.Кива)
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24.06.2021 20:37 Ответить
А в шапке звезда горит улыбаясь
Подрочит песта над ним ухмыляясь...
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24.06.2021 21:04 Ответить
Кива - лыжник- спорсмен? В шапке-ушанке кусковской ( надеюсь зимой) бегал? Со звездочкой, конечно!
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24.06.2021 20:38 Ответить
ГБР вручило Киве подозрение из-за шапки с коммунистической символикой - Цензор.НЕТ 1450
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24.06.2021 20:38 Ответить
Профессор пишеться з 2 Ф.
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24.06.2021 20:55 Ответить
с одной
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24.06.2021 22:12 Ответить
З двома. Ти нічого не тямиш у політиці.
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25.06.2021 09:08 Ответить
а за кого он воевал?
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24.06.2021 20:39 Ответить
ГБР вручило Киве подозрение из-за шапки с коммунистической символикой - Цензор.НЕТ 5310
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24.06.2021 20:40 Ответить
Его дед был герой,железный человек,однажды на войне его поймали и усадили на кол-ночью ин расшатал кол и ушёл к своим,при этом проделывая борозду колом-что позволило славной совецкой армии узнать точное расположение врага
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24.06.2021 20:41 Ответить
Хорошо, хоть в конце ГБРщики не обнимались и целовались с этим отбитым дидываевалом.
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24.06.2021 20:42 Ответить
Дед, наверное, такой же Герой, как Кива кандидат наук?
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24.06.2021 20:42 Ответить
Бери выше, ДОЦЕНТ!
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 9497
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24.06.2021 20:54 Ответить
Шапочка маловата будет по размеру, не сымается - наверное гвоздиком к темечку прибил.
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24.06.2021 20:44 Ответить
Никто его не тронет...
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24.06.2021 20:46 Ответить
Дед, наверное, заслуженно стал Героем, а вот внук оказался говнюком!
Был бы дед жив - он бы Илюшу утопил в жомовой яме.......
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24.06.2021 20:49 Ответить
В каждой партии должен быть свой придворный дурачек, у ПР это был Царев, у ОПЗЖ его сводный брат Кива.
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24.06.2021 20:49 Ответить
СКОРО!
Доцент Кива.
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 6712
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24.06.2021 20:53 Ответить
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 1181
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24.06.2021 20:56 Ответить
Сколько еще таких офицеров в Украине? Много.
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24.06.2021 20:57 Ответить
и кто ж это чмо сделал офицером?, так и не разжаловав?, как семэна?
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24.06.2021 21:00 Ответить
Баклан\. с рожей недоделаного дятла...
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24.06.2021 21:01 Ответить
Ну і зіганув в кінці
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24.06.2021 21:01 Ответить
Интересно, а слово "кива" - уже матюк и почему "да" !?
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24.06.2021 21:03 Ответить
Киви - фрукт, а кива -овощ!
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24.06.2021 21:04 Ответить
есть еще киви - маленькая птичка.... а кива - кур ))))
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24.06.2021 21:11 Ответить
пора кыве лоб зеленкой намазать!
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24.06.2021 21:09 Ответить
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 321
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24.06.2021 21:10 Ответить
The Kiva?
Наукивець считает себя предметом? Тупым и тяжелым, похоже.
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24.06.2021 21:16 Ответить
Если Кива апологет серпа и молота - пусть выбьет крупное татту на лысой бошке.
А шапка - это не серьёзно.
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24.06.2021 21:19 Ответить
Вообще-то, он апологет долб....ма
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24.06.2021 21:48 Ответить
за ношение шапки, одна статья.. а как на щет слов. " скоро мы придем к власти и все будут носить такие шапки? что имел в виду кандидат наук? режим лукашенко или путина?
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24.06.2021 21:23 Ответить
Та давно уже пора дать "по шапке".
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24.06.2021 21:42 Ответить
Кувалдой.
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24.06.2021 21:45 Ответить
ДБР вручило Киві підозру через шапку з комуністичною символікою - Цензор.НЕТ 4318
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24.06.2021 22:00 Ответить
Все НАШИ, все свои.
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24.06.2021 22:07 Ответить
Там лобовая броня 10 мм, только "бабой", которой сваи забивают.
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25.06.2021 07:19 Ответить
У нас офис прокурора мне напоминает проходной двор!!! То за них повестки вручают кому попадя и не попадя, то за них росписи ставят где хотят, то вызывают на допрос то вроде как ине вызывают вовсе, и т.д.!!! Курам на смех, ваши новости читаешь и думаешь ну вы там ребята уже заигрались!!! Не прокуратура а хер знает что, в детском саду с детками порядка больше!!! Жгите дальше!!!
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25.06.2021 13:54 Ответить
 
 