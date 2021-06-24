Кива сообщил, что ГБР вручило ему повестку из-за шапки с коммунистической символикой. Информация не подтвердилась (исправлена). ВИДЕО
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что оперативники Государственного бюро расследований и прокуратуры пришли в спортклуб, в котором тренировался, чтобы вручить ему повестку на допрос по делу о распространении советской символики. На самом деле повестку вручили другим людям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале
"Арестовать за шапку! Мой дед – герой Советского Союза – мной бы гордился! Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?, - написал Кива
Он добавил, что повестку выписали и директору спортклуба, в котором занимается народный депутат.
Позднее Офис генерального прокурора опроверг слова Кивы: повестку вручили не ему, а другим людям.
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Нардеп добавил, что у львовян "фашизм в крови", который "регулируется только страхом".
Толь символ не тот, толь я #банутый !?
(И.Кива)
Подрочит песта над ним ухмыляясь...
Был бы дед жив - он бы Илюшу утопил в жомовой яме.......
Доцент Кива.
Наукивець считает себя предметом? Тупым и тяжелым, похоже.
А шапка - это не серьёзно.