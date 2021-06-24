Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений

46 сотрудников Галицкой таможни были отстранены из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Но проверка не нашла в их деятельности нарушений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Государственная таможенная служба сообщила в ответ на запрос журналистов, что проверки не нашли нарушений в работе 127 таможенников, и дисциплинарные производства против них закрыли.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответе на информационный запрос.

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В отношении 22 таможенников дисциплинарные производства продлили.

Напомним, в начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранен от должности. Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине была именно на Галицкой таможне - 46 человек. Это, в частности, сотрудники таможенного поста "Яворов" - 30 человек, поста "Мостиска" - 14 и по одному сотруднику с постов "Смильниця" и "Рава Руська".

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