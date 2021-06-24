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Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений

Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений

46 сотрудников Галицкой таможни были отстранены из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Но проверка не нашла в их деятельности нарушений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Государственная таможенная служба сообщила в ответ на запрос журналистов, что проверки не нашли нарушений в работе 127 таможенников, и дисциплинарные производства против них закрыли.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответе на информационный запрос.

Смотрите: Контрабандные сигареты на $600 тыс. выявили на Волынской таможне, их ввезли из Беларуси под видом плитки, - ГБР. ФОТО

В отношении 22 таможенников дисциплинарные производства продлили.

Напомним, в начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранен от должности. Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине была именно на Галицкой таможне - 46 человек. Это, в частности, сотрудники таможенного поста "Яворов" - 30 человек, поста "Мостиска" - 14 и по одному сотруднику с постов "Смильниця" и "Рава Руська".

Также смотрите: Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

СНБО (4431) таможня (1958) Государственная таможенная служба (164) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+44
а видосик остался. зебилам достаточно
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24.06.2021 20:37
+29
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 2334
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24.06.2021 20:46
+25
янєлох і зєбидло успішно знищують країну.
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24.06.2021 20:37
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24.06.2021 20:36 Ответить
а видосик остался. зебилам достаточно
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24.06.2021 20:37 Ответить
Можно пожалуйста "видосик" или фамилии таможенников, которых посадил шоколадный? Напомню, что ген прокурором 5 лет протирал зад его кум алкаш луцик.
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25.06.2021 11:25 Ответить
и как это оправдывает зебилизм?
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25.06.2021 12:23 Ответить
точно так, как не оправдывает соевость. Эта банда таможенная существовала при всех правительствах. Наверно не сильно выгодно с ними бороться.
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25.06.2021 12:29 Ответить
янєлох і зєбидло успішно знищують країну.
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24.06.2021 20:37 Ответить
от така вона... корупція, мать їх
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24.06.2021 20:38 Ответить
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 2334
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24.06.2021 20:46 Ответить
Отстранных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 6985
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24.06.2021 20:39 Ответить
Ннна по все зеленой морде
уроды опереточные
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24.06.2021 20:40 Ответить
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 7038
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24.06.2021 20:47 Ответить
«Деолігархізація»
«Боротьба» з «ворами в законі».
«Санкції».
Все в лапках. Бо все це - фейк, брехня, популізм.
Всі «звільнені» Зеленим РНБО митники-корупціонери - знов на своїх посадах. Освоюють потоки. А хіба інакше могло б бути?
Такою самою буде «боротьба» з олігархами.
Зате подоять підприємців.
Знищать «нульовими деклараціями» середній клас.
Скасують субсидії.
Тарифи вже зросли на 33%. І далі будуть рости.
Коли до влади дориваються популісти та реваншисти - виходить саме так. Інакше і не могло бути.
А.Смолій
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24.06.2021 20:41 Ответить
проверяющим, которые не находят, надо вырезать глаза - они им не нужны
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24.06.2021 20:41 Ответить
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 2327
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24.06.2021 20:47 Ответить
Нагадай, коли підняли ціну на газ.
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25.06.2021 15:49 Ответить
Напомни сколько теперь с сегодняшнего дня месячный тариф с доставкой? А сколько стоит 1 квт. энергии или 1 куб воды? Уже в два раза меньше 2019 или нет7
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25.06.2021 21:10 Ответить
Яке РНБО такий і Зеленський .....Два їблана# пара...

P.S.....Хоча як на мене Зеленський Їблан# більший....
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24.06.2021 20:43 Ответить
Так вот кому везли в Киев брикеты баксов!
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24.06.2021 20:43 Ответить
Ура, ЗЕпобеда, ура! Деньги доехали!
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24.06.2021 20:44 Ответить
Наложили на наложенные санкции..
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24.06.2021 20:43 Ответить
После миллиарда деревьев я уже ничему не удивляюсь. Степень и глубина Зелиных видосиков зависят только от дозы кокса. Бомбить, так бомбить ...
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24.06.2021 20:43 Ответить
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 4374
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24.06.2021 20:46 Ответить
***
он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему ты открываешь двери
он - Коот
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24.06.2021 21:39 Ответить
,"Нарит"схаває,ще й "добавки"попросить...Основному виборцю Зе,ця країна не потрібна..Головне "Одгоглазіки"щоб були,пивасік,ну і щоб "біла стабільность"
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24.06.2021 20:48 Ответить
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 5421.
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24.06.2021 20:49 Ответить
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 9355
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24.06.2021 20:50 Ответить
Кто бы сомневался! Никогда никакие КРУ, комиссии и другие проверяющие ничего не находят...Что всю элиту пересажать?
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24.06.2021 20:50 Ответить
а есть ли ,,элита??" (написано ведь!!сплошные ,,голобородьки")
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25.06.2021 01:20 Ответить
Клоунада с санкциями СНБО . Вся наша власть цирк .
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24.06.2021 20:51 Ответить
де там ті зебіли, яким я толкував, що в таких справах має бути результат, а не показуха?

Щас пригадаю гілку... Про медведчука...
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24.06.2021 20:53 Ответить
ага, ось тут: "https://censor.net/ru/news/3273175/sbu_podtverdila_provedenie_sledstvennyh_deyistviyi_po_delu_medvedchuka" Там небагато, всього лиш 22 комента...
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24.06.2021 20:56 Ответить
Зато какую бурную деятельность ведёт Зеленский
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24.06.2021 20:53 Ответить
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 6022
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24.06.2021 20:54 Ответить
🤣
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24.06.2021 21:00 Ответить
Точнее сказать: имитацию бурной деятельности.
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25.06.2021 07:26 Ответить
Ну сейчас они еще и в суд подадут и компенсацию получат. Зелевласть хоть что-то не через ОПу сделать может?
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24.06.2021 20:58 Ответить
Влітку 2018 року голова ДСНС Сергій Бочковський рішенням суду поновлений на посаді і йому виплачено більше 500 тис. гривень за вимушені прогули. Клята зелевлада нічого нормально зробити не може...
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24.06.2021 21:34 Ответить
Порохатым же хоть кол на голове теши - они со своим олигархом лучше теперешнего бездарного клоуна.
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25.06.2021 07:49 Ответить
занесли куда надо, вот и не нашли.
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24.06.2021 21:07 Ответить
А как же! Делиться-то надо.
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25.06.2021 07:47 Ответить
ЗЕ бидлота при владі тільки гучно пердіти може на втіху своєму лохторату.
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24.06.2021 21:08 Ответить
Как громко трубят о решительных мерах ? Как тихо шепчут о лопнувших сенсациях ? Народ ликует от решительности квартальных и не видит отсутствие результата. Пора очки протереть!
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24.06.2021 21:12 Ответить
Какие очки? Там глаза мочой залиты.
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24.06.2021 21:39 Ответить
Прикольно...
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24.06.2021 21:14 Ответить
Уже нет сил смеяться😁😁😁
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24.06.2021 21:14 Ответить
если есть хоть один доказанный факт, то проверяющих нужно уже не отстранять а сажать. не трудно посчитать, что 46 человек по 100 тыс. баксов 4,6 ляма зелени. за такие бабки можна и ничего не найти. А ЕСЛИ ПО 500 ТЫЩ?
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24.06.2021 21:15 Ответить
а ще, вони мабьть дуже гарно колядують.
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24.06.2021 21:17 Ответить
Це ж одразу зрозуміло: на тій митниці тої корупції ніколи і не було...
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24.06.2021 21:17 Ответить
Ну а что? Неужели кто-то ожидал чего-то другого ?
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24.06.2021 21:21 Ответить
обилетили и вернули.
И Оману хорошо и зебилам радость)
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24.06.2021 21:23 Ответить
Еще бы таможенная служба нашла нарушения в работе таможенников-взяточников...пчелы против меда прямо.
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24.06.2021 21:25 Ответить
Патсани всьо паришали …
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24.06.2021 21:25 Ответить
по ящику сказали - сегодня юридический комитет выдал анализ "закона про деолигархизацию" в нем прямое нарушение четырех статей конституции Украины. вот и вся "борьба" до копейки от тюремщика-продавана малюськи
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24.06.2021 21:26 Ответить
Ну і звичайно вони голосували за ЗЕ ! Бо до Зелинського на митницях все було чесно !!! Жодних хабарів , жодних порушників !
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24.06.2021 21:27 Ответить
А до зеленського було що ссяли в очі про санкції і "звільняли" на камери, а потім тихенько все вертали як було.
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24.06.2021 21:42 Ответить
Кловани на марші!
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24.06.2021 21:37 Ответить
Аваков наносит ответный удар.
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24.06.2021 21:42 Ответить
Для зефилов книжку выпустят(небесплатно) " Как резать сук, на которых сидишь, или божья роса "🙄🙄🙄
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24.06.2021 21:43 Ответить
Оружие стрельнуло холостым, так и фсе
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24.06.2021 22:15 Ответить
А у нас при зеленском, всегда так и получается, сперва отстраняют, а потом снова назначают. Цирк да и только, а вы думали, что от квартала 95 можно что-то толковое ожидать? Из клоуна, никогда не получится толковый президент, надо было думать головой, а не пятой точкой, тогда бы всё иначе было бы.
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24.06.2021 23:08 Ответить
Таможня дала добро, согласились делится с кем надо, а не с кем делились)))) Все фейк, как и (президент),,,,))))
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24.06.2021 23:09 Ответить
Да просто разгрузили по новой и благословили на откаты дальше!
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24.06.2021 23:10 Ответить
Что и требовалось доказать
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25.06.2021 00:49 Ответить
Невстановлені нічого не встановили.
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25.06.2021 01:03 Ответить
Главный борец с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СТРУКТУРАМ КОЛОМОЙСКОГО., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм),
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25.06.2021 02:02 Ответить
сколько занесли?
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25.06.2021 06:14 Ответить
Много, однако? Грузчики задолбались мешки таскать.
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25.06.2021 08:00 Ответить
 
 