Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений
46 сотрудников Галицкой таможни были отстранены из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Но проверка не нашла в их деятельности нарушений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.
Государственная таможенная служба сообщила в ответ на запрос журналистов, что проверки не нашли нарушений в работе 127 таможенников, и дисциплинарные производства против них закрыли.
"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответе на информационный запрос.
В отношении 22 таможенников дисциплинарные производства продлили.
Напомним, в начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранен от должности. Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине была именно на Галицкой таможне - 46 человек. Это, в частности, сотрудники таможенного поста "Яворов" - 30 человек, поста "Мостиска" - 14 и по одному сотруднику с постов "Смильниця" и "Рава Руська".
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уроды опереточные
«Боротьба» з «ворами в законі».
«Санкції».
Все в лапках. Бо все це - фейк, брехня, популізм.
Всі «звільнені» Зеленим РНБО митники-корупціонери - знов на своїх посадах. Освоюють потоки. А хіба інакше могло б бути?
Такою самою буде «боротьба» з олігархами.
Зате подоять підприємців.
Знищать «нульовими деклараціями» середній клас.
Скасують субсидії.
Тарифи вже зросли на 33%. І далі будуть рости.
Коли до влади дориваються популісти та реваншисти - виходить саме так. Інакше і не могло бути.
А.Смолій
P.S.....Хоча як на мене Зеленський Їблан# більший....
он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему ты открываешь двери
он - Коот
Щас пригадаю гілку... Про медведчука...
И Оману хорошо и зебилам радость)