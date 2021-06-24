С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости
По данным Государственной службы занятости количество зарегистрированных безработных по состоянию на 24 июня 2021 гю, составляет 354 тыс. человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года. На 1 января на учете находилось 459 тыс. зарегистрированных безработных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Начиная с апреля 2021, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантина", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных уже достигло допандемичного уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда в Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находились 361 тыс. человек, что на 7 тыс. больше чем сегодня.
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"В Украине в первом квартале этого года количество занятого населения от 15 до 70 лет составляет 15,4 млн человек.
В Украине с января по март уровень безработицы составил 10,5%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года. Об этом сообщается на http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/74.pdf сайте Государственной службы статистики."
(на сегодняшний, 24 июня 2021 года, день)