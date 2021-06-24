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С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости

С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости

По данным Государственной службы занятости количество зарегистрированных безработных по состоянию на 24 июня 2021 гю, составляет 354 тыс. человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года. На 1 января на учете находилось 459 тыс. зарегистрированных безработных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Начиная с апреля 2021, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантина", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных уже достигло допандемичного уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда в Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находились 361 тыс. человек, что на 7 тыс. больше чем сегодня.

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Автор: 

безработица (451) Госслужба занятости (115)


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Топ комментарии
+7
С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости - Цензор.НЕТ 5510
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24.06.2021 20:41
+7
Ахахаха))))шо,зетвари,все таки ваше чмо отмолчалось.....а теперь,смотрите на свои уродливые рожи в зеркало,с вопросом :"почему Украине так хреново"....
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24.06.2021 20:45
+7
С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости - Цензор.НЕТ 5823
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24.06.2021 20:52
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24.06.2021 20:40 Ответить
С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости - Цензор.НЕТ 5510
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24.06.2021 20:41 Ответить
С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости - Цензор.НЕТ 5823
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24.06.2021 20:52 Ответить
ага, злиняли в єс на зарібки. в мене племяш за Зе топив, аж рвалося. а потім коли друга дитина народилася, і коли держава при Зе затримала виплату на дитину вчергове подався чв чехію на зарібки...тепер про кінець зубажіння, чесність та посадки навіть не згадує
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24.06.2021 20:41 Ответить
Насрав та втік.

Але більшості зєбілів тікати нікуди. С начала года безработица в Украине снизилась на 105 тыс. человек, - Гослужба занятости - Цензор.НЕТ 3805 І тут їм нічого не світить, як ніколи не світило.
Країна мрій та замріяних ідіотів. Але як гарно пісень співають...
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24.06.2021 20:57 Ответить
Брехня! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються додому, співаючи веселих пісень про цілий вареник і славлячи великого ЗЕ!
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24.06.2021 21:17 Ответить
уехали на заработки-спасибо польше
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24.06.2021 20:41 Ответить
Дебіли, плчюя! Якщо не знаходяться на обліку у ЦЗ, то мають роботу? 😮 А те, що у ЦЗ не обліку довше року не тримають? І взагалі всілякими методами старають ся з обліку зняти, щоб виплати не проводити? Вони всіх зебілами вважають?
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24.06.2021 20:42 Ответить
Не вздумайте прикидывать, как это связано с увеличением смертности.
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24.06.2021 20:45 Ответить
Ахахаха))))шо,зетвари,все таки ваше чмо отмолчалось.....а теперь,смотрите на свои уродливые рожи в зеркало,с вопросом :"почему Украине так хреново"....
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24.06.2021 20:45 Ответить
Новых рабочих не создали, 105 тысяч - это умершие безработные?
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24.06.2021 20:48 Ответить
т.е. смертность и миграция снизила количество ищущих работу и показатели у Зеленых резко пошли в плюс ! да..уж..пздц Икономисты у власти ..
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24.06.2021 20:48 Ответить
неправда ---- зона диявола
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24.06.2021 20:49 Ответить
А естественная убыль трудоспособного населения насколько увеличилась? Включая трудовых мигрантов.
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24.06.2021 21:00 Ответить
И кто этой цифири верит? Надо быть очень простым и очень доверчивым.... Статистика у нас это что-то с чем-то! Ежели им верить ,так народ опять за зеленого голосует......
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24.06.2021 21:01 Ответить
Как это понимать ?:
"В Украине в первом квартале этого года количество занятого населения от 15 до 70 лет составляет 15,4 млн человек.
В Украине с января по март уровень безработицы составил 10,5%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года. Об этом сообщается на http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/74.pdf сайте Государственной службы статистики."
(на сегодняшний, 24 июня 2021 года, день)
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24.06.2021 21:03 Ответить
не ищите логику - красиво и уверенно с**деть на камеру - ихнее фсё !!!
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24.06.2021 21:09 Ответить
В этом всё наше правительство.
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24.06.2021 22:00 Ответить
Свежо предание, но верится с трудом
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24.06.2021 21:31 Ответить
дебилы. польша открылась после локдауна..
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24.06.2021 21:58 Ответить
снялись с учета старые, а новые не идут, толку никакого от этой службы бездельников.. .
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24.06.2021 22:00 Ответить
Часть уехала на заработки, часть вышла на пенсию, кто-то умер от короны и т.д.
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24.06.2021 23:49 Ответить
Кстати, а где обещанные новые 500 000 рабочих мест, которые так торжественно с трибуны РАДЫ, обещал создать премьер Шмыгаль?
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24.06.2021 23:52 Ответить
И где ж эта цифра добавилась? Вышли на пенсию? Не пережили ковид?
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25.06.2021 00:52 Ответить
 
 