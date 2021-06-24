РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11976 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
3 607 47

Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе

Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе

Ни у кого нет четкого ответа, как вести себя с режимом Александра Лукашенко в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс- конференции в Брюсселе, организованной Фондом Конрада Аденауэра.

"Я не думаю, что у кого-то в этой комнате, или в Европейской службе внешних дел есть четкий ответ на то, как вести себя с Беларусью в контексте Восточного партнерства", - сказал он.

Кулеба отметил, что Беларусь - чрезвычайно чувствительный и болезненный вопрос для Украины, а также для её коллег из ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова) и для Европейского Союза. Министр акцентировал, что все стороны считают, что граждане Беларуси заслуживают лучшей жизни и хорошего будущего.

"Мы находимся в диалоге с партнерами и Европейским Союзом относительно того, как действовать с режимом Александра Лукашенко в этом контексте. Но основным принципом для нас является, конечно, полная поддержка, которая должна быть распространена на людей в Беларуси", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси. Перечень запретов и ограничений

Автор: 

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2767) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
То-же самое, что и с найвелычнишым, гнать сцанными тряпками.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:06
+6
уже зассали эмбарго на белорусский импорт ввести?
показать весь комментарий
24.06.2021 21:04
+5
Хтось колись сказав . Не хотели как в Украине , - будет как в Гулаге .
показать весь комментарий
24.06.2021 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже зассали эмбарго на белорусский импорт ввести?
показать весь комментарий
24.06.2021 21:04 Ответить
Не собі ж на збитки підтримувати демократію. Кожен євроцент для євробуржуя євро береже. Позвіздіти, ото діло.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:17 Ответить
А вот и хитрожопый паренек Уася...
показать весь комментарий
24.06.2021 21:26 Ответить
Да хотя бы на кацапский ввели бы...
Вести торговлю с государством-агрессором - это нонсенс
показать весь комментарий
24.06.2021 23:00 Ответить
Чужую беду руками разведу ,а к своей ума не приложу! Нам бы со своими проблемами разобраться.....У соседей много людей взрослых пусть умнеют.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:06 Ответить
То-же самое, что и с найвелычнишым, гнать сцанными тряпками.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:06 Ответить
Ну а шо вы хотели?

Ни у кого нет ответа, что делать с режимом ЗЕ. И обнимать противно и пинать жалко.

Кстати, в плане работы брехунцом на свой внутренний лохторат очень много общего между ЗЕ и Лукой с ******.
И я думаю, что, если ЗЕ вовремя не остановить, он обязательно в эдакого минилукашонка превратится.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:09 Ответить
минизе)...
показать весь комментарий
24.06.2021 21:24 Ответить
Все кто не знает, собрались и пошли на )(#Й.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:10 Ответить
Правильно сказано - любой кто придет в место луки сразу ляжет под пуйла.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:12 Ответить
мы тут не знаем что с вами делать....
показать весь комментарий
24.06.2021 21:14 Ответить
Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе - Цензор.НЕТ 5444
показать весь комментарий
24.06.2021 21:15 Ответить
Хтось колись сказав . Не хотели как в Украине , - будет как в Гулаге .
показать весь комментарий
24.06.2021 21:18 Ответить
Фюреры всегда плохо заканчивали...,тапк было всегда,хоть то Муссолини,Чаушеску,Каддафи или какой то там Саддам Гусейн Господь не милостив к Мудакам в политике...
показать весь комментарий
24.06.2021 21:18 Ответить
А Ердоган?
показать весь комментарий
24.06.2021 23:37 Ответить
І ще. Що зараз робиться в країнах, де скинули диктаторів Каддафі та Хусейна? Процвітають? В Румунії, слава Богу, обійшлось, та до багатства і процвітання там теж ще далекувато...
показать весь комментарий
24.06.2021 23:45 Ответить
А при диктаторах те страны процветали?
Или просто пропагандой всех зомбировали как они хорошо живут, по образцу гнилого совка?
показать весь комментарий
26.06.2021 10:13 Ответить
Ти при гнилому совку зі смітника харчувався? Чи ти школота, і знаєш про нього тільки з казок вятровича?
ПС. А ті країни при диктаторах - так, процвітали. Особливо Лівія.
показать весь комментарий
27.06.2021 03:44 Ответить
Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе - Цензор.НЕТ 6552
показать весь комментарий
24.06.2021 21:23 Ответить
Надо сначала повалить рашистско-неофашистско- краснозадо-кгбэшный режим вофкиТупина , а все мелкие диктаторы сдуются моментально без поддержки империи зла
показать весь комментарий
24.06.2021 21:24 Ответить
Недурно сказано....
показать весь комментарий
24.06.2021 21:24 Ответить
Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе - Цензор.НЕТ 5848
показать весь комментарий
24.06.2021 21:28 Ответить
С бульбо-фюрером надо поступить, как в том анекдоте:
- Это служба спасения? Ко мне заползла змея! Что делать?
- Вы состоите в обществе защиты животных?
- Нет !
- Тогда #паните её лопатою !
показать весь комментарий
24.06.2021 21:30 Ответить
На данный момент разница в том, что по приказу бульбо-фюрера менты проявляют к своему мирному народу садистические наклонности, а у Зеленского рука поднялась только на бюджетные деньги......
показать весь комментарий
24.06.2021 21:39 Ответить
А сколько мирных людей незаконно закрыл бульбо-фюрер ?
показать весь комментарий
24.06.2021 21:43 Ответить
Ты для начала выучи название страны, лаптёжник !
Правильно - Беларусь !
показать весь комментарий
24.06.2021 21:50 Ответить
Все ще попереду.
показать весь комментарий
25.06.2021 16:03 Ответить
Зеля ввел санкции против 55 банков РАБссии,а Машка ЗаХерова для Зели,Машка Зелемойская Понты и Деза...,Зеля смеется энд лыбится с эжтой круглой Дуры...
показать весь комментарий
24.06.2021 21:34 Ответить
Зато всем известно, что делать с режимом зеленского.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:40 Ответить
Ни у кого нет четкого ответа, как вести себя с режимом Александра Лукашенко в Беларуси

заблокировть поставку нефтепродуктов из Беларуси. Это будет по пацански.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:06 Ответить
Лично мне, как дилетанту в политике НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ! Сначала в "интимной" ("семейной") обстановке полюбовно довести, что для семьи Лукашенко теперешний ход событий для его родных и близких тупиковый, беспросветный при "любом раскладе", а посему, предложить ему, вплоть до задействования материальной помощи переселиться на удаленную затишную дачу на каком-то узбережье, как первый шаг. Логично, что следующий, возможно, не самый следующий, подготовка и проведение выборов, а дальше - очень даже видно будет и позволю себе без ложной скромности (шутка, конечно) сказать, "не одному мне" .. Думается, при должной заинтересованности, для восточного партнерства Беларусь еще не утрачена, а может быть, и приобретена..
показать весь комментарий
24.06.2021 22:08 Ответить
усатый стоко бабла натырял, что как бы он всем "материальную помощь" не оказал.
не доганяете вы главного: власть самоценна! самый мощный наркотик
а ты его "на удаленную дачу", ага...
вперед ногами только
показать весь комментарий
26.06.2021 10:20 Ответить
Трудно осознать, что международной политикой занимаются дебилы, лука не просто президнент, за время пребывания в кресле преза этот комуняка совершил уйму реальных уголовных преступлений, и после этого лохи ждали, шо он добровольно отдаст власть, т.е. добровольно сунет голову в петлю, вы лично много знали уголовных преступников самоубийц? Хочу еще раз напомнить, бес путлер из этой же серии уголовников, не тратьте время на уговоры, совесть тут не ночевала.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:19 Ответить
Лукашенко збудував добротну, доглянуту, економічно розвинуту незалежну державу. Білоруси соціально захищені державою, вільні у пересуванні, мають інтернет, розвинуту промисловість і не мають безпритульних та безробітних -- це режим? Чи в країнах Заходу поліція не гамселить протестувальників на вулицях? Думаєте, там немає затриманих і тортур? Думайте так і далі, хто там не жив. Якби Захід підтримав його, то зараз Білорусь була б кандидатом в ЄС. Ще не вечір, до останнього дзвоника лишилося мало часу.
показать весь комментарий
25.06.2021 16:19 Ответить
Все уже знают что ты глупая пропагандонша
показать весь комментарий
26.06.2021 10:21 Ответить
При тех предельно ДЕТСКИХ ПОДХОДАХ к вопросу о диктаторах что существуют в сегодняшней КОРРУМПИРОВАННОЙ и ТРУСЛИВОЙ Европе, НА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ублюдка Луки и ***** нет и не может быть в принципе НИКАКОГО ОТВЕТА!... Почему? Потому что спайка политиков и бизнеса прочно удерживает ситуацию в форме ПРЕДЕЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА, чем со знанием дела, и нужно признать ДОВОЛЬНО УСПЕШНО, пользуются и в Кремле, и в Минске. Это я к тому, что те демократические ценности, которые ЯКОБЫ проповедует рациональный ЕС в сегодняшнем мире, на деле представляют собой некий ЛОЗУНГ ДЛЯ ПЛЕБСА, который привык всегда вторить РАБОТОДАТЕЛЮ, а далеко не принципам демократии. РЕБЯТА, до тех пор, пока Вы будете ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ европейскую хартию и её подходы к МИРОВОМУ ПОРЯДКУ, внутри Украины всё будет оставаться ПО СТАРОМУ. На любые "советы" извне следует отвечать только тем, ЧТО ВЫГОДНО НАРОДУ УКРАИНЫ, ЕГО БУДУЩЕМУ, ЕГО ЭКОНОМИКЕ, ЕГО ТРАДИЦИЯМ!!!... Прислушиваться стоит только к тем "советникам", которые ТЕСНО СВЯЗАНЫ с экономикой страны, либо имеют с Ненькой родственные, исконные корни способствующие переживанию за судьбу НАЦИИ. Хватит РАСЧИТЫВАТЬ НА ДЯДЮ!!..., пора становиться ВЗРОСЛЫМИ.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:34 Ответить
Шо-та бацька приумолк, шо рыба об лед. Как Юля.
показать весь комментарий
25.06.2021 02:15 Ответить
 
 