Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе
Ни у кого нет четкого ответа, как вести себя с режимом Александра Лукашенко в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс- конференции в Брюсселе, организованной Фондом Конрада Аденауэра.
"Я не думаю, что у кого-то в этой комнате, или в Европейской службе внешних дел есть четкий ответ на то, как вести себя с Беларусью в контексте Восточного партнерства", - сказал он.
Кулеба отметил, что Беларусь - чрезвычайно чувствительный и болезненный вопрос для Украины, а также для её коллег из ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова) и для Европейского Союза. Министр акцентировал, что все стороны считают, что граждане Беларуси заслуживают лучшей жизни и хорошего будущего.
"Мы находимся в диалоге с партнерами и Европейским Союзом относительно того, как действовать с режимом Александра Лукашенко в этом контексте. Но основным принципом для нас является, конечно, полная поддержка, которая должна быть распространена на людей в Беларуси", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
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Вести торговлю с государством-агрессором - это нонсенс
Ни у кого нет ответа, что делать с режимом ЗЕ. И обнимать противно и пинать жалко.
Кстати, в плане работы брехунцом на свой внутренний лохторат очень много общего между ЗЕ и Лукой с ******.
И я думаю, что, если ЗЕ вовремя не остановить, он обязательно в эдакого минилукашонка превратится.
Или просто пропагандой всех зомбировали как они хорошо живут, по образцу гнилого совка?
ПС. А ті країни при диктаторах - так, процвітали. Особливо Лівія.
- Это служба спасения? Ко мне заползла змея! Что делать?
- Вы состоите в обществе защиты животных?
- Нет !
- Тогда #паните её лопатою !
Правильно - Беларусь !
заблокировть поставку нефтепродуктов из Беларуси. Это будет по пацански.
не доганяете вы главного: власть самоценна! самый мощный наркотик
а ты его "на удаленную дачу", ага...
вперед ногами только