Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе

Ни у кого нет четкого ответа, как вести себя с режимом Александра Лукашенко в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс- конференции в Брюсселе, организованной Фондом Конрада Аденауэра.

"Я не думаю, что у кого-то в этой комнате, или в Европейской службе внешних дел есть четкий ответ на то, как вести себя с Беларусью в контексте Восточного партнерства", - сказал он.

Кулеба отметил, что Беларусь - чрезвычайно чувствительный и болезненный вопрос для Украины, а также для её коллег из ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова) и для Европейского Союза. Министр акцентировал, что все стороны считают, что граждане Беларуси заслуживают лучшей жизни и хорошего будущего.

"Мы находимся в диалоге с партнерами и Европейским Союзом относительно того, как действовать с режимом Александра Лукашенко в этом контексте. Но основным принципом для нас является, конечно, полная поддержка, которая должна быть распространена на людей в Беларуси", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

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