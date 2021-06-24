Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке
24 июня суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве и поджоге дома в Белогородке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель директора коммуникаций МВД Ярослав Тракало заявил в комментарии УП.
24 июня Киево-Святошинский суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей 2 месяца без права внесения залога.
Напомним, что 21 июня на Киевщине произошел взрыв в жилом доме в селе Белогородка Бучанского района, в результате которого пострадали более 10 человек. На месте преступления было обнаружено тело мужчины, которым оказался 47-летний уроженец Кременчуга.
Мужчина погиб еще до пожара после многочисленных ранений. Полиция Киевской области по "горячим следам" задержала подозреваемого в этом преступлении. 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление в результате ссоры за гараж, который он предоставлял в аренду погибшему.
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"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина погиб не в огне пожара, а в результате нанесения ему тяжких телесных повреждений. У него перерезано горло, нанесены три удара в грудь ножом, вырезано сердце и часть легких", - рассказал начальник полиции Киевской области https://www.facebook.com/profile.php?id=100039590617894 Андрей Небытов .
"Задержанным оказался моряк 1978 года, который проживал неподалеку. Родители подозреваемого проживают в городе Севастополь. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства и уничтожении имущества общеопасным путем", - резюмировал Андрей Небытов.
"Человек был убит ножом. Было вырезано сердце."