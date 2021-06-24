Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке

24 июня суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве и поджоге дома в Белогородке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель директора коммуникаций МВД Ярослав Тракало заявил в комментарии УП.

24 июня Киево-Святошинский суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Напомним, что 21 июня на Киевщине произошел взрыв в жилом доме в селе Белогородка Бучанского района, в результате которого пострадали более 10 человек. На месте преступления было обнаружено тело мужчины, которым оказался 47-летний уроженец Кременчуга.

Мужчина погиб еще до пожара после многочисленных ранений. Полиция Киевской области по "горячим следам" задержала подозреваемого в этом преступлении. 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление в результате ссоры за гараж, который он предоставлял в аренду погибшему.