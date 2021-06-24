Главные новости 24 июня: Меркель и Макрон хотят возобновить диалог с РФ, пресс-секретарем Зеленского будет ведущий "Украина 24" Никифоров

Лидеры Германии и Франции хотят пригласить Путина на саммит глав государств ЕС, Рудьковского отправили в СИЗО, дело Мендель продолжит Никифоров, - главные новости Украины и мира 24 июня.

Защитник Украины ранен на Донбассе

Военнослужащий получил проникающие осколочные ранения во время обстрела под Майорском. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Меркель и Макрон хотят возобновить диалог с Россией

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

В Кремле инициативу оценили положительно, - заявил Песков.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Свежие рейтинги

Опрос провел Центр Разумкова. За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан, за Порошенко - 17%, за Бойко - 13%, за Тимошенко - 10%.

У партий расстановка сил такова: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6%.

Рудьковского отправили в СИЗО из-за подозрения в похищении Семинского

Решение принял Апелляционный суд. Отправить Рудьковского за решетку просила прокуратура. Его взяли под стражу в зале суда и доставили в СИЗО.

Обыски у Медведчука и его родни

Следователи пришли в том числе и к теще главы политсовета "ОПЗЖ". Обыски проводили следователи СБУ и ГБР.

Киве заявил, что его вызывают на допрос из-за ушанки с советской символикой. Обманул

Повестку на допрос нардепу ОПЗЖ, по его словам, вручали в спортклубе. Во время вручения Кива был в ушанке с гербом СССР. Позднее Офис генпрокурора опроверг слова нардепа: повестку о вызове на допрос вручили не Киве, а другим людям.

ГБР и НАБУ расследуют вмешательство Венедиктовой в дело Татарова

Об этом рассказал и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук. По его словам, есть 2 производства: одним занимается НАБУ, а вторым - ГБР. Допрашивали ли саму Венедиктову, Грищук не знает.

Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий "Украина 24" Никифоров

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, решение уже принято, и сейчас утрясают формальности.