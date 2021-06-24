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Новости
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Главные новости 24 июня: Меркель и Макрон хотят возобновить диалог с РФ, пресс-секретарем Зеленского будет ведущий "Украина 24" Никифоров

Главные новости 24 июня: Меркель и Макрон хотят возобновить диалог с РФ, пресс-секретарем Зеленского будет ведущий

Лидеры Германии и Франции хотят пригласить Путина на саммит глав государств ЕС, Рудьковского отправили в СИЗО, дело Мендель продолжит Никифоров, - главные новости Украины и мира 24 июня.

Защитник Украины ранен на Донбассе

Военнослужащий получил проникающие осколочные ранения во время обстрела под Майорском. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Меркель и Макрон хотят возобновить диалог с Россией

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

В Кремле инициативу оценили положительно, - заявил Песков.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Свежие рейтинги

Опрос провел Центр Разумкова. За Зеленского готовы проголосовать 32% граждан, за Порошенко - 17%, за Бойко - 13%, за Тимошенко - 10%.

У партий расстановка сил такова: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6%.

Рудьковского отправили в СИЗО из-за подозрения в похищении Семинского

Решение принял Апелляционный суд. Отправить Рудьковского за решетку просила прокуратура. Его взяли под стражу в зале суда и доставили в СИЗО.

Обыски у Медведчука и его родни

Следователи пришли в том числе и к теще главы политсовета "ОПЗЖ". Обыски проводили следователи СБУ и ГБР.

Киве заявил, что его вызывают на допрос из-за ушанки с советской символикой. Обманул

Повестку на допрос нардепу ОПЗЖ, по его словам, вручали в спортклубе. Во время вручения Кива был в ушанке с гербом СССР. Позднее Офис генпрокурора опроверг слова нардепа: повестку о вызове на допрос вручили не Киве, а другим людям

ГБР и НАБУ расследуют вмешательство Венедиктовой в дело Татарова

Об этом рассказал и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук. По его словам, есть 2 производства: одним занимается НАБУ, а вторым - ГБР. Допрашивали ли саму Венедиктову, Грищук не знает.

Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий "Украина 24" Никифоров

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, решение уже принято, и сейчас утрясают формальности.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Медведчук Виктор (1789) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31239) рейтинг (1636) Рудьковский Николай (340) Донбасс (26956) Кива Илья (398) Макрон Эмманюэль (1302) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+1
Европа ищет прямого контакта с Пуйлом и паРашей. Байден его уже установил.
Поздравляю байденофилов в Украине с победой над ненавистным "мацковским агентом Трампом" и приходом "байдена который порвёт Путлера". Вот, порвал... С. Поток достраивается, дружба с паРашей возобновляется. Получили что хотели...
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24.06.2021 22:10
+1
Ото я й кажу, подивимося, що вибори в Німеччині покажуть. ХДС/ХСС давно вже апгрейда потребують. Хоча вони і позиціонують себе, як правоцентристи, по суті вони давно у бік ліваків вдарилися. Так що не дивно, що з французькими лівоцентристами вони під руку ходять.
А зараз розклад може змінитися.
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25.06.2021 00:36
+1
На рахунок меркельшів, то вони точно ліві, а це не є добре. Так що, зміна політичної ідеології Німеччина потребує, як і весь світ. Третя світова нам не до чого, бо історія як звісно, може повторюватись.
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25.06.2021 05:11
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Главная новость, что Украина прошла в плзй-офф. Как я и спрогнозировал.
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24.06.2021 22:04 Ответить
Европа ищет прямого контакта с Пуйлом и паРашей. Байден его уже установил.
Поздравляю байденофилов в Украине с победой над ненавистным "мацковским агентом Трампом" и приходом "байдена который порвёт Путлера". Вот, порвал... С. Поток достраивается, дружба с паРашей возобновляется. Получили что хотели...
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24.06.2021 22:10 Ответить
Главные новости 24 июня: Меркель и Макрон хотят возобновить диалог с РФ, пресс-секретарем Зеленского будет ведущий "Украина 24" Никифоров - Цензор.НЕТ 2430
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24.06.2021 22:22 Ответить
Не пойму, чего бабе Анжеле неймётся? Практически уже на пенсии, но "диалог" с плешивым ищет.
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24.06.2021 22:33 Ответить
Так вона на парашу працює, тільки йде на пенсію, так сразу й посаду в копитних отримає в якомусь грязьпромі.
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24.06.2021 22:41 Ответить
На себе вона працює, можливо "запасний аеродром" готує. Мені ось цікаво, як буде викручіватися мікрон, якщо "зелені" прийдуть в Німеччині до влади, і поведуть політику, що відрізняється від політики ХДС/ХСС. Де однодумців шукати буде?
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24.06.2021 22:56 Ответить
Ватки в європі достатньо.
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24.06.2021 23:00 Ответить
Воно то так, але такого впливового, як Німеччина, він у Європі не знайде. Хіба що австріяки та італійці, і то під питанням. А у інших інтереси розходяться.
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24.06.2021 23:45 Ответить
Ті ж австріяки, венгри, в чехії земан, куди ж без італійців. Та й раша грошей на хабарі ще підкине комусь. В світі ьагато всякої наволочі, а в раші бабла на гидотні справи.
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24.06.2021 23:57 Ответить
До думки угорців і чехів прислухатися не особливо й будуть, тим більш, що угорці своїми амбіціями і так всіх напружують.
А земан і орбан, також, як і меркель, теж не дункани маклауди. ))
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25.06.2021 00:10 Ответить
Як не як, а меркель допомогла відстояти сп2. Тай інша дрібна шпана гадить. Як то кажуть, бійтеся ідіотів (або просто куплених) які зібрались в групи.
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25.06.2021 00:18 Ответить
Ото я й кажу, подивимося, що вибори в Німеччині покажуть. ХДС/ХСС давно вже апгрейда потребують. Хоча вони і позиціонують себе, як правоцентристи, по суті вони давно у бік ліваків вдарилися. Так що не дивно, що з французькими лівоцентристами вони під руку ходять.
А зараз розклад може змінитися.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:36 Ответить
На рахунок меркельшів, то вони точно ліві, а це не є добре. Так що, зміна політичної ідеології Німеччина потребує, як і весь світ. Третя світова нам не до чого, бо історія як звісно, може повторюватись.
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25.06.2021 05:11 Ответить
Клас, ще одного кінченого ватника витягнув...
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24.06.2021 22:47 Ответить
Раху- в дупу.
Это земля дебилов а-ля путлер
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25.06.2021 05:26 Ответить
 
 