Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум

Если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается альтернативных планов. План "Б" - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" - неважно - стену в любом формате… Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, "если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате - будет он работать или нет - то за "стену" будет голосовать народ Украины".

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