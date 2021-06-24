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Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум

Зеленский: Вопрос о строительстве

Если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается альтернативных планов. План "Б" - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" - неважно - стену в любом формате… Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, "если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате - будет он работать или нет - то за "стену" будет голосовать народ Украины".

Читайте: Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) референдум (1504) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+35
Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум - Цензор.НЕТ 3031
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24.06.2021 22:44
+22
😀😀😀

Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
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24.06.2021 22:52
+22
Референдум зі зміни територіальної цілісності України провести не можна. Крім того референдум це всенародне виявлення, тобто з Донбасом і Кримом включно. Але юрист із Криворізької підворітні тільки чув про Конституцію.
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24.06.2021 22:57
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И стену вокруг зеленскава 2х2
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25.06.2021 09:24 Ответить
Гениальный способ распилить бюджет! А забор? Забора не будет!
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25.06.2021 09:27 Ответить
После вагнеровцев, Зебил, стена будет вокруг тебя, чмо неукраинское...
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25.06.2021 09:48 Ответить
Юлька - фароффка была права ! Еще в 1999 году !
Турция построила стену на границе с Сирией 330 км всего за ОДИН (Карл) год.
А в донецке уже
выросло за 8 лет окопной войны
новое поколение, которое не стремится в Украину.
Зеленський: Питання про будівництво "стіни" навколо окупованого Донбасу можуть винести на референдум - Цензор.НЕТ 3802
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25.06.2021 11:17 Ответить
Это не "стена",а так...разграничение. Пару выстрелов с танковой пушки и 100 метров стены как не было. Это бессмысленно. Строили колючку на границе. А то она даже размеченной не была.
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25.06.2021 11:29 Ответить
Какая стена?!!!! Из чего?!!! При Яценюке вообще речь шла о колючке для демаркации границы. У нас же почти 1000 км. не было размеченной границы. Это давало возможность оккупантам шастать как попало. Именно об этом шла речь,что мудачуки и Г+Г всякие, гнали волну про какую-то "стену". Строить стену бессмысленно: ее разнесут артой за секунды. Но Бубочка -наркоман этого даже не понимает. Какого же идиота выбрали наши рабские холопы!!!!
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25.06.2021 11:26 Ответить
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