РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10526 посетителей онлайн
Новости
6 443 43

Преследование наших граждан со стороны США приобрело характер охоты, - МИД РФ призвал россиян не выезжать за границу

Преследование наших граждан со стороны США приобрело характер охоты, - МИД РФ призвал россиян не выезжать за границу

Российские власти призвали россиян "тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж" поскольку по мнению МИД РФ США начали на россиян настоящую "охоту".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

В тексте отмечается: "МИД России неоднократно предупреждал о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче.

В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты. Демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на "нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины" в контексте "разгула неонацизма"

В российском МИД подчеркнули: "Только за минувшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах были схвачены порядка 20 граждан Российской Федерации, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек. Среди них жертвы наиболее резонансных нападений на наших соотечественников, включая летчика К.В.Ярошенко, арестованного в Либерии и повергшегося там истязаниям тюремщиков, а затем экстрадированного в Нью-Йорк, где ему дали 20 лет за не совершенное им преступление. Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р.В.Селезнева с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В.А.Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет".

"Любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен". Разумеется, наше Посольство в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину", - подчеркивается в информации.

Также смотрите: МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году. ФОТО

В заявлении говорится: "Но обстоятельства таковы, что с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, практикуемой в отношении росграждан, со многих точек зрения, лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции. Полный список таких стран приведен на сайте Госдепартамента"

"С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - резюмировали в российском МИД.

Автор: 

МИД РФ (1667) США (26583)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Сафарі на лаптєй?
показать весь комментарий
24.06.2021 22:54
+15
Що там закликати, закрили кордон і все, кацапи дома.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:57
+14
Самі кацапи звісно, англосакси як і весь світ й досі думають що кацапи люди.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сафарі на лаптєй?
показать весь комментарий
24.06.2021 22:54 Ответить
Визы вводите. Выездные.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:54 Ответить
Партбюро нужно. И компетентные органы.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:49 Ответить
А ще "коміссію старих большєвіков", якщо в "капстрани".
показать весь комментарий
24.06.2021 23:56 Ответить
😀
показать весь комментарий
24.06.2021 22:55 Ответить
Цікаво хто першим опустить залізний занавіс на кацапію англо-сакси чи самі кацапи?
показать весь комментарий
24.06.2021 22:56 Ответить
Самі кацапи звісно, англосакси як і весь світ й досі думають що кацапи люди.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:58 Ответить
Що там закликати, закрили кордон і все, кацапи дома.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:57 Ответить
Русню гнобят заграницей и это хорошо.
показать весь комментарий
24.06.2021 22:58 Ответить
Фашисты прикидываются безвинно преследуемыми и поругаемыми... Не выйдет, выкусите!
показать весь комментарий
24.06.2021 23:00 Ответить
Ех, а 32 вагнерівця, як би вони зараз сиділи б класно...
показать весь комментарий
24.06.2021 23:02 Ответить
Насколько помню, что тот же Селезнов кардингом занимался, взломом банковских счетов или кацапы думают, что воровать можно и в других странах и за это ничего не будет, если папа депутат.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:10 Ответить
"американского карательного правосудия"?Такое и при Брежневе не часто можно было услышать)
показать весь комментарий
24.06.2021 23:10 Ответить
Нах вы всрались кому, кацапы?
показать весь комментарий
24.06.2021 23:10 Ответить
Интернет тоже надо от них закрывать
показать весь комментарий
24.06.2021 23:11 Ответить
Пака призывают. Но! Скоро мокшанских терпилоидов кремляди запрут в их гулагское стойло, без права высунуть ат туда даже морду на волю. Для их жэ, как им сообщат, собствиннай бизапаснасти. С чем их и паздравляю. Заранее
показать весь комментарий
24.06.2021 23:17 Ответить
Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 9189
показать весь комментарий
24.06.2021 23:22 Ответить
Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 3349
показать весь комментарий
24.06.2021 23:24 Ответить
ГОсподи, спасибо! если бы это было правдой - не будет очередей, криков, хамства, жлобства...
показать весь комментарий
24.06.2021 23:37 Ответить
СССРовский коммунизм возвращается. Тогда также мозги **....ли о том, что за границей все "Г". И что видим? А то, что все шишкари в 90-е съ**...лись за границу.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:37 Ответить
Это предупреждение - выедешь за кордон, а потом как бы чего не вышло.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:46 Ответить
Американці підписували з мордором цей Договір 1999 р. коли мордор за дві щоки чвакав ножки буша, випрошував у них право торгувати нафтою та газом мотивуючи тим, що вони ж мають десь заробити гроші, щоб віддати борги серсерсерсеру та завєрял американців шо вони будуть йти демократичним шляхом та поважати міжнародне право. А коли кацап наївся, напився, заробив на нафті й газі бабла і як завжди водиться оборзєл і почав класти ноги на стіл та качати права, щипати тих хто слабше і вважати себе пупом Землі то цей Договір вже втратив будь які моральні та юридичні права.
показать весь комментарий
24.06.2021 23:55 Ответить
Триндець кацапії тепер засеруться по самі вуха...То хоч шось світле бачили а тепер ...тільке одне лайно і парма....парма і лайно... насрав , з'їв в турму насрав , з'їв в турму і знов лайноі парма правма і лайно.......Романтика кацапського життя Все кацапи дупа закривається ви тепер в ній поки не помрете... То хоч інколи з неї виглядали )) атепер на виході з вашої дупи-буде ушільнення....
показать весь комментарий
24.06.2021 23:59 Ответить
Как говоріл товаріщ Горбачов :"І ето правільно, товаріщі! "
показать весь комментарий
25.06.2021 00:05 Ответить
пусть валят нах отовсюду кацапские приблуды -
воры, жлобы и пиндуны, кровавые иуды !
показать весь комментарий
25.06.2021 00:20 Ответить
отличная новость!
показать весь комментарий
25.06.2021 00:35 Ответить
Ну когда уже на россии введут выездные визы! Вперёд-назад в любимый совок!
показать весь комментарий
25.06.2021 00:38 Ответить
На загранкурортах теперь полотенца в гостиницах никто тырить не будет.
показать весь комментарий
25.06.2021 01:12 Ответить
Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 4570
показать весь комментарий
25.06.2021 01:18 Ответить
А вот и правильно!!!

Кругом враги.
показать весь комментарий
25.06.2021 01:25 Ответить
Русофобія всесвітня затєваєцца!
показать весь комментарий
25.06.2021 01:30 Ответить
І правильно.Нехай щастить.
показать весь комментарий
25.06.2021 02:02 Ответить
А ведь предупреждали кацапа, мол, не бухай из копытца... Дык, не козленочком стал - козлом отпущения(за грехи пынины).
показать весь комментарий
25.06.2021 02:03 Ответить
БЫл бы я кацапом, для меня это было бы поводом забухать, бо кацапам один хрен, лишь бы был повод.
показать весь комментарий
25.06.2021 02:09 Ответить
Сделайте одолжение сидите дома а то куда не сунешься везде «братики»
показать весь комментарий
25.06.2021 02:34 Ответить
Одним словом, козломорді, Мухосранск і тільки Мухосранск!
показать весь комментарий
25.06.2021 02:46 Ответить
napalm
**********! Посещайте золотое кольцо расеи: Рязань-Казань-Сызрань и Засрань! А также город-геморой Спермь!
показать весь комментарий
25.06.2021 02:51 Ответить
А також Місяць (Смоленська область);Сонце (Псковська область);Венера (Республіка Білорусь);Юпітер (Башкортостан).
показать весь комментарий
25.06.2021 08:06 Ответить
почалась "ахота на валков"?
показать весь комментарий
25.06.2021 08:03 Ответить
"З Росії - отже винен"

=============
Так що ж робити, як воно правда?
показать весь комментарий
25.06.2021 11:11 Ответить
Вот что значит быть русским."Независимо от политических взглядов" пишут...Скоро слово "русский"будет ругательством.
Совет немногочисленным вменяемым россиянам-бежите оттуда,двери закрываються!
показать весь комментарий
25.06.2021 14:50 Ответить
 
 