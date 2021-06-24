Преследование наших граждан со стороны США приобрело характер охоты, - МИД РФ призвал россиян не выезжать за границу

Российские власти призвали россиян "тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж" поскольку по мнению МИД РФ США начали на россиян настоящую "охоту".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

В тексте отмечается: "МИД России неоднократно предупреждал о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче.

В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты. Демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран".

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В российском МИД подчеркнули: "Только за минувшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах были схвачены порядка 20 граждан Российской Федерации, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек. Среди них жертвы наиболее резонансных нападений на наших соотечественников, включая летчика К.В.Ярошенко, арестованного в Либерии и повергшегося там истязаниям тюремщиков, а затем экстрадированного в Нью-Йорк, где ему дали 20 лет за не совершенное им преступление. Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р.В.Селезнева с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В.А.Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет".

"Любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен". Разумеется, наше Посольство в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину", - подчеркивается в информации.

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В заявлении говорится: "Но обстоятельства таковы, что с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, практикуемой в отношении росграждан, со многих точек зрения, лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции. Полный список таких стран приведен на сайте Госдепартамента"

"С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - резюмировали в российском МИД.