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Киве подозрение не вручали. Повестки о вызове на допрос вручили другим людям, - Офис генпрокурора

Киве подозрение не вручали. Повестки о вызове на допрос вручили другим людям, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора опроверг слова народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы о том, что ему вручили подозрение по делу о распространении коммунистической символики.

Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила изданию "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Народному депутату Украины о подозрении не сообщается и повестки не вручались. Повестки о вызове в Офис Генерального прокурора на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве по факту распространения коммунистической символики (ст. 436-1 УК Украины) вручены другим лицам", – сказали в Офисе генпрокурора.

Смотрите: "Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВИДЕО

Ранее Кива заявил, что сотрудники ГБР и Офиса генпрокурора вручили ему повестку из-за шапки с советской символикой. Его якобы зовут на допрос как свидетеля.

Автор: 

декоммунизация (753) Кива Илья (398) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+10
Ему вручили дохторскую, колбасу.
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24.06.2021 22:56
+5
Старинная пословица совейской армейки вспомнилась глядя на чмо это. *Как одену портупею, всё тупею и тупею*.
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24.06.2021 23:07
+4
Что, те тоже в шапке?
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24.06.2021 22:57
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Ему вручили дохторскую, колбасу.
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24.06.2021 22:56 Ответить
Что, те тоже в шапке?
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24.06.2021 22:57 Ответить
Не, просто лысые и ипанутые.
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24.06.2021 23:02 Ответить
Дык он драочливый!
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24.06.2021 23:05 Ответить
Старинная пословица совейской армейки вспомнилась глядя на чмо это. *Как одену портупею, всё тупею и тупею*.
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24.06.2021 23:07 Ответить
цирк на дроті
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24.06.2021 23:12 Ответить
Кива хочет на нары в камеру, человек на 12, чтобы доказать кто в ней будет главный петух?
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24.06.2021 23:13 Ответить
Ой йо... так Кива вже починаю косить... Косить під хворого на голову... Зараз в в шапці потім в колготах..далі пір'я почне собі в дупу вставлять... Ну його шефу ж гайки прикрутили і починають спускати в каналзацію...От він і стратегічно як вчений виконує симптоми пихічної хвороби... Так і хочться сказати Пан Кмва ви переграєте краше будьте самим собою тоді прокурори точно повірять що ви хворий
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24.06.2021 23:33 Ответить
Киві підозру на вручали. Повістки про виклик на допит вручили іншим людям, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4809
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24.06.2021 23:37 Ответить
ні ну я точно не антрополог но по черепу цього ..м.м.м.....експоната можу сказать ..невисокий скошений до заду лоб говорить про надзвичайну надзвичайну розумову відсталість... У людиноподібних мавп і то лоб рівніший. Може не треба його в турму може у вальєр до мавп ну там догорили в зоопарку.. вінхо ту горилу розвеселить кращою іграшкою для горили стане
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25.06.2021 00:12 Ответить
до мавп ну там догорили в зоопарку
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25.06.2021 01:11 Ответить
"Я готов понести за это наказание, я готов отвечать перед законом. Я буду горд находится в суде по таком обвинению", - лысое говно в ушанке
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24.06.2021 23:38 Ответить
Жаль, что не вручали. Впрочем, ему бы сейчас подозрение в фальсификации результатов своей научной работы.
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24.06.2021 23:39 Ответить
Зря Венедиктовна подписала пыдозру, Зря . Как он похож на олигофрена! Это фото необходимо публиковать везде и каждый день.
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25.06.2021 00:13 Ответить
Дурачкам таланить!
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25.06.2021 02:51 Ответить
Шапка офіцерська.... Кокарда - генеральська ... А а мізки - як у "сраного дємбєля" зі стройбату!...
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25.06.2021 06:18 Ответить
Дурдом прямо какой то,один гамадрил открыто носит запрещённую символику а подозрение вручают каким то "другим лицам". Эй Венедиктова у тебя всё со зрением и головой в порядке? Кива был в шапке с кокардой СССР и мы его все видели а не "других лиц".
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25.06.2021 10:00 Ответить
 
 