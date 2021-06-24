Киве подозрение не вручали. Повестки о вызове на допрос вручили другим людям, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора опроверг слова народного депутата "ОПЗЖ" Ильи Кивы о том, что ему вручили подозрение по делу о распространении коммунистической символики.

Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила изданию "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Народному депутату Украины о подозрении не сообщается и повестки не вручались. Повестки о вызове в Офис Генерального прокурора на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве по факту распространения коммунистической символики (ст. 436-1 УК Украины) вручены другим лицам", – сказали в Офисе генпрокурора.

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Ранее Кива заявил, что сотрудники ГБР и Офиса генпрокурора вручили ему повестку из-за шапки с советской символикой. Его якобы зовут на допрос как свидетеля.