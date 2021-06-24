Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только Плана действий относительно членства в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта, или меморандума между нашими странами", - сказал Зеленский. Он отметил, что "планирует обсудить с президентом США увеличение в Украину военных поставок".

Зеленский также добавил, намерен обсудить с Байденом вопросы "Северного потока", Донбасса, Крыма, черноморского региона и украинского флота как ключевых в сфере безопасности.

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Зеленский опроверг дезинформацию о том, что США заморозили предоставление военной помощи Украине.

"Сегодня уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят, что это - чистый фейк. Военная помощь точно увеличена ", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что переговорам в Белом доме будет предшествовать его встреча с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, на которой также будут обсуждаться все эти острые вопросы.

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