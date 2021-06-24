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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны

Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только Плана действий относительно членства в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта, или меморандума между нашими странами", - сказал Зеленский. Он отметил, что "планирует обсудить с президентом США увеличение в Украину военных поставок".

Зеленский также добавил, намерен обсудить с Байденом вопросы "Северного потока", Донбасса, Крыма, черноморского региона и украинского флота как ключевых в сфере безопасности.

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Зеленский опроверг дезинформацию о том, что США заморозили предоставление военной помощи Украине.

"Сегодня уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят, что это - чистый фейк. Военная помощь точно увеличена ", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что переговорам в Белом доме будет предшествовать его встреча с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, на которой также будут обсуждаться все эти острые вопросы.

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Автор: 

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20324) США (26583)


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Топ комментарии
+7
Зеленский может планировать совместный с Байденом полёт на Марс.
Будет то, что запланировал офис Байдена.
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24.06.2021 22:57
+7
США до сих пор не приняли верительные грамоты от Зелиного посла Маркаровой и не назначают своего посла в Украине. Это все, что нужно знать об отношении США к "величайшему" шуту. А оно еще что-то планирует обсуждать.
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24.06.2021 22:59
+5
Україна (очікуючи на непохитну підтримку з боку Америки): підписує меморандум про співпрацю із підсанкційним у США Huawei в галузі кібербезпеки, зміцнює партнерські відносини з Китаєм через заборонені у США Інститути Конфуція

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1407990054648176641 10 ч

Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще вони утворили альянс вишів України та КНР.

Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».

Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны - Цензор.НЕТ 6697
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24.06.2021 23:02
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И написать явку с повинной
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24.06.2021 22:56 Ответить
Особенно обмен развединыормацией .
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24.06.2021 22:56 Ответить
Зеленский может планировать совместный с Байденом полёт на Марс.
Будет то, что запланировал офис Байдена.
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24.06.2021 22:57 Ответить
Не забудь захопити вазелін.
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24.06.2021 22:58 Ответить
Його в БД в першу чергу спитають по нульовому блоку безпеки: хто все ж таки злив операцію по вагнерівцям - він, чи д'єрмак? Чи хтось третій? І чи погодиться пройти поліграф?
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24.06.2021 22:59 Ответить
США до сих пор не приняли верительные грамоты от Зелиного посла Маркаровой и не назначают своего посла в Украине. Это все, что нужно знать об отношении США к "величайшему" шуту. А оно еще что-то планирует обсуждать.
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24.06.2021 22:59 Ответить
Україна (очікуючи на непохитну підтримку з боку Америки): підписує меморандум про співпрацю із підсанкційним у США Huawei в галузі кібербезпеки, зміцнює партнерські відносини з Китаєм через заборонені у США Інститути Конфуція

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1407990054648176641 10 ч

Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще вони утворили альянс вишів України та КНР.

Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».

Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны - Цензор.НЕТ 6697
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24.06.2021 23:02 Ответить
И это тоже. А потом еще и спрашивает почему мы не в НАТО.
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24.06.2021 23:10 Ответить
якщо здається, що це черговий трьоп на камери, то ні

Відбувся візит Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні п. Фань Сяньжуня та його бесіда з ректором КПІ М.З. Згуровським. У контексті досягнутих домовленостей щодо подальшого розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї високий гість визначив три аспекти, в яких він особисто буде надавати допомогу. Це, по-перше, збільшення кількості громадян Китаю на навчанні в КПІ, зокрема через взаємодію із 4-ма Центрами Міністерства освіти Китаю по направленню громадян Китаю на навчання за кордоном. По-друге, поглиблення міжнародного співробітництва з університетами Китаю, які швидко розвиваються. І, по-третє, за напрямом науково-технічного співробітництва - це розвиток системи спільних центрів на взаємовигідних засадах, зокрема спільного Інституту КПІ з особливою економічною зоною м. Чунцин.
Окрім того, готується участь делегації в 4-му засіданні підкомісії китайсько-українського співробітництва в галузі освіти Міждержавної комісії з питань співробітництва України та Китаю в економічній сфері та церемонії започаткування Китайсько-Українського університетського альянсу. Відбудеться Форум ректорів університетів України і Китаю, під час якого планується підписати Меморандум про співпрацю КПІ з Шеньянським політехнічним університетом і провести презентацію КПІ.
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24.06.2021 23:22 Ответить
Сегодня была информация от зеленской агентуры россии что скоро будет безвизовый въезд китайцев в Украину. После этого безвиз с Европой будет невозможен.
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24.06.2021 23:37 Ответить
Хто гепнув Вовачку по голові що у нього почалась словесна діарея?
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24.06.2021 23:06 Ответить
Начнёт с вручения обвинения по делу Порошенко, видимо
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24.06.2021 23:07 Ответить
На сегодня все.Идешь спать,пысатель😂🌷×××
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24.06.2021 23:53 Ответить
Подождешь 20 минут.Потыцаю тебя по тупой башке в других новостях😂🌷×××
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24.06.2021 23:57 Ответить
Жди 20 минут.Отвечу😂🌷×××
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24.06.2021 23:59 Ответить
Пшло спать😂🌷××××
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25.06.2021 00:00 Ответить
Сейчас Зе потоком информации пытается всем засрать мозги, шо бы потеряли тему вагнеров, но у него не получится, придется ответить, где и кто предатель.
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24.06.2021 23:10 Ответить
ЗЕлупа отморозок-наркоша.Ніхто.-Жадне брехливе трусливе жиденя..Країною рулять бене-ахметки-Пинчуки.А головний агент москви-ЕРМАК держить цього педика компроматом з саун-корпоративів де це ЧМО-СОСАЛО І ДРАЛИ ЙОГО ЕВРЕЙСКУ ДУПУ-ЗА ГРОШІ-РФ..
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24.06.2021 23:17 Ответить
Після того, як ти, гандон, злив операцію по вагенерівцям, сподіваюсь, в США тебе просто заарештують прямо на трапі літака.
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24.06.2021 23:18 Ответить
арестовать российскую агентуру могут только сами украинцы, если хотят не допустить потери Украины с последующим Геноцидом как было в 1918-1933.
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24.06.2021 23:33 Ответить
Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны - Цензор.НЕТ 4683
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24.06.2021 23:18 Ответить
российский агент уверен что Украина и украинцы скоро перестанут существовать и войдут в состав россии, поэтому уже никого не боится.
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24.06.2021 23:31 Ответить
Блииин Зеля, сегодня не пятница, квартал с роялем не заказывали. Что ж тебя прет так?
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24.06.2021 23:19 Ответить
Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны - Цензор.НЕТ 900
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24.06.2021 23:20 Ответить
Чипідріс у 42-а годіка.........
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25.06.2021 01:12 Ответить
Сегодня ********* - «птица-говорун»?…..
Хотела дописать: «отличается умом и сообразительностью»(с), НО - не совместимо…..
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24.06.2021 23:21 Ответить
Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны - Цензор.НЕТ 9261
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24.06.2021 23:22 Ответить
Статус особого партнера США по примеру Японии и Израиля будет хорошим решением до вступления в оборонитнльный блок развитых стран НАТО.
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24.06.2021 23:22 Ответить
статус "ОП США" дается тем странам которые не входят географически в США, атлантику и европу. например такой статус есть у Австралии и Гонконга
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24.06.2021 23:25 Ответить
Кто даст Статус особого партнера США, Украине захваченной российской агентурой во главе с агентом в статусе Президента Украины?
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24.06.2021 23:28 Ответить
Авиасистемы возмездия В-52 в сопровождении украинских Су-27 проходят только над странами партнерами США.
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24.06.2021 23:42 Ответить
похоже скоро будут над Украиной летать только российские и китайские самолеты. Вспомнишь мои слова если выживешь в Геноциде и и тебе повезет оказаться в Новом ГУЛАГе где нибудь на Соловках.
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24.06.2021 23:47 Ответить
Я рівний їм президент, - Зеленський про можливість "розсваритись" з Макроном та Меркель

трындец... когда же этот сюр кончится то
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24.06.2021 23:24 Ответить
Сначала надо почистить ОП от кремлёвской агентуры, а уже потом мечтать о партнёрстве с США.
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24.06.2021 23:24 Ответить
Гордон -- это ты?
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25.06.2021 00:50 Ответить
А кто же ещё?
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25.06.2021 12:45 Ответить
После того как слил совместную операцию с США по вагнеровцам оккупантам российским США его пошлют а он скажет видите "Запад против нас, давайте дружить с Китаем и россией (в ее составе) против злобного Запада".

Крым он уже российским признал своим молчанием о инциденте в территориальных водах Украины с Британским эсминцем.

А китайцам безвиз готовят и о Европе безвизовой придется забыть.
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24.06.2021 23:25 Ответить
Дерьмак, отдай уже бубочке долгожданный айкосик. Ты же видишь что еще немного и он намолотит про привезенные тобой договоренности с тупиным о "мягкой" сдаче Украины бункерфюреру на растерзание.
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24.06.2021 23:30 Ответить
Басейн на мільйони гривень або як готують президентську резиденцію до приїзду Зеленського

Брехня від Офісу Президента або як Зеленський собі літнє гніздечко облаштовує

https://prm.ua/baseyn-na-milyony-hryven-abo-iak-hotuiut-prezydentsku-rezydentsiiu-do-pryizdu-zelenskoho-sensatsiia-priamoho-z-ostrova-biriuchyy/
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24.06.2021 23:34 Ответить
Зеленський планує на зустрічі з Байденом обговорити укладення між Україною та США угоди у сфері оборони - Цензор.НЕТ 8082
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24.06.2021 23:38 Ответить
Не буде ніяких співвідносин, поки тобою керує бєня та путєн, через єрмака...
Тобі вже за це кілька попереджень було...
Хто буде ділитись якимись секретами, особливо військовими, з тим, хто відразу здає їх ворогу???
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24.06.2021 23:42 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны. Источник: https://censor.net/ru/n3273378
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Зеленский будет оборонять США, или надеется, что США будут оборонять Украину?
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24.06.2021 23:42 Ответить
У нас были разные президенты, но такого тупого и упоротого как Зеленый еще никогда не было !!! По сравнению с ним зек-завгар Янык - как минимум интеллектуал из Кембриджа !!! (с)
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25.06.2021 00:00 Ответить
Пресс-служба ОПУ сообщила о разговоре Ермака с Нуланд о "визите Зеленского в США". Ничего подобного американская сторона не сообщала, в публичном расписании за 23.06.2021 г. этого нет !!! (с)
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25.06.2021 00:09 Ответить
Т.е. Зеля еще посмотрит помогать Байдену в сфере обороны или нет...
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25.06.2021 00:09 Ответить
Зе лучше никуда не лететь.
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25.06.2021 00:51 Ответить
плесень зеленая ничего не может планировать... Блинкен дал ему месяц и сказал - через месяц приедешь в Вашингтон... доложишься... и по результатам проверки твоего доклада мы подумаем сколько ты, членом играющий на пианине, можешь оставаться Президентом Украины...
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25.06.2021 05:58 Ответить
Після цього, я прям бачу плідну співпрацю, особливо в плані розвідки - "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях"Источник: https://censor.net/ru/n3273373
.
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25.06.2021 07:57 Ответить
 
 