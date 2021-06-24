Зеленский планирует на встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить заключение между Украиной и США соглашения в сфере обороны.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только Плана действий относительно членства в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта, или меморандума между нашими странами", - сказал Зеленский. Он отметил, что "планирует обсудить с президентом США увеличение в Украину военных поставок".
Зеленский также добавил, намерен обсудить с Байденом вопросы "Северного потока", Донбасса, Крыма, черноморского региона и украинского флота как ключевых в сфере безопасности.
Зеленский опроверг дезинформацию о том, что США заморозили предоставление военной помощи Украине.
"Сегодня уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят, что это - чистый фейк. Военная помощь точно увеличена ", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что переговорам в Белом доме будет предшествовать его встреча с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, на которой также будут обсуждаться все эти острые вопросы.
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Будет то, что запланировал офис Байдена.
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1407990054648176641 10 ч
Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще вони утворили альянс вишів України та КНР.
Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».
Відбувся візит Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні п. Фань Сяньжуня та його бесіда з ректором КПІ М.З. Згуровським. У контексті досягнутих домовленостей щодо подальшого розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї високий гість визначив три аспекти, в яких він особисто буде надавати допомогу. Це, по-перше, збільшення кількості громадян Китаю на навчанні в КПІ, зокрема через взаємодію із 4-ма Центрами Міністерства освіти Китаю по направленню громадян Китаю на навчання за кордоном. По-друге, поглиблення міжнародного співробітництва з університетами Китаю, які швидко розвиваються. І, по-третє, за напрямом науково-технічного співробітництва - це розвиток системи спільних центрів на взаємовигідних засадах, зокрема спільного Інституту КПІ з особливою економічною зоною м. Чунцин.
Окрім того, готується участь делегації в 4-му засіданні підкомісії китайсько-українського співробітництва в галузі освіти Міждержавної комісії з питань співробітництва України та Китаю в економічній сфері та церемонії започаткування Китайсько-Українського університетського альянсу. Відбудеться Форум ректорів університетів України і Китаю, під час якого планується підписати Меморандум про співпрацю КПІ з Шеньянським політехнічним університетом і провести презентацію КПІ.
Хотела дописать: «отличается умом и сообразительностью»(с), НО - не совместимо…..
трындец... когда же этот сюр кончится то
Крым он уже российским признал своим молчанием о инциденте в территориальных водах Украины с Британским эсминцем.
А китайцам безвиз готовят и о Европе безвизовой придется забыть.
Брехня від Офісу Президента або як Зеленський собі літнє гніздечко облаштовує
https://prm.ua/baseyn-na-milyony-hryven-abo-iak-hotuiut-prezydentsku-rezydentsiiu-do-pryizdu-zelenskoho-sensatsiia-priamoho-z-ostrova-biriuchyy/
Тобі вже за це кілька попереджень було...
Хто буде ділитись якимись секретами, особливо військовими, з тим, хто відразу здає їх ворогу???
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Зеленский будет оборонять США, или надеется, что США будут оборонять Украину?
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