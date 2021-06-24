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Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о баллотировании на второй президентский срок зависит от "выбора людей".

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский сказал, что в первую очередь это зависит от людей: "Не от меня зависит. Это - выбор людей".

Зеленский не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что меня будет догонять, потому что я хочу это изменить", – отметил он.

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Отвечая на вопрос, может Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Зеленский посоветовал мэру Киева сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы.

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Топ комментарии
+124
Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента" - Цензор.НЕТ 9223
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24.06.2021 23:50
+88
Этого подонка зЕленого ждет тюряга
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24.06.2021 23:45
+88
"У меня нет ни одного конкурента.

*****, а с мозгами у пациента все даже гораздо хуже. чем казалось...
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24.06.2021 23:51
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Наркоман.
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26.06.2021 00:29 Ответить
***** номер два...
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26.06.2021 08:00 Ответить
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ З Зе ПРЕЗИДЕНТА
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26.06.2021 23:16 Ответить
Нікчема.
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10.11.2021 10:48 Ответить
це навіть не гумор.......в шоколаді теж так заявляв
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27.11.2021 22:22 Ответить
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