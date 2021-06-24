К Ермаку ноль вопросов у СБУ и разведки, я ему доверяю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал руководителя своего Офиса Андрея Ермака патриотом и мощным менеджером, которому он полностью доверяет.

Об этом президент рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ..

"Ермак - реальный, мощный менеджер, не на словах, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 - только ради Украины. Он пришел со мной, он уйдет со мной, не будет оставаться на любых должностях" , - заявил Зеленский.

Президент отметил, что СБУ предоставляет ему информацию обо всем окружении.

"К господину Ермаку ноль вопросов у Службы безопасности Украины, ноль вопросов в украинской разведки, я ему доверяю", - подчеркнул Зеленский.

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