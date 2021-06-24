РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10399 посетителей онлайн
Новости
7 843 103

К Ермаку ноль вопросов у СБУ и разведки, я ему доверяю, - Зеленский

К Ермаку ноль вопросов у СБУ и разведки, я ему доверяю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал руководителя своего Офиса Андрея Ермака патриотом и мощным менеджером, которому он полностью доверяет.

Об этом президент рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ..

"Ермак - реальный, мощный менеджер, не на словах, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 - только ради Украины. Он пришел со мной, он уйдет со мной, не будет оставаться на любых должностях" , - заявил Зеленский.

Президент отметил, что СБУ предоставляет ему информацию обо всем окружении.

"К господину Ермаку ноль вопросов у Службы безопасности Украины, ноль вопросов в украинской разведки, я ему доверяю", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) СБУ (19886) Ермак Андрей (1262) Офис Президента (1796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+49
Это слова ПРЕДАТЕЛЯ-ДИВЕРСАНТА который занимает высший пост в державе !!! это ПЗДЦ
показать весь комментарий
25.06.2021 00:06
+48
У СБУ, которое возглавляет мой друг детства Баканов, нет вопросов к моему другу Ермаку.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:06
+43
"Операция по захвату "вагнеровцев" не была операцией Украины, - Зеленский" ..

Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения (Ермак).. И эту проверку, Вовочка, позорно и тупо провалил, засветив всех и вся. (с)
показать весь комментарий
25.06.2021 00:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Он пришел со мной, он уйдет со мной..."

--------------------------
Крепко повязаны... Вот и уходите оба!
показать весь комментарий
25.06.2021 17:18 Ответить
Дорожка вам скатертью, попутного ... в пятую точку.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:53 Ответить
А чи довіряємо ми йому якщо він довіряє " Козиру" - і хто тоді керує Україною .
показать весь комментарий
19.11.2021 21:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 