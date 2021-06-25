Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что прохождение британского военного корабля 23 июня в Черном море возле Крыма было демонстрацией непризнание российской аннексии украинского полуострова.
Как передат Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.
Джонсон подтвердил целенаправленность действий эсминца Defender, который согласно утверждению России в среду нарушил российские территориальные воды вблизи порта Севастополь.
"Наш корабль вместе с другими защищает наши ценности, в которые мы верим демократию, права человека, равноправие, а также верховенство закона и свободу мореплавания", - сказал премьер-министр.
Москва заявляет, что ее катера береговой охраны и самолеты применили предупредительный огонь, но Лондон говорит, что не признает российского видение того, что произошло.
Британский премьер-министр заявил, что о российских водах там речь не идет.
"Важно то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма. Это часть суверенной украинской территории. Полностью правильно поддерживать закон и добиваться свободы мореплавания, выбрав кратчайший путь между двумя пунктами ", - отметил Джонсон.
Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в среду сказал британскому радио, что эсминец Defender находился в этих водах по приглашению Украины и был там желанным гостем.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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Моряки с интересом наблюдали за их действиями, решив, что проводится какой-то религиозный обряд - и продолжили путь.
Названия и страны вымышлены, но суть сохранена.
Тільки він не троль, а жирний бот...
З рештою згоден.
На 500% На 1000%? Сколько кацапских лоханок останутся на плаву после дружного залпа с берегов Турции, Болгарии и Румынии?
или украденным ,
или спис женным...
третьего - не дано !
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/06/24/119981/amerikanskij-general-predupredil-rossiya-khochet-zakhvatit-mariupol-i-odessu.shtml
"Открыть кингстоны !"
А что по этому поводу сказал найвеличніший лидер современности?
есть у нас
Мавзолейное БЫДЛО,тупое быдло...так было есть и будет....
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/255988
Шел себе кораблик по своим делам МИМО Крыма. Спокойно шел и пришел, куда надо, даже толком ничего и не заметив.
А сколько визгов и истерик у фашистов! БРАВО!!!!