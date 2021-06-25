РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10399 посетителей онлайн
Новости
14 840 89

Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон

Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что прохождение британского военного корабля 23 июня в Черном море возле Крыма было демонстрацией непризнание российской аннексии украинского полуострова.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Джонсон подтвердил целенаправленность действий эсминца Defender, который согласно утверждению России в среду нарушил российские территориальные воды вблизи порта Севастополь.

"Наш корабль вместе с другими защищает наши ценности, в которые мы верим демократию, права человека, равноправие, а также верховенство закона и свободу мореплавания", - сказал премьер-министр.

Москва заявляет, что ее катера береговой охраны и самолеты применили предупредительный огонь, но Лондон говорит, что не признает российского видение того, что произошло.

Британский премьер-министр заявил, что о российских водах там  речь не идет.

"Важно то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма. Это часть суверенной украинской территории. Полностью правильно поддерживать закон и добиваться свободы мореплавания, выбрав кратчайший путь между двумя пунктами ", - отметил Джонсон.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в среду сказал британскому радио, что эсминец Defender находился в этих водах по приглашению Украины и был там желанным гостем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций"

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

Автор: 

корабль (2041) Черное море (1479) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
Проходя мимо Соломоновых островов, американский авианосец вызвал недовольство местных туземцев. Суровые воины улюлюкали, показывали рожи и даже кинули в воду несколько помидоров.
Моряки с интересом наблюдали за их действиями, решив, что проводится какой-то религиозный обряд - и продолжили путь.
Названия и страны вымышлены, но суть сохранена.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:08
+37
Щира подяка!
показать весь комментарий
25.06.2021 00:09
+34
Джонсон красавчик. Макнул кремль на славу.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проходя мимо Соломоновых островов, американский авианосец вызвал недовольство местных туземцев. Суровые воины улюлюкали, показывали рожи и даже кинули в воду несколько помидоров.
Моряки с интересом наблюдали за их действиями, решив, что проводится какой-то религиозный обряд - и продолжили путь.
Названия и страны вымышлены, но суть сохранена.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:08 Ответить
Не стесняйтесь 😹
показать весь комментарий
25.06.2021 00:16 Ответить
Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 4729
показать весь комментарий
25.06.2021 01:19 Ответить
япатсталом
показать весь комментарий
25.06.2021 11:19 Ответить
нех_йнадрезервациямишастать
показать весь комментарий
25.06.2021 11:20 Ответить
отвезли гуманитарочу..........
показать весь комментарий
25.06.2021 11:21 Ответить
А ишо их начало бАмбить, причём прямо в штаны
показать весь комментарий
25.06.2021 04:43 Ответить
И еще показывали голые грязные задницы.
показать весь комментарий
25.06.2021 11:12 Ответить
Щира подяка!
показать весь комментарий
25.06.2021 00:09 Ответить
Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 5031
показать весь комментарий
25.06.2021 00:25 Ответить
Вчора тут місцевий Бігус під ніком Володимир Горбатько так само верещав на Борю, на Джо, на те, що вони на ху#ла працюють, емігрантів кличуть, кордони відкрили. Карачє, брєд кацапської пропаганди від україномовного троля.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:38 Ответить
Як Ви, Ірено, вірно підмітили "місцевий Бігус під ніком Володимир Горбатько, .... брєд кацапської пропаганди від україномовного троля".
Тільки він не троль, а жирний бот...
показать весь комментарий
25.06.2021 02:12 Ответить
"Артьоймєй Астровскай" у своєму репертуарі! "Горбатько" це він - тільки не в "блазенському ковпаку" а в костюмі з галстуком
показать весь комментарий
25.06.2021 04:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/442467, Володимир Горбатько - це реальна людина (на фото). Ось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 стаття про нього на Вікіпедії .
З рештою згоден.

Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон - Цензор.НЕТ 9257
показать весь комментарий
01.07.2021 09:41 Ответить
упоротые бриты !!!!
показать весь комментарий
25.06.2021 00:46 Ответить
зато шпион Зеленский ничего не заметил и думает что это российские территориальные воды

Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 3562
показать весь комментарий
25.06.2021 00:13 Ответить
Косовороточники живут в другом мире , так как реальность для них недостижима !
показать весь комментарий
25.06.2021 00:18 Ответить
Вони басейн новий збудували за державний кошт на державній дачі. Жарка же.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:33 Ответить
Так у них пентхаус в Ялте
показать весь комментарий
25.06.2021 02:06 Ответить
Зеленый 🤢🤡😈 засранец , ни одного слова в поддержку Великобритании , подумывает , уголовное дело открыть , как на Порошенко ?
показать весь комментарий
25.06.2021 00:15 Ответить
На Джонсона уголовное дело, как и на Байдена. Бубочка у нас такой!
показать весь комментарий
25.06.2021 08:35 Ответить
Зачет. Лохматый Борис знатно тупину на его место указал. А вот Великобритании тупин хамить не сможет. Получится как с его катерочками возле эсминца. Рабсияне, спасайте тупина, он же в своем подвале задохнется... Если не спасете, то следующим фюрером у вас будет Шойгу, а он очень и очень знает про тайгу...
показать весь комментарий
25.06.2021 00:15 Ответить

Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1539
показать весь комментарий
25.06.2021 00:31 Ответить
Шо это за выпердыш рядом с боевым кораблем бритов?
показать весь комментарий
25.06.2021 00:35 Ответить
Ну это понятно. Как ты думаешь, на сколько % блок НАТО покрывает "береговыми ракетными комплексами акваторию Черного моря"? На 100%?
На 500% На 1000%? Сколько кацапских лоханок останутся на плаву после дружного залпа с берегов Турции, Болгарии и Румынии?
показать весь комментарий
25.06.2021 00:51 Ответить
Раша стреляет даже на украинской земле, не говоря о других странах. С чего бы ей в нейтральных водах не стрелять? Это же кацапы. А они %oбнутые на всю кукушку.
показать весь комментарий
25.06.2021 01:00 Ответить
Точно таких размеров "выпердеши" и америка Украине передала, это катера береговой охраны,они не могут быть размерами с айсберг,у них цели другие.
показать весь комментарий
25.06.2021 09:48 Ответить
Водоизмещение сторожевого корабля РФ 750 т, водоизмещение эсминца "Defender" 8500 т, самолет РФ Су24м, вообще не проблема, эсминец "Defender" заточен на ПВО.
показать весь комментарий
25.06.2021 10:44 Ответить
Джонсон красавчик. Макнул кремль на славу.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:16 Ответить
макнул меркелькремыль так оно вернее
показать весь комментарий
25.06.2021 11:25 Ответить
Красава!
показать весь комментарий
25.06.2021 00:19 Ответить
ворованное можно признать :
или украденным ,
или спис женным...
третьего - не дано !
показать весь комментарий
25.06.2021 00:22 Ответить
Вы слышали что московиты говорят , что в Дании насилуют черепах ? Я это не толко слышал , я сам видел как датчане пару дней назад изнасиловали черепах их ПаРаши и к тому ещё 4 раза . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.06.2021 00:23 Ответить
Хоть одна адекватная голова нашлась... Браво !!!
показать весь комментарий
25.06.2021 00:24 Ответить
Американский генерал предупредил: Россия хочет захватить Мариуполь и Одессу

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/06/24/119981/amerikanskij-general-predupredil-rossiya-khochet-zakhvatit-mariupol-i-odessu.shtml
показать весь комментарий
25.06.2021 00:28 Ответить
давно хочет уже восьмой год как....
показать весь комментарий
25.06.2021 11:26 Ответить
Когда Кацапердия развалится на ошметки, тогда и мир будет спокойнее.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:32 Ответить
И про Совок еще 30 лет назад было нереально. А прошло пару месяцев и стало реально... Кто в теперешней Рабсии сыграет роль ГКЧП?
показать весь комментарий
25.06.2021 00:37 Ответить
Серьёзно? А с каких херов тогда "выигравшая Раша" влезает во внутренниеи дела этих "14 гирь"? Зачем аннексирует их территории?
показать весь комментарий
25.06.2021 00:58 Ответить
Коцап захныкал😂🌷×××
показать весь комментарий
25.06.2021 01:06 Ответить
а я вас обох, іі тебе, касапа, і зебіла придуркуватого і не поважаю, і спамлю. За вашу обопільну брехню.
показать весь комментарий
25.06.2021 01:09 Ответить
Счас тебе путеных во все щели натыкают форумчане. Спи спокойно, дорогой товаристч.
показать весь комментарий
25.06.2021 01:16 Ответить
Так чем там всё закончилось? Причалил тот эсминец в Севастополе или как? И если да, то в порту, кричали женщины ура, и в воздух лифчики бросали или нет? Итог какой?
показать весь комментарий
25.06.2021 00:28 Ответить
Всю русню рассадили на бутылки, шоб те чинно и благостно радовались побьеде коцапсково флота над проклятыми британцами.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:34 Ответить
яка все ж таки прірва між ставленням до орди з боку Британії та Німеччини з Францією.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:29 Ответить
Потому Британия и вышла из европейской клоаки.
показать весь комментарий
25.06.2021 00:38 Ответить
на ЧФ рашки был подготовлен стандартный для этих случаев приказ:
"Открыть кингстоны !"
показать весь комментарий
25.06.2021 00:50 Ответить
А шо? Неплохой вариант. Сперва с бадуна пульнуть куда-то в белый свет, как в копеечку. Потом огласить, шо стреляли по бритам. А потом героически самозатопиться во избежание двусмысленности. "Врагу не сдаецца наш гордый Варяг, пощады никто не жела-а-ет! "
показать весь комментарий
25.06.2021 00:55 Ответить
Дякуємо, Борисе, за підтримку. Торі завжди були за незалежну Україну, ми це пам'ятаємо.
показать весь комментарий
25.06.2021 01:07 Ответить
Many thanks to Johnson - a friend of Ukraine!
показать весь комментарий
25.06.2021 01:08 Ответить
ну раз америка троха стухла то хоть королева делает Бритайн немного греат эгейн. хотя может просто помнят использование химоружия массового поражения (а так же ядерного загрязнения) с гражданскими жертвами.
показать весь комментарий
25.06.2021 01:17 Ответить
у нас некоторые на второй день "забывают"
показать весь комментарий
25.06.2021 01:18 Ответить
Британия выходит на новый уровень ...русофобии))))
показать весь комментарий
25.06.2021 01:25 Ответить
Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон

А что по этому поводу сказал найвеличніший лидер современности?
показать весь комментарий
25.06.2021 02:09 Ответить
Вообще-то шестерка британских эсминцев "тип 45" все названия которых начинаются с D - Daring, *********, Diamond, Dragon, Defender, Duncan являются прежде всего носителями системы ПВО и ПРО морского базирования, оснащенной двумя локаторами, которые даже кацапская Вики уважительно считает одними из лучших в мире радаров для корабельных систем ПВО. Дальность их действия составляет более 400 км, высота обнаружения целей достигает ближнего космоса, а их высокая башня не столько формирует характерный силуэт эсминцев, сколько позволяет заблаговременно обнаруживать на высоте от 5 метров от поверхности земли или моря летящие со скоростью более 2,5М крылатые ракеты противника. Добавим, что эта пара радаров с системами РЭБ фиксируют все виды радиоэлектронного излучения, сможет сопровождать до 1000 выявленных целей и управлять одновременным ведением ракетной и артиллерийской стрельбы на 360° по 32 из них - воздушным, морским и наземным. Короче, пролетавшему рядом Су-24, остальным 19 якобы самолетам и двум кацапским катерам не позавидуешь. Раша говорит что это была провокация? На самом деле это была хорошо спланированная операция, и раша это прекрасно знает, но боится об этом сказать. Операция военно-политическая. Военная - эсминец провел глубокую электронную разведку работы РЛС, центров связи и управления, авиации и ПВО противника. Политическая - продемонстрировал флаг (одна из главных миссий военных флотов), а значит присутствие и интересы Британии в конфликтном морском районе. И послал кацапов *****. Что и подтвердил мистер Джонсон.
показать весь комментарий
25.06.2021 02:19 Ответить
Дави козломордих!
показать весь комментарий
25.06.2021 02:37 Ответить
Уважаю англичан. Вот что значит по настоящему не признавать Крым российским. "Шел из Украины мимо Украины. Что там московиты орут ума не приложу."
показать весь комментарий
25.06.2021 02:48 Ответить
Ну да. Надо сидеть тихо, а то Тупин нападет...
показать весь комментарий
25.06.2021 06:22 Ответить
То ******* пробачати всі його маразматичні хатєлкі ?
показать весь комментарий
25.06.2021 08:31 Ответить
Якої війни, придурку? Роз'******* би Ватостополь і всі касаби, які залишилися би живими, побігли би у лаптях в напрямку керченського мостика.
показать весь комментарий
25.06.2021 11:50 Ответить
Даже если бы все корабли НАТО которые сейчас в Черном Море отстрелялись по московским ********* ни хера бы русске не сделали бы.
показать весь комментарий
25.06.2021 13:02 Ответить
И шо, он не посылал моряков на смерть как Порошенко?
показать весь комментарий
25.06.2021 04:33 Ответить
таки да вы ж не ровняйте даже то что болтается в средиземноморье с тем всем что реально
есть у нас
показать весь комментарий
25.06.2021 11:30 Ответить
Быдло Мавзолейное докажет всему Миру,что Крым это древняя турецкая территория...,на Олимпиаду в Японию быдло Мавзолейное поедет с флагом Гимном Интернационал и на спине нарисуют карту сраной РАБссии с Крымом.... Стаду барановдадут орден ООН и ОБСЕ заслуженные ДЕБИЛЫ МИРА.... А также медаль 1975 года из города Хельсинки,где было подписаны документы по безопасности и сотрудничеству в Европе...
Мавзолейное БЫДЛО,тупое быдло...так было есть и будет....
показать весь комментарий
25.06.2021 04:46 Ответить
Учения НАТО Си Бриз в Крыму начнутся 28 июня....,крысы позорные в норы..... и Берлоги...трусы и подонки,
показать весь комментарий
25.06.2021 04:49 Ответить
надо было походить, а не драпать. струсили.
показать весь комментарий
25.06.2021 06:26 Ответить
Мавзолейные идиоты,есть рамки Международного морского права,территориальные воды Украины в 19 км зоне в Крыму,вас обосрали бриты,кораблик тот шел в Грузию сторого по маршруту и никуда он не драпал...Машка Захерова Дезу гонит...впрочем нормальное состояние РАБссиянской Помойки...
показать весь комментарий
25.06.2021 07:48 Ответить
Час коли можна сплатити збитки та втекти запарєбрік з АРК минає. Лугандон не навчив москалів нічому.
показать весь комментарий
25.06.2021 09:35 Ответить
Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон - Цензор.НЕТ 4264
показать весь комментарий
25.06.2021 09:40 Ответить
УВАЖЕНИЕ БРИТАНИИ!!!!!!
показать весь комментарий
25.06.2021 09:58 Ответить
Эти дебилы с Крымского полуострова опубликовали свое видео - они так обосрались, что громко обьявили : «исключить попадание по Дефендеру!» - и стреляли по Солнцу. Дефендер по радио им, дебилам, четко заявил - не напрягайтесь, мы будем продолжать движение в признанных ООН международным сообществом водах - и пошли нахрен со своими угрозами.
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/255988
показать весь комментарий
25.06.2021 10:26 Ответить
Міноборони України підтримує і розповсюджує брехливу московську пропаганду?
показать весь комментарий
25.06.2021 10:55 Ответить
это минобороны не Украины а бобачки-агента
показать весь комментарий
25.06.2021 11:32 Ответить
Українські ЗМІ теж розпосюдили цю кремлядську брехню і виставили агресора таким, який начеб то захищає окуповані території від непроханих іноземних туристів, щоб інші не пхалися
показать весь комментарий
25.06.2021 12:08 Ответить
Похоже, что «Кузькина мать» все же родилась не в Московии, а в Британии.
показать весь комментарий
25.06.2021 11:03 Ответить
Похоже ответочка за вой рф по-поводу крыма на футболках сборной Украины по футболу...
показать весь комментарий
25.06.2021 11:30 Ответить
ну вот и здайте бритам в аренду все бухты и причалы севаса на сто лет....
показать весь комментарий
25.06.2021 11:33 Ответить
Касаби образились. Стільки бомбили, стільки стріляли, а корабель Королівського флоту цього не завважив
показать весь комментарий
25.06.2021 12:21 Ответить
А всё-так это бесценно.
Шел себе кораблик по своим делам МИМО Крыма. Спокойно шел и пришел, куда надо, даже толком ничего и не заметив.
А сколько визгов и истерик у фашистов! БРАВО!!!!
показать весь комментарий
25.06.2021 13:06 Ответить
 
 